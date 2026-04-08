México

Christian Nodal anuncia el lanzamiento de “Vals”: el sencillo que le tocó el corazón 

A pocas horas del lanzamiento, el intérprete compartió una imagen con su esposa Ángela Aguilar y confirmó que es una de las canciones más especiales de su carrera

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Primer plano de Christian Nodal sonriendo con gafas de sol y barba, contra un paisaje de colinas secas. Un inserto muestra dos figuras en un campo verde
El reconocido músico Christian Nodal da un adelanto de su próximo proyecto junto a Ángela Aguilar, su esposa. (Instagram: @nodal)

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de un nuevo sencillo que lleva por nombre “Vals”. La noticia se dio a conocer a través de sus redes sociales, donde el intérprete de regional mexicano reveló algunos detalles.

De acuerdo con el sonorense, se trata de una canción que le “tocó el corazón” y espera que haga lo mismo en su público. Junto a una imagen de él y su esposa, Ángela Aguilar, colocó:

“Mañana estamos de estreno con ‘Vals’. Una de las piezas más hermosas que tengo la dicha de compartirles. Ojalá les toque el corazón como a mí”, detalló.

Vista trasera de dos personas, un hombre y una mujer, de pie en un extenso campo verde bajo un cielo nublado y lluvioso. Llevan ropa mojada y clara
Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo “Vals” a través de sus redes sociales, acompañado de una emotiva imagen con su pareja. (Instagram: @nodal)

La imagen también fue compartida en sus instantáneas, donde la integrante de la dinastía Aguilar reaccionó con un corazón blanco, acción que ya está desatando especulaciones sobre el lanzamiento musical.

Reacción de sus seguidores al próximo lanzamiento musical

Debido a que los intérpretes de “Dime cómo quieres” han estado envueltos en la polémica desde que hicieron pública su relación y semanas después se casaron en un enlace civil, muchas de sus acciones generan opiniones divididas.

El anuncio del nuevo sencillo de Nodal no fue la excepción, pues la publicación de Instagram ya cuenta con diversos comentarios y suma más de 80 mil me gusta. Hasta ahora, algunos de los mensajes que se pueden leer son:

  • "Bella canción. Seguro un éxito más."
  • “Hermoso, muero de ganas por ver esta obra de arte. Los amamos.”
  • “Los reyes del regional”
  • “Desde ya será mi nueva favorita.”
  • “Qué ridículos, ni que tuvieran 15 años”
  • “Veo puros comentarios comprados.”
Imagen doble de Christian Nodal y Ángela Aguilar abrazándose en un césped junto al mar, con un faro en la distancia. Arriba en blanco y negro, abajo a color durante un atardecer
Los comentarios en redes sociales sobre el próximo tema 'Vals' evidencian tanto apoyo entusiasta como críticas hacia la pareja de Nodal y Aguilar. (Instagram)

EL supuesto plagio por el que fue Nodal señalado en su último sencillo

  • Christian Nodal es acusado de plagio tras el lanzamiento de la canción “Incompatibles”.
  • Las críticas apuntan a similitudes entre el nuevo tema de Nodal y la canción “Me pierdes por wey” de Grupo Firme.
  • El debate surge especialmente por la frase “una peda, una llorada y luego a lo que sigue”, que usuarios consideran parecida a la de Grupo Firme: “una lloradita, una peda y la que siga”.
  • En redes sociales se discute el origen de la frase y su uso en el género regional mexicano.
  • La participación de Pepe Aguilar como productor y la defensa pública de Ángela Aguilar aumentan la atención sobre Nodal y su entorno familiar.
  • Los fanáticos señalan diferencias en el enfoque sentimental de ambas canciones: Grupo Firme opta por el orgullo y la negativa a suplicar, mientras que Nodal adopta una postura de resignación frente al desamor.
Christian Nodal es señalado por presunto plagio tras el lanzamiento de 'Incompatibles', debido a similitudes con una canción de Grupo Firme. (Captura de pantalla)
Christian Nodal es señalado por presunto plagio tras el lanzamiento de 'Incompatibles', debido a similitudes con una canción de Grupo Firme. (Captura de pantalla)

Christian Nodal se encuentra en el centro de la polémica por presunto plagio, luego de que usuarios detectaran similitudes entre su reciente sencillo y una canción popular de Grupo Firme.

La discusión se concentra en una frase compartida por ambos temas, lo que reaviva cuestionamientos sobre la originalidad y los límites creativos en la música regional mexicana.

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