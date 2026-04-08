Cheesecake de mil hojas: una opción fresca, deliciosa y rápida

La primera vez que pruebas un cheesecake de mil hojas, la textura sorprende. El crujido de la masa y la suavidad del relleno remiten a una pastelería tradicional, pero con un giro moderno.
Este postre suele estar presente en cumpleaños, reuniones familiares y mesas dulces de eventos especiales.
Es una fusión que reúne lo mejor de dos mundos: la elegancia del milhojas clásico y la cremosidad del cheesecake.
Receta de cheesecake de mil hojas
El cheesecake de mil hojas es un postre de capas alternadas de masa de hojaldre crocante y un relleno suave de cheesecake, preparado con queso crema y crema para batir. La cobertura puede incluir frutos rojos frescos, mermelada o un toque de dulce de leche, logrando un pastel alto y con contraste de texturas.
Tiempo de preparación Tiempo total: 2 horas
Preparación: 1 hora Cocción: 1 hora (requiere mínimo 4 horas en refrigeración para estabilizar)
Ingredientes
- 2 planchas de masa de hojaldre (casera o comprada, de 250 gramos cada una)
- 700 gramos de queso crema
- 200 gramos de azúcar
- 250 mililitros de crema para batir
- 4 huevos
- 2 cucharadas de harina para hot cakes
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- 200 gramos de frutos rojos frescos o mermelada (opcional: dulce de leche)
- Azúcar glas para decorar
Cómo hacer cheesecake de mil hojas, paso a paso
- 1. Precalienta el horno a 200 °C. Extiende la masa de hojaldre y corta 2 o 3 discos del tamaño del molde (22-24 cm). Pincha con un tenedor y hornea en charola hasta que estén dorados. Deja enfriar por completo
- 2. Baja la temperatura del horno a 160 °C. Engrasa y enharina un molde desmontable del mismo diámetro que los discos de hojaldre.
- 3. En un tazón, bate el queso crema con el azúcar hasta que quede suave. Agrega los huevos uno a uno, batiendo apenas hasta integrar
- 4. Incorpora la crema para batir, la esencia de vainilla, la ralladura de limón y la harina. Bate solo lo necesario para unir
- 5. Coloca un disco de hojaldre en la base del molde. Vierte la mitad del relleno de cheesecake. Agrega otro disco, cubre con el resto del relleno y termina con otro disco de hojaldre
- 6. Hornea a baño María durante 1 hora. El centro debe quedar apenas firme
- 7. Deja enfriar a temperatura ambiente y refrigera mínimo 4 horas.
- 8. Desmolda con cuidado. Decora con azúcar glas y frutos rojos o, si prefieres, con hilos de dulce de leche
Consejo técnico: El hojaldre debe estar seco y crocante antes de armar, para que no se humedezca después
¿Cuántas porciones rinde esta receta? Rinde 12 porciones
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Calorías: 390 kcal Grasas: 25 gramos Carbohidratos: 33 gramos Proteínas: 7 gramos Estos valores son estimados y pueden variar según los ingredientes usados y el tamaño de las porciones.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación? En refrigeración, hasta 4 días bien tapado. Se puede congelar (sin fruta fresca) hasta 1 mes, aunque el hojaldre pierde crocancia.