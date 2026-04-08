México

Así quedó la reforma legal para proteger a artistas, intérpretes y músicos ante la IA

El dictamen impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum fue enviado al Senado de la República para su aprobación

Guardar
La Cámara de Diputados aprobó la reforma para proteger a artistas, intérpretes y músicos ante la IA. (EFE/Javier Lizón)
La Cámara de Diputados aprobó la reforma para proteger a artistas, intérpretes y músicos ante la IA. (EFE/Javier Lizón)

Este 7 de abril de 2026, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor para proteger los derechos laborales y autorales de artistas, intérpretes y músicos frente al uso de inteligencia artificial y tecnologías emergentes.

La iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca frenar el uso no autorizado de la voz, imagen y ejecuciones, así como garantizar una remuneración justa.

Nuevas reglas para contratos y remuneración

Las reformas establecen que cualquier contrato laboral de intérpretes o ejecutantes debe definir con claridad las condiciones y el pago por el uso de imagen o voz, incluso si se emplea inteligencia artificial. Cualquier aprovechamiento no previsto en el acuerdo requerirá una nueva autorización y pago.

  • Se incorpora la protección en plataformas digitales y entornos tecnológicos, no solo en espacios físicos.
  • Se elimina la sanción administrativa directa, trasladando los conflictos al ámbito laboral jurisdiccional.
  • La modificación busca dar certeza jurídica y condiciones de mejor trato a intérpretes, actores y quienes participan en el doblaje.
Collage que muestra la evolución de la música de cine, con un rollo de película, notas musicales, una orquesta sinfónica y un estudio con sintetizadores.
Un collage cinematográfico ilustra la transformación de la música en el cine, desde una cinta de película clásica y una orquesta sinfónica en escena hasta un estudio moderno con sintetizadores y pantallas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protección reforzada en derechos de autor

La reforma amplía la protección legal para que la imagen y voz de artistas e intérpretes solo pueda utilizarse con su consentimiento expreso, incluyendo los resultados generados por inteligencia artificial. El consentimiento podrá revocarse por causa justificada, salvo que se hayan agotado los derechos.

  • Se delimita el uso de la voz y la imagen únicamente a los fines pactados en el contrato.
  • Se prohíbe la clonación o suplantación mediante inteligencia artificial, salvo para parodia, sátira o imitación creativa, siempre que no implique suplantación.
  • El uso informativo, periodístico o cuando la imagen aparezca de forma secundaria en un conjunto no requiere consentimiento adicional.

Cambios clave en los artículos de la ley

Las principales modificaciones aprobadas son:

  • Artículo 304 de la Ley Federal del Trabajo: Amplía el ámbito de aplicación a cualquier entorno, digital o físico, donde se realice interpretación o ejecución.
  • Artículo 305 Bis: Obliga a estipular en contrato las condiciones y remuneración por el uso de imagen o voz mediante inteligencia artificial.
  • Artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor: Requiere consentimiento expreso para el uso de imagen y voz, extendiendo la protección a resultados generados por IA y permitiendo revocación del consentimiento por causa justificada.
  • Artículo 118: Precisa que la suplantación mediante IA solo es válida con fines de parodia, sátira o imitación creativa, y refuerza la prohibición de simulaciones que sustituyan la prestación profesional.
  • Artículo 121: Cualquier clonación o suplantación de voz o imagen con IA requiere acuerdo previo y por escrito entre las partes.

La reforma queda ahora en manos del Senado para su revisión.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumIAArtistasIntérpretesMúsicosCámara de DiputadosSenado de la RepúblicaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Dany ZR admite participación en accidente que dejó más de 50 migrantes muertos en 2021 por volcadura de tráiler en Chiapas

El traficante de origen guatemalteco se declaró culpable ante una corte de EEUU y admitió su participación en el accidente

Dany ZR admite participación en accidente que dejó más de 50 migrantes muertos en 2021 por volcadura de tráiler en Chiapas

La UNAM explica por qué olvidas lo que ibas a hacer al cambiar de cuarto

Factores como el estrés o la falta de atención alteran la memoria inmediata

La UNAM explica por qué olvidas lo que ibas a hacer al cambiar de cuarto

Julio César Chávez confiesa las secuelas que le dejó el boxeo: “Se me olvidan cosas”

El “gran campeón mexicano” se sinceró sobre las consecuencias que le dejaron los golpes que recibió en los años que se subió al ring

Julio César Chávez confiesa las secuelas que le dejó el boxeo: “Se me olvidan cosas”

Galilea Montijo recuerda los desafíos que enfrentó al ser una mamá famosa: “Hay gente a la que no le caes bien”

La famosa conductora tomó la decisión de bloquear opiniones en sus perfiles digitales desde que su hijo aprendió a leer

Galilea Montijo recuerda los desafíos que enfrentó al ser una mamá famosa: “Hay gente a la que no le caes bien”

Las ballenas obtuvieron protección legal contra megabuques en el Golfo

Organizaciones civiles advierten sobre nuevas amenazas para la biodiversidad marina

Las ballenas obtuvieron protección legal contra megabuques en el Golfo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dany ZR admite participación en accidente que dejó más de 50 migrantes muertos en 2021 por volcadura de tráiler en Chiapas

Dany ZR admite participación en accidente que dejó más de 50 migrantes muertos en 2021 por volcadura de tráiler en Chiapas

EEUU sentencia a mexicano por intentar ingresar 1.4 millones de dólares en cocaína por el puente internacional McAllen-Hidalgo

Detienen a mexicano en la frontera que llevaba cargamento millonario de metanfetamina escondida en bolsas de cuero

Vinculan a proceso a dos integrantes de “El Animal”, banda dedicada al robo de transporte de carga en la México-Querétaro

SCJN niega revisión al amparo promovido por El Chapo Guzmán por supuestas violaciones a derechos humanos en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo recuerda los desafíos que enfrentó al ser una mamá famosa: “Hay gente a la que no le caes bien”

Galilea Montijo recuerda los desafíos que enfrentó al ser una mamá famosa: “Hay gente a la que no le caes bien”

Aaron Paul, actor de Breaking Bad, se presentará en CDMX: cuándo y dónde estará

Morat anuncia su regreso a México tras romper Récord Guinness en 2024: fechas, ciudades y preventa

¿Regresa RBD? Alfonso Herrera confirma colaboración con Anahí y emociona a sus fans

Young Miko ‘Late Checkout Tour’ en México: todas las fechas, sedes, zonas y precios de boletos

DEPORTES

Julio César Chávez confiesa las secuelas que le dejó el boxeo: “Se me olvidan cosas”

Julio César Chávez confiesa las secuelas que le dejó el boxeo: “Se me olvidan cosas”

Diablos Rojos vs Piratas de Campeche: cuánto cuestan los boletos para el Opening Day en el Estadio Alfredo Harp Helú

Este es el plan de Marcel Ruiz para jugar el Mundial 2026 pese a rotura de ligamento cruzado

Filtran que Belinda iba a cantar el Himno Mexicano en la reapertura del Estadio Ciudad de México: ¿Qué pasó?

Carlos Acevedo estaría siendo pretendido por dos grandes de la Liga MX, según reportes