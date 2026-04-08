Ahorrar en México, cada vez más difícil: la confianza del consumidor toca nuevos mínimos

Una persona deposita una moneda en una alcancía rosa, simbolizando la importancia del ahorro y la planificación financiera para construir un futuro sólido. ((Infobae-Itzallana))

Si sientes que cada quincena te alcanza menos para apartar algo, los datos te dan la razón. Según el INEGI y el Banco de México, el indicador que mide las posibilidades actuales de ahorrar se ubicó en apenas 39.7 puntos en marzo de 2026, con una caída adicional de 0.6 puntos respecto a febrero.

Para ponerlo en perspectiva: un indicador por debajo de 50 puntos significa que más hogares perciben condiciones desfavorables que favorables para ahorrar. Y ese umbral lleva tiempo sin alcanzarse.

No solo hoy, también hacia adelante

Lo más preocupante no es únicamente el presente. Las expectativas de ahorro para los próximos 12 meses también retrocedieron 0.3 puntos en marzo, situándose en 51.2 puntos. Si bien este dato sigue por encima de la barrera de los 50 puntos, la tendencia muestra un deterioro sostenido de 0.6 puntos respecto a marzo de 2025.

En otras palabras: los mexicanos no solo sienten que hoy no pueden ahorrar, sino que tampoco esperan que las condiciones mejoren significativamente en el corto plazo.

Las cifras del INEGI reflejan una disminución en la adquisición de productos y servicios por parte de las familias a comienzos de año, lo que representa el descenso mensual más severo para el gasto desde 2025. (Infobae-Itzallana)

Un panorama más amplio que confirma la presión sobre las familias

El ahorro no es el único rubro que refleja el apretón económico. Otros indicadores del reporte apuntan en la misma dirección:

La capacidad para comprar bienes duraderos como muebles o electrodomésticos cayó 1.2 puntos mensualmente y acumula una pérdida de 2.0 puntos anual.

Solo 15.1 puntos registra el indicador de intención de compra de automóvil en los próximos dos años, uno de los niveles más bajos del reporte.

La percepción sobre la economía del país hoy frente a hace un año se desplomó 3.3 puntos en comparación con marzo de 2025.

El ICC general: tercer mes a la baja

Todo esto se refleja en el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), que en marzo se ubicó en 44.1 puntos, con una caída de 0.3 puntos respecto a febrero y de 2.0 puntos frente a marzo de 2025, según cifras ajustadas por estacionalidad publicadas por el INEGI y el Banco de México.

Este indicador, que se construye a partir de cinco componentes sobre la percepción económica de los hogares, se levanta mensualmente en las 32 ciudades más importantes del país con una muestra de 2,336 viviendas.

México inició 2026 con un máximo histórico de personas ocupadas y baja desocupación, pero más de la mitad de los trabajadores carece de contrato, prestaciones y seguridad social, según la ENOE del INEGI. (Infobae-Itzallana)

¿Qué hay de positivo?

En medio del panorama, hay un dato que destaca: la expectativa económica personal a 12 meses subió 0.5 puntos en marzo. Los mexicanos siguen creyendo, aunque con cautela, que su situación personal puede mejorar. Una señal pequeña, pero relevante, de que el ánimo no está completamente por los suelos.