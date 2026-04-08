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Pollo salteado con almendras y verduras: receta rápida, baja en grasas y llena de proteína

Te decimos cómo preparar este saludable platillo

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pollo salteado con almendras -México- 8 abril
(Gemini)

El clásico wok asiático se reinventa en casa con ingredientes simples y mucho sabor. El pollo salteado con almendras y verduras orientales es rápido, colorido y perfecto para quienes buscan una comida liviana, proteica y llena de texturas.

Es una receta que combina lo mejor de la cocina china con un toque casero, ideal para una cena express o el infaltable tupper de oficina.

La clave está en el salteado rápido a fuego fuerte, que deja las verduras crujientes y el pollo jugoso, mientras que las almendras tostadas suman crocancia y grasas saludables. Podés variar las verduras según temporada o gusto.

Receta de pollo salteado con almendras y verduras orientales

En este plato, cubos de pechuga de pollo, almendras tostadas y un mix de verduras (brócoli, zanahoria, morrón, cebolla y brotes de soja) se unen con una salsa a base de soja, jengibre y un toque de miel o azúcar. Se cocina todo en wok o sartén amplia, logrando un resultado liviano y lleno de color.

pollo salteado con almendras -México- 8 abril
(Gemini)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 2 pechugas de pollo (en cubos)
  2. 1 taza de almendras tostadas (enteras o fileteadas)
  3. 1 zanahoria mediana (en bastones finos)
  4. 1/2 brócoli (en ramitos chicos)
  5. 1 morrón rojo (en tiras finas)
  6. 1 cebolla chica (en pluma)
  7. 1 taza de brotes de soja
  8. 2 dientes de ajo (picados)
  9. 2 cucharadas de salsa de soja
  10. 1 cucharada de miel o azúcar mascabo
  11. 1 trocito de jengibre fresco (rallado, opcional)
  12. 2 cucharadas de aceite neutro (maíz, girasol o sésamo)
  13. Sal y pimienta negra al gusto
  14. Semillas de sésamo y cebollita de verdeo para decorar (opcional)

Cómo hacer pollo salteado con almendras y verduras orientales

  1. Calentar el wok o sartén grande a fuego fuerte con el aceite.
  2. Saltear el pollo en cubos hasta que esté dorado. Retirar y reservar.
  3. En la misma sartén, agregar el ajo, jengibre y la cebolla. Saltear 1 minuto.
  4. Añadir zanahoria, morrón y brócoli. Cocinar 2-3 minutos, moviendo siempre.
  5. Sumar los brotes de soja y las almendras tostadas. Devolver el pollo a la sartén.
  6. Agregar la salsa de soja y la miel (o azúcar mascabo). Saltear todo junto 2 minutos, hasta que las verduras estén crujientes y el pollo bien glaseado.
  7. Rectificar sal y pimienta. Servir caliente, decorando con semillas de sésamo y verdeo si quieres.
pollo salteado con almendras -México- 8 abril
(Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 330
  • Grasas: 15 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Proteínas: 30 g

Las cifras son aproximadas y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. Calentar en sartén o microondas antes de consumir.

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