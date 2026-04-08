Radiohead lleva su experiencia inmersiva KID A MNESIA a Ciudad de México en 2026

México será una de las pocas sedes en las que se compartirá la exposición. (Crédito: Companies House)

Radiohead anunció el estreno de una instalación audiovisual inmersiva inspirada en KID A MNESIA que llegará a la Ciudad de México en noviembre de 2026. El proyecto, Motion Picture House: KID A MNESIA, debutará primero en el festival Coachella este mes y posteriormente viajará por Estados Unidos antes de instalarse en la capital.

Motion Picture House: KID A MNESIA está integrada por obras de arte a tamaño real de Thom Yorke y Stanley Donwood, creadas durante la producción de los álbumes Kid A y Amnesiac. La experiencia se completa con una banda sonora diseñada a partir de las pistas originales de estos discos, reproducida en un sistema envolvente de seis canales único para el evento.

Fotografía de la obra "Two Moons" (i), parte de la colección realizada por Thom Yorke y Stanley Donwood este martes, en Londres (R.Unido). En plena pandemia, cuando el mundo se acostumbraba a trabajar en remoto, el músico Thom Yorke y el artista Stanley Donwood, autor de las portadas de Radiohead, tomaron la dirección opuesta a la mayoría y decidieron dejar de intercambiar ideas desde la distancia para iniciar un proyecto de pintura a cuatro manos.EFE/ Guillermo Ximenis

México, uno de los elegidos para la muestra

Motion Picture House: KID A MNESIA recorrerá varias ciudades entre 2026 y 2027, después de su estreno en Coachella, para presentarse en Brooklyn, Chicago, San Francisco y Ciudad de México. Este formato consolida el vínculo de Radiohead con el público mexicano, llevando una experiencia artística de alto nivel.

Thom Yorke y Stanley Donwood han trabajado juntos previamente en los conceptos visuales de varios proyectos de la banda, especialmente en la era de Kid A y Amnesiac —álbumes lanzados en 2000 y 2001—, periodo que significó una transformación en la identidad sonora y visual de Radiohead. La instalación permite revivir estas obras a gran escala, con una proyección y una ambientación sonora digitalizada que dan nueva vida al material original.

La película KID A MNESIA es el núcleo visual del recorrido. Cada ciudad tendrá jornadas específicas, adaptadas a la disponibilidad de espacios y a las necesidades técnicas de la sede correspondiente.

Cuándo y dónde ver la exposición

La exposición se estará presentando desde el próximo 27 de octubre y hasta el 15 de noviembre del 2026 en La Maravilla Studios, ubicado en Sabino 310, Atlampa, Cuauhtémoc, CDMX.

México será el único país latinoamericano, hasta el momento, que albergará la muestra. (axs.com)

¿Cómo puedo comprar mis boletos?

La dinámica de selección genera expectativa, ya que únicamente quienes finalicen su registro dentro del tiempo estipulado podrán participar. El sistema Fair AXS limita la compra a un máximo de cuatro boletos por día para cada persona seleccionada y asegura que todos tengan la misma ocasión de acceder a las entradas.

El proceso comenzó este miércoles 8 de abril a las 9:00 horas y concluirá el domingo 12 de abril a las 2:59 horas, en horario del centro de México. Los participantes deben crear una cuenta en la plataforma AXS, proporcionar una tarjeta de crédito válida y domicilio de facturación; la tarjeta solo se cargará si se obtiene la oportunidad de compra. Las inscripciones dobles por ciudad serán eliminadas, pero se permite el registro para múltiples sedes.

Se espera que sus fanáticos en al capital mexicana agoten las entradas.

Al cerrar el registro, los responsables seleccionarán de manera aleatoria a las personas con acceso a la preventa; todas recibirán un correo entre el martes 21 y el miércoles 22 de abril de 2026, notificando su estatus. Quienes sean elegidos obtendrán instrucciones precisas para adquirir boletos, siempre sujetos a la disponibilidad final.

Si no se es seleccionado en la primera etapa, se abrirá la venta general el viernes 24 de abril de 2026. En esta fase, los boletos se asignarán por orden de llegada y hasta agotar existencias. Recibir una invitación por correo no garantiza acceso, por lo que la organización recomienda mantenerse atento y proceder rápidamente.

Lista de requisitos para la preventa:

Registro previo en axs.com/motionpicturehouse por cada ciudad

Fechas de registro: del 8 al 12 de abril de 2026

Es obligatorio contar con tarjeta de crédito válida y dirección de facturación

Límite de cuatro boletos por día y persona seleccionada

Selección aleatoria entre quienes cubran los requisitos

Notificación por correo del 21 al 22 de abril de 2026

Venta general a partir del 24 de abril, hasta agotar entradas

La llegada de Motion Picture House: KID A MNESIA ofrece al público en México la posibilidad exclusiva de sumergirse en una propuesta creativa y sensorial, que resignifica uno de los periodos más influyentes de la trayectoria artística de Radiohead. No obstante, hasta el momento no se ha revelado el costo de las entradas.