Pollo salteado con almendras y verduras: receta rápida, baja en grasas y llena de proteína

(Gemini)

El clásico wok asiático se reinventa en casa con ingredientes simples y mucho sabor. El pollo salteado con almendras y verduras orientales es rápido, colorido y perfecto para quienes buscan una comida liviana, proteica y llena de texturas.

Es una receta que combina lo mejor de la cocina china con un toque casero, ideal para una cena express o el infaltable tupper de oficina.

La clave está en el salteado rápido a fuego fuerte, que deja las verduras crujientes y el pollo jugoso, mientras que las almendras tostadas suman crocancia y grasas saludables. Podés variar las verduras según temporada o gusto.

Receta de pollo salteado con almendras y verduras orientales

En este plato, cubos de pechuga de pollo, almendras tostadas y un mix de verduras (brócoli, zanahoria, morrón, cebolla y brotes de soja) se unen con una salsa a base de soja, jengibre y un toque de miel o azúcar. Se cocina todo en wok o sartén amplia, logrando un resultado liviano y lleno de color.

(Gemini)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

2 pechugas de pollo (en cubos) 1 taza de almendras tostadas (enteras o fileteadas) 1 zanahoria mediana (en bastones finos) 1/2 brócoli (en ramitos chicos) 1 morrón rojo (en tiras finas) 1 cebolla chica (en pluma) 1 taza de brotes de soja 2 dientes de ajo (picados) 2 cucharadas de salsa de soja 1 cucharada de miel o azúcar mascabo 1 trocito de jengibre fresco (rallado, opcional) 2 cucharadas de aceite neutro (maíz, girasol o sésamo) Sal y pimienta negra al gusto Semillas de sésamo y cebollita de verdeo para decorar (opcional)

Cómo hacer pollo salteado con almendras y verduras orientales

Calentar el wok o sartén grande a fuego fuerte con el aceite. Saltear el pollo en cubos hasta que esté dorado. Retirar y reservar. En la misma sartén, agregar el ajo, jengibre y la cebolla. Saltear 1 minuto. Añadir zanahoria, morrón y brócoli. Cocinar 2-3 minutos, moviendo siempre. Sumar los brotes de soja y las almendras tostadas. Devolver el pollo a la sartén. Agregar la salsa de soja y la miel (o azúcar mascabo). Saltear todo junto 2 minutos, hasta que las verduras estén crujientes y el pollo bien glaseado. Rectificar sal y pimienta. Servir caliente, decorando con semillas de sésamo y verdeo si quieres.

(Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 330

Grasas: 15 g

Carbohidratos: 18 g

Proteínas: 30 g

Las cifras son aproximadas y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. Calentar en sartén o microondas antes de consumir.