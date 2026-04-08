Esta será la primera acción estratégica de Roberto Velasco para fortalecer a la SRE

Roberto Velasco,nuevo cancillera de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Credito: Diego Alva -Max Alonso (Infobae México)

Roberto Velasco Álvarez asumió hoy el cargo de titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores luego de ser ratificado por el Senado de la República este 8 de abril de 2026, en un proceso que responde a la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum tras la salida de Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud.

Con apenas 38 años, Velasco se posiciona como uno de los cancilleres más jóvenes en la historia reciente del país.

En su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el senador Alejandro Murat Hinojosa, Velasco delineó los pilares que marcarán su gestión y subrayó que, según su visión, “la política exterior tiene como misión primordial contribuir de manera real y sustantiva a la generación de bienestar del pueblo de México”.

En conferencia de prensa, el cancillera anunció su primera acción en el cargo, misma que tiene como objetivo fortalecer la secretaría que hoy encabeza:

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“Tengo la intención de convocar a un grupo de embajadoras y embajadoras de carrera, retirados, con diversas perspectivas y amplia trayectoria a fin de profundizar en el análisis de la situación global, enriquecer la memoria institucional y fortalecer la planeación de largo plazo de la secretaría, todo ello porque la política exterior es un instrumento central para consolidar la transformación nacional en curso y su ejercicio exige tanto rigor técnico como solidez histórica”.

El perfil académico y la experiencia de Roberto Velasco

Roberto Velasco ya asumió el cargo como titular de la SRE (redes de Roberto Velasco)

Roberto Velasco ha sido reconocido recientemente con el grado de Académico honoris causa por la Academia Mexicana de Derecho Internacional.

Su tesis, titulada “Soberanía e integración económica: actualidad de la relación bilateral entre México y EE. UU.”, será considerada clave para comprender los retos que enfrenta México en la revisión del T-MEC, el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

El nuevo canciller cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago y una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Esta formación le ha permitido abordar la política norteamericana desde una perspectiva técnica y diplomática.

Durante su paso por Estados Unidos, Velasco fue editor jefe de la Chicago Policy Review y colaborador en la oficina del alcalde de Chicago. Estas funciones consolidaron su experiencia en la gestión pública internacional, un aspecto que la SRE considera estratégico en el contexto actual.

En México, su trayectoria abarca labores en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, la delegación Miguel Hidalgo y la Secretaría de Economía. Además, entre 2018 y 2020 encabezó la dirección general de Comunicación Social de la cancillería.