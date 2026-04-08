Pollo salteado con almendras y verduras: receta rápida, baja en grasas y llena de proteína

El clásico wok asiático se reinventa en casa con ingredientes simples y mucho sabor. El pollo salteado con almendras y verduras orientales es rápido, colorido y perfecto para quienes buscan una comida liviana, proteica y llena de texturas.
Es una receta que combina lo mejor de la cocina china con un toque casero, ideal para una cena express o el infaltable tupper de oficina.
La clave está en el salteado rápido a fuego fuerte, que deja las verduras crujientes y el pollo jugoso, mientras que las almendras tostadas suman crocancia y grasas saludables. Podés variar las verduras según temporada o gusto.
Receta de pollo salteado con almendras y verduras orientales
En este plato, cubos de pechuga de pollo, almendras tostadas y un mix de verduras (brócoli, zanahoria, morrón, cebolla y brotes de soja) se unen con una salsa a base de soja, jengibre y un toque de miel o azúcar. Se cocina todo en wok o sartén amplia, logrando un resultado liviano y lleno de color.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo (en cubos)
- 1 taza de almendras tostadas (enteras o fileteadas)
- 1 zanahoria mediana (en bastones finos)
- 1/2 brócoli (en ramitos chicos)
- 1 morrón rojo (en tiras finas)
- 1 cebolla chica (en pluma)
- 1 taza de brotes de soja
- 2 dientes de ajo (picados)
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 1 cucharada de miel o azúcar mascabo
- 1 trocito de jengibre fresco (rallado, opcional)
- 2 cucharadas de aceite neutro (maíz, girasol o sésamo)
- Sal y pimienta negra al gusto
- Semillas de sésamo y cebollita de verdeo para decorar (opcional)
Cómo hacer pollo salteado con almendras y verduras orientales
- Calentar el wok o sartén grande a fuego fuerte con el aceite.
- Saltear el pollo en cubos hasta que esté dorado. Retirar y reservar.
- En la misma sartén, agregar el ajo, jengibre y la cebolla. Saltear 1 minuto.
- Añadir zanahoria, morrón y brócoli. Cocinar 2-3 minutos, moviendo siempre.
- Sumar los brotes de soja y las almendras tostadas. Devolver el pollo a la sartén.
- Agregar la salsa de soja y la miel (o azúcar mascabo). Saltear todo junto 2 minutos, hasta que las verduras estén crujientes y el pollo bien glaseado.
- Rectificar sal y pimienta. Servir caliente, decorando con semillas de sésamo y verdeo si quieres.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 330
- Grasas: 15 g
- Carbohidratos: 18 g
- Proteínas: 30 g
Las cifras son aproximadas y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado. Calentar en sartén o microondas antes de consumir.