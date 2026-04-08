México

Cómo preparar gelatina de mango casera: un postre nutritivo y bajo en calorías

Este postre se convierte en una opción ligera y nutritiva para quienes buscan controlar su peso o reducir el consumo de calorías

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Postre de amaranto y mango, gelatina nutritiva, opción vegana, baja en calorías, receta fácil y saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La gelatina de mango natural aporta colágeno, fibra y antioxidantes, elementos clave para mantener una alimentación balanceada y cuidar la piel desde adentro. - (Imagen Ilustrativa Infobae

La gelatina de mango natural destaca entre los postres tradicionales por su perfil nutritivo y su sencillez. Aporta beneficios concretos para personas que buscan cuidar su salud sin renunciar al sabor. Su preparación casera permite aprovechar el colágeno de la grenetina, la fibra y los antioxidantes del mango, ingredientes que contribuyen al bienestar diario.

El colágeno es una proteína esencial para la piel, los huesos y las articulaciones. La gelatina, cuando se prepara con grenetina natural, es una fuente accesible de colágeno. Su consumo frecuente favorece la elasticidad de la piel y apoya la recuperación muscular tras el ejercicio. Quienes incorporan este postre a su dieta suelen notar una piel más firme y articulaciones menos rígidas.

Fibra del mango: digestión saludable

El mango, fruta tropical abundante en México, es rico en fibra. Al utilizar mango natural en la gelatina, se conserva una parte importante de esta fibra, que ayuda a regular el tránsito intestinal y evita problemas digestivos como el estreñimiento. Además, la fibra genera una sensación de saciedad, lo que convierte a la gelatina de mango en una opción adecuada para quienes buscan controlar su peso sin sacrificar el gusto por lo dulce.

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El mango suma beneficios digestivos y antioxidantes al integrarse en la gelatina natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, esta fruta contiene vitamina C, vitamina A y compuestos antioxidantes que protegen al cuerpo del daño causado por los radicales libres. Consumir gelatina de mango ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a retrasar los signos del envejecimiento. Los antioxidantes también apoyan la función ocular y contribuyen a mantener la salud de la piel.

Opción baja en calorías y sin azúcar refinada

Preparar gelatina de mango natural en casa permite controlar la cantidad de azúcar agregada o incluso prescindir de ella. Es posible endulzar con stevia, miel o aprovechar el dulzor propio de la fruta madura. Así, el postre resulta bajo en calorías y apto para personas con restricciones en el consumo de azúcar, como quienes viven con diabetes.

La gelatina de mango se adapta a diferentes horarios de consumo. Funciona como postre, colación o incluso como desayuno ligero si se acompaña de yogur natural y semillas. Su textura suave y su sabor fresco la hacen atractiva para niños y adultos.

una fruta de mango en un ambiente tropical - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Preparar gelatina de mango en casa permite aprovechar el sabor y los nutrientes de la fruta fresca, sin aditivos artificiales ni conservadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para prepara la gelatina de mango natural

  1. Pela y corta 2 mangos maduros en cubos.
  2. Licúa el mango con 1 taza de agua hasta obtener un puré.
  3. Hidrata 2 cucharadas de grenetina en media taza de agua fría.
  4. Calienta el puré de mango en una olla a fuego bajo.
  5. Agrega la grenetina hidratada y mezcla hasta que se disuelva por completo.
  6. Endulza al gusto con miel, stevia o azúcar mascabado.
  7. Vierte la mezcla en un molde para gelatina.
  8. Refrigera por al menos 3 horas o hasta que cuaje.
  9. Desmolda y sirve fría.

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