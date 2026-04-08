México

Cheesecake de mil hojas: una opción fresca, deliciosa y rápida

Capas alternadas de hojaldre dorado y relleno suave dan vida a una propuesta que transforma cualquier reunión en un momento único de sabor y creatividad

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Postre mexicano, pastel de leche quemada, nueces tostadas, repostería casera, sabor artesanal, dulce horneado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cheesecake de mil hojas combina la textura crujiente del hojaldre con el relleno suave típico del cheesecake clásico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera vez que pruebas un cheesecake de mil hojas, la textura sorprende. El crujido de la masa y la suavidad del relleno remiten a una pastelería tradicional, pero con un giro moderno.

Este postre suele estar presente en cumpleaños, reuniones familiares y mesas dulces de eventos especiales.

Es una fusión que reúne lo mejor de dos mundos: la elegancia del milhojas clásico y la cremosidad del cheesecake.

Receta de cheesecake de mil hojas

Postre mexicano, pastel de leche quemada, nueces tostadas, repostería casera, sabor artesanal, dulce horneado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este postre suele estar presente en cumpleaños, reuniones familiares y mesas dulces de eventos especiales por su sabor y presentación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cheesecake de mil hojas es un postre de capas alternadas de masa de hojaldre crocante y un relleno suave de cheesecake, preparado con queso crema y crema para batir. La cobertura puede incluir frutos rojos frescos, mermelada o un toque de dulce de leche, logrando un pastel alto y con contraste de texturas.

Tiempo de preparación Tiempo total: 2 horas

Preparación: 1 hora Cocción: 1 hora (requiere mínimo 4 horas en refrigeración para estabilizar)

Ingredientes

  • 2 planchas de masa de hojaldre (casera o comprada, de 250 gramos cada una)
  • 700 gramos de queso crema
  • 200 gramos de azúcar
  • 250 mililitros de crema para batir
  • 4 huevos
  • 2 cucharadas de harina para hot cakes
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón
  • 200 gramos de frutos rojos frescos o mermelada (opcional: dulce de leche)
  • Azúcar glas para decorar

Cómo hacer cheesecake de mil hojas, paso a paso

Postre mexicano, pastel de leche quemada, nueces tostadas, repostería casera, sabor artesanal, dulce horneado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de cheesecake de mil hojas utiliza masa de hojaldre crocante y un relleno a base de queso crema y crema para batir. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1. Precalienta el horno a 200 °C. Extiende la masa de hojaldre y corta 2 o 3 discos del tamaño del molde (22-24 cm). Pincha con un tenedor y hornea en charola hasta que estén dorados. Deja enfriar por completo
  • 2. Baja la temperatura del horno a 160 °C. Engrasa y enharina un molde desmontable del mismo diámetro que los discos de hojaldre.
  • 3. En un tazón, bate el queso crema con el azúcar hasta que quede suave. Agrega los huevos uno a uno, batiendo apenas hasta integrar
  • 4. Incorpora la crema para batir, la esencia de vainilla, la ralladura de limón y la harina. Bate solo lo necesario para unir
  • 5. Coloca un disco de hojaldre en la base del molde. Vierte la mitad del relleno de cheesecake. Agrega otro disco, cubre con el resto del relleno y termina con otro disco de hojaldre
  • 6. Hornea a baño María durante 1 hora. El centro debe quedar apenas firme
  • 7. Deja enfriar a temperatura ambiente y refrigera mínimo 4 horas.
  • 8. Desmolda con cuidado. Decora con azúcar glas y frutos rojos o, si prefieres, con hilos de dulce de leche

Consejo técnico: El hojaldre debe estar seco y crocante antes de armar, para que no se humedezca después

¿Cuántas porciones rinde esta receta? Rinde 12 porciones

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Postre mexicano, pastel de leche quemada, nueces tostadas, repostería casera, sabor artesanal, dulce horneado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Tarta artesanal con cajeta y nuez, postre tradicional mexicano de sabor dulce y textura cremosa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calorías: 390 kcal Grasas: 25 gramos Carbohidratos: 33 gramos Proteínas: 7 gramos Estos valores son estimados y pueden variar según los ingredientes usados y el tamaño de las porciones.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación? En refrigeración, hasta 4 días bien tapado. Se puede congelar (sin fruta fresca) hasta 1 mes, aunque el hojaldre pierde crocancia.

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