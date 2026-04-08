Así quedó la reforma legal para proteger a artistas, intérpretes y músicos ante la IA

La Cámara de Diputados aprobó la reforma para proteger a artistas, intérpretes y músicos ante la IA. (EFE/Javier Lizón)

Este 7 de abril de 2026, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor para proteger los derechos laborales y autorales de artistas, intérpretes y músicos frente al uso de inteligencia artificial y tecnologías emergentes.

La iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca frenar el uso no autorizado de la voz, imagen y ejecuciones, así como garantizar una remuneración justa.

Nuevas reglas para contratos y remuneración

Las reformas establecen que cualquier contrato laboral de intérpretes o ejecutantes debe definir con claridad las condiciones y el pago por el uso de imagen o voz, incluso si se emplea inteligencia artificial. Cualquier aprovechamiento no previsto en el acuerdo requerirá una nueva autorización y pago.

Se incorpora la protección en plataformas digitales y entornos tecnológicos, no solo en espacios físicos.

Se elimina la sanción administrativa directa, trasladando los conflictos al ámbito laboral jurisdiccional .

La modificación busca dar certeza jurídica y condiciones de mejor trato a intérpretes, actores y quienes participan en el doblaje.

Un collage cinematográfico ilustra la transformación de la música en el cine, desde una cinta de película clásica y una orquesta sinfónica en escena hasta un estudio moderno con sintetizadores y pantallas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protección reforzada en derechos de autor

La reforma amplía la protección legal para que la imagen y voz de artistas e intérpretes solo pueda utilizarse con su consentimiento expreso, incluyendo los resultados generados por inteligencia artificial. El consentimiento podrá revocarse por causa justificada, salvo que se hayan agotado los derechos.

Se delimita el uso de la voz y la imagen únicamente a los fines pactados en el contrato.

Se prohíbe la clonación o suplantación mediante inteligencia artificial, salvo para parodia, sátira o imitación creativa, siempre que no implique suplantación.

El uso informativo, periodístico o cuando la imagen aparezca de forma secundaria en un conjunto no requiere consentimiento adicional.

Cambios clave en los artículos de la ley

Las principales modificaciones aprobadas son:

Artículo 304 de la Ley Federal del Trabajo : Amplía el ámbito de aplicación a cualquier entorno, digital o físico, donde se realice interpretación o ejecución.

Artículo 305 Bis : Obliga a estipular en contrato las condiciones y remuneración por el uso de imagen o voz mediante inteligencia artificial.

Artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor : Requiere consentimiento expreso para el uso de imagen y voz, extendiendo la protección a resultados generados por IA y permitiendo revocación del consentimiento por causa justificada.

Artículo 118 : Precisa que la suplantación mediante IA solo es válida con fines de parodia, sátira o imitación creativa, y refuerza la prohibición de simulaciones que sustituyan la prestación profesional.

Artículo 121: Cualquier clonación o suplantación de voz o imagen con IA requiere acuerdo previo y por escrito entre las partes.

La reforma queda ahora en manos del Senado para su revisión.