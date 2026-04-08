México

Eutanasia en México: anuncian conversatorio con partidos políticos y sociedad civil sobre la Ley Trasciende, así puedes asistir

Samara Martínez es la activista que está detrás de esta propuesta que busca garantizar la muerte digna en el país

Guardar
La Ley Trasciende fue enviada al Congreso a finales de 2025 y su discusión está todavía pendiente.
La Ley Trasciende fue enviada al Congreso a finales de 2025 y su discusión está todavía pendiente. (Jesús Avilés / Infobae México)

La búsqueda de Samara Martínez para que la ley mexicana permita la muerte digna, comienza a parecer cada vez más una realidad.

A través de redes sociales, la activista Samara Martínez, principal impulsora de la Ley Trasciende, que busca legalizar y despenalizar la eutanasia en México, anunció un foro en el que participarán pacientes, familiares, sociedad civil y partidos políticos para conversar sobre los puntos clave de esta iniciativa.

El conversatorio se realizará el jueves 16 de abril a las 7 de la tarde en la Ciudad de México. La dirección es: Gobernador José Guadalupe Covarrubias 57-20, Col. San Miguel Chapultepec.

Está abierto a todo el público que esté interesado en el tema. Se busca la participación no solo de quienes quieran conocer más sino que también quieran sumarse a la iniciativa.

En un video publicado en redes, Samara dio a conocer que esta convivencia está organizada en coordinación con la asociación civil Práctica Laboratorio para la Democracia y la coalición Muerte Digna Ya, dos organizaciones civiles en México que buscan lo mismo que Samara: el derecho a una muerte digna.

La reunión y convivencia, como la definió Samara, está pensada para “platicar, discutir, escuchar sus historias y contar nuestras historias”.

El objetivo es que la sociedad civil pueda escuchar estas historias, pero también que puedan hacerlo integrantes de distintas partidos políticos que asistirán y formarán parte de este diálogo.

“Para que puedan conocer que este es un movimiento que está apoyado por todos y todas”, celebró Samara, quien invitó a asistir y poder conocer más sobre este proyecto.

Entre los ponentes se encuentran Samara Martínez, el senador Emmanuel Reyes Carmona, la diputada Patricia Mercado Castro y la especialista en sesiones sónicas, Ingrid Lisac Hernández.

La reunión y convivencia, como la definió Samara, está pensada para “platicar, discutir, escuchar sus historias y contar nuestras historias”.
La reunión y convivencia, como la definió Samara, está pensada para “platicar, discutir, escuchar sus historias y contar nuestras historias”. (IG: practica_lab)

Más de 2 mil médicos se suman a la iniciativa

Esta iniciativa de ley ha logrado conseguir el apoyo de distintos sectores de la sociedad civil a lo largo de su búsqueda por lograr su aprobación en el Senado.

Recientemente, se publicó un posicionamiento de más de 2 mil profesionales de la salud donde expresaron su respaldo en abrir la conversación sobre la muerte digna.

Dentro de los puntos más relevantes, se encuentra:

  • El deber de la medicina es aliviar el sufrimiento
  • La autonomía del paciente es un principio ético
  • La muerte digna es parte del derecho a la salud

El apoyo del gremio médico resulta sumamente relevante para el análisis de esta ley que fue enviada al Congreso a finales de 2025, y cuya discusión está todavía pendiente.

Temas Relacionados

eutanasiaLey Trasciendemuerte dignamexico-noticias

Más Noticias

Acusan que cinco candidatos a Consejeros del INE cometieron fraude electoral en el Congreso local a favor de Morena

Dirigente del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña, manifestó su preocupación por el proceso electoral para las consejerías, señaló que el organismo electoral puede volverse a modo de la 4T

Acusan que cinco candidatos a Consejeros del INE cometieron fraude electoral en el Congreso local a favor de Morena

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 8 de abril: carga vehicular en Circuito Interior

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 8 de abril: carga vehicular en Circuito Interior

En dos años, Alito Moreno acumuló más faltas injustificadas en el Senado, pero PAN fue la bancada con más inasistencias

Durante los primeros dos años de la actual legislatura, el Senado ha registrado un total de 181 faltas injustificadas cometidas por 67 legisladores de distintas fuerzas políticas

En dos años, Alito Moreno acumuló más faltas injustificadas en el Senado, pero PAN fue la bancada con más inasistencias

De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

Érick Valencia Salazar se declaró culpable de narcotráfico ante una corte de ese país

De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

La fruta ideal para limpiar tus pulmones de forma natural y eliminar exceso de flemas y mucosidad

Muchas personas buscan alternativas naturales para limpiar los pulmones y reducir la presencia de flemas y mucosidad

La fruta ideal para limpiar tus pulmones de forma natural y eliminar exceso de flemas y mucosidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

Asesinan a mujer trans en Pueblo Mágico de Morelos, investigan posible crimen de odio

Cae “El Fresa”, presunto líder de una célula del CJNG dedicada a la extorsión en Edomex

Detienen a tres presuntos implicados en secuestro y homicidio de secretario municipal en Ocampo, Michoacán

Marina asegura embarcación de cocaína con valor de 56.7 mdp en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury lanza amenaza a Mario Bautista rumbo al Supernova Génesis: “Le voy a dar en su madre”

Aarón Mercury lanza amenaza a Mario Bautista rumbo al Supernova Génesis: “Le voy a dar en su madre”

Quién es Camila Zamorano, la boxeadora a la que Santa Fe Klan le llevó serenata y encendió rumores de noviazgo

Caifanes cancela concierto en el Centro Ceremonial Otomí: este será el proceso de reembolso

“La Mole”, envuelto en la polémica por comentarios transfóbicos contra la reportera Roxana Olarte

José Manuel Figueroa estalla contra las declaraciones de Imelda Tuñón: “Es un daño muy cruel”

DEPORTES

México 68: pionero en la representación de mascotas dentro de los Juegos Olímpicos

México 68: pionero en la representación de mascotas dentro de los Juegos Olímpicos

Así marchan las posiciones en la Liga Mx Femenil a una jornada de terminar el torneo

Antoine Griezmann llena de elogios a Obed Vargas tras su reciente actuación con el Atlético de Madrid: “Le veo un gran futuro aquí”

Fanáticos de América y Cruz Azul critican altos precios del estacionamiento en el Estadio Azteca

Histórico: mexicano impone récord nacional tras nadar 85 kilómetros en mar abierto entre Cozumel y Cancún