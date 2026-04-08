Eutanasia en México: anuncian conversatorio con partidos políticos y sociedad civil sobre la Ley Trasciende, así puedes asistir

La Ley Trasciende fue enviada al Congreso a finales de 2025 y su discusión está todavía pendiente. (Jesús Avilés / Infobae México)

La búsqueda de Samara Martínez para que la ley mexicana permita la muerte digna, comienza a parecer cada vez más una realidad.

A través de redes sociales, la activista Samara Martínez, principal impulsora de la Ley Trasciende, que busca legalizar y despenalizar la eutanasia en México, anunció un foro en el que participarán pacientes, familiares, sociedad civil y partidos políticos para conversar sobre los puntos clave de esta iniciativa.

El conversatorio se realizará el jueves 16 de abril a las 7 de la tarde en la Ciudad de México. La dirección es: Gobernador José Guadalupe Covarrubias 57-20, Col. San Miguel Chapultepec.

Está abierto a todo el público que esté interesado en el tema. Se busca la participación no solo de quienes quieran conocer más sino que también quieran sumarse a la iniciativa.

En un video publicado en redes, Samara dio a conocer que esta convivencia está organizada en coordinación con la asociación civil Práctica Laboratorio para la Democracia y la coalición Muerte Digna Ya, dos organizaciones civiles en México que buscan lo mismo que Samara: el derecho a una muerte digna.

La reunión y convivencia, como la definió Samara, está pensada para “platicar, discutir, escuchar sus historias y contar nuestras historias”.

El objetivo es que la sociedad civil pueda escuchar estas historias, pero también que puedan hacerlo integrantes de distintas partidos políticos que asistirán y formarán parte de este diálogo.

“Para que puedan conocer que este es un movimiento que está apoyado por todos y todas”, celebró Samara, quien invitó a asistir y poder conocer más sobre este proyecto.

Entre los ponentes se encuentran Samara Martínez, el senador Emmanuel Reyes Carmona, la diputada Patricia Mercado Castro y la especialista en sesiones sónicas, Ingrid Lisac Hernández.

La reunión y convivencia, como la definió Samara, está pensada para “platicar, discutir, escuchar sus historias y contar nuestras historias”. (IG: practica_lab)

Más de 2 mil médicos se suman a la iniciativa

Esta iniciativa de ley ha logrado conseguir el apoyo de distintos sectores de la sociedad civil a lo largo de su búsqueda por lograr su aprobación en el Senado.

Recientemente, se publicó un posicionamiento de más de 2 mil profesionales de la salud donde expresaron su respaldo en abrir la conversación sobre la muerte digna.

Dentro de los puntos más relevantes, se encuentra:

El deber de la medicina es aliviar el sufrimiento

La autonomía del paciente es un principio ético

La muerte digna es parte del derecho a la salud

El apoyo del gremio médico resulta sumamente relevante para el análisis de esta ley que fue enviada al Congreso a finales de 2025, y cuya discusión está todavía pendiente.