México

Esta será la primera acción estratégica de Roberto Velasco para fortalecer a la SRE

El nuevo canciller de México planea nuevas acciones para mejorar la secretaría que hoy encabeza

Guardar
En la tercera jornada del North Capital Forum 2023 se realizó el panel “Casa: forjar la cooperación trilateral”, en el que se habló sobre la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte en Canadá.
Roberto Velasco,nuevo cancillera de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Credito: Diego Alva -Max Alonso (Infobae México)

Roberto Velasco Álvarez asumió hoy el cargo de titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores luego de ser ratificado por el Senado de la República este 8 de abril de 2026, en un proceso que responde a la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum tras la salida de Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud.

Con apenas 38 años, Velasco se posiciona como uno de los cancilleres más jóvenes en la historia reciente del país.

En su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el senador Alejandro Murat Hinojosa, Velasco delineó los pilares que marcarán su gestión y subrayó que, según su visión, “la política exterior tiene como misión primordial contribuir de manera real y sustantiva a la generación de bienestar del pueblo de México”.

En conferencia de prensa, el cancillera anunció su primera acción en el cargo, misma que tiene como objetivo fortalecer la secretaría que hoy encabeza:

| Presidencia de la República
| Presidencia de la República

“Tengo la intención de convocar a un grupo de embajadoras y embajadoras de carrera, retirados, con diversas perspectivas y amplia trayectoria a fin de profundizar en el análisis de la situación global, enriquecer la memoria institucional y fortalecer la planeación de largo plazo de la secretaría, todo ello porque la política exterior es un instrumento central para consolidar la transformación nacional en curso y su ejercicio exige tanto rigor técnico como solidez histórica”.

El perfil académico y la experiencia de Roberto Velasco

Roberto Velasco ya asumió el cargo como titular de la SRE (redes de Roberto Velasco)
Roberto Velasco ya asumió el cargo como titular de la SRE (redes de Roberto Velasco)

Roberto Velasco ha sido reconocido recientemente con el grado de Académico honoris causa por la Academia Mexicana de Derecho Internacional.

Su tesis, titulada “Soberanía e integración económica: actualidad de la relación bilateral entre México y EE. UU.”, será considerada clave para comprender los retos que enfrenta México en la revisión del T-MEC, el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

El nuevo canciller cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago y una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Esta formación le ha permitido abordar la política norteamericana desde una perspectiva técnica y diplomática.

Durante su paso por Estados Unidos, Velasco fue editor jefe de la Chicago Policy Review y colaborador en la oficina del alcalde de Chicago. Estas funciones consolidaron su experiencia en la gestión pública internacional, un aspecto que la SRE considera estratégico en el contexto actual.

En México, su trayectoria abarca labores en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, la delegación Miguel Hidalgo y la Secretaría de Economía. Además, entre 2018 y 2020 encabezó la dirección general de Comunicación Social de la cancillería.

Temas Relacionados

Roberto Velasco ÁlvarezSREClaudia SheinbaumPolítica mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Cofepris apunta la posible causa de muerte de las personas que recibieron suero vitaminado

Las familias afectadas relatan el difícil camino tras buscar bienestar y enfrentarse a síntomas inesperados bajo la sombra de la investigación oficial

Cofepris apunta la posible causa de muerte de las personas que recibieron suero vitaminado

En medio de derrame de petróleo, Rocío Nahle presume la capacidad total de la Refinería Dos Bocas

El mensaje de la mandataria estatal destaca una producción que alcanza los 340 mil barriles diarios de crudo

En medio de derrame de petróleo, Rocío Nahle presume la capacidad total de la Refinería Dos Bocas

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 8 de abril: entrada de Frente Frío 44 traerá vientos fuertes

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 8 de abril: entrada de Frente Frío 44 traerá vientos fuertes

Segob da por concluida la reparación a víctimas del Tren Interoceánico

El gobierno federal asegura que se cumplió con la atención integral tras el accidente en Oaxaca

Segob da por concluida la reparación a víctimas del Tren Interoceánico

Corea del Sur inaugura el Korea Football Park en Cheonan

El innovador complejo integra instalaciones con inteligencia artificial y formación avanzada, consolidando la apuesta por fortalecer sus equipos y potenciar el talento juvenil con apoyo de la FIFA

Corea del Sur inaugura el Korea Football Park en Cheonan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU destaca cooperación con México por caso de Dany ZR: traficante vinculado con más de 50 muertes de migrantes

Embajador de EEUU destaca cooperación con México por caso de Dany ZR: traficante vinculado con más de 50 muertes de migrantes

Prometieron a menor de 16 años trabajo en una tienda pero lo reclutaron y secuestraron hombres armados: así escapó

Hallaron nueva fosa clandestina en Tamaulipas, donde mataron antes a una familia entera y a una niña

Cártel Nueva Plaza: la organización criminal que creo “El 85″ tras romper con “El Mencho”

De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Odisseo conquista EEUU y ahora apunta al Festival Sonorama en CDMX

Odisseo conquista EEUU y ahora apunta al Festival Sonorama en CDMX

Quién es el Mago Jaime, el integrante de En Familia con Chabelo que ahora vende en tianguis

Exatlón México: quién gana la primera supervivencia hoy 8 de abril

Habrá Listening Party del nuevo álbum de Kanye West en la CDMX: fecha, sede y todos los requisitos para asistir

Christian Nodal anuncia el lanzamiento de “Vals”: el sencillo que le tocó el corazón 

DEPORTES

Corea del Sur inaugura el Korea Football Park en Cheonan

Corea del Sur inaugura el Korea Football Park en Cheonan

Isaac del Toro sufrió desgarre muscular del muslo derecho tras caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco

Equipo femenil ganan la primera medalla para México en el Mundial de Tiro con Arco Puebla 2026

México 68: pionero en la representación de mascotas dentro de los Juegos Olímpicos

Así marchan las posiciones en la Liga Mx Femenil a una jornada de terminar el torneo