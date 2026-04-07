Sueros vitaminados en Sonora: cuántos días lleva prófugo el doctor Jesús Maximiano “N”, acusado por ocho muertes

Se ha emitido una alerta nacional e internacional para capturar al médico. Crédito: Google maps y redes sociales

El caso de las soluciones intravenosas aplicadas por Jesús Maximiliano “N” en Hermosillo ha provocado una alerta sanitaria y una investigación judicial activa en Sonora.

El médico ha estado en el radar de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) desde el pasado 30 de marzo, fecha en que recibieron los reportes sobre los primeros fallecimientos asociados a la administración de sueros vitaminados en un consultorio privado de la capital.

El doctor permanece prófugo desde hace 8 días, periodo en el que las autoridades han mantenido un operativo de búsqueda coordinado y justificado con una orden de captura emitida bajo el delito de homicidio culposo, derivado de presunta mala praxis médica.

Según un comunicado oficial, compartido por la Secretaría de Salud del estado de Sonora, hasta el corte de las 11:00 horas del 7 de abril se han detectado 11 casos sospechosos vinculados a la aplicación de soluciones intravenosas por parte del mismo médico. De ese total, se reportan 8 defunciones, una persona hospitalizada y dos recuperadas.

Además, las autoridades afirmaron que tras la clausura del establecimiento, el pasado 31 de marzo, no se han registrado nuevos casos.

Operativo de búsqueda y mandamiento judicial

El Fiscal General de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó en conferencia de prensa que se mantiene un operativo activo para localizar a Jesús Maximiano “N”, señalado como probable responsable del delito de homicidio culposo derivado de mala praxis médica.

El funcionario detalló que el Ministerio Público obtuvo un mandamiento judicial en contra del médico, quien prescribía, preparaba y administraba las soluciones intravenosas, además de instruir a su personal auxiliar.

La búsqueda se realiza en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Salud y autoridades federales.

El médico, señalado como persona de interés, operaba una clínica de terapias intravenosas y medicina estética donde autoridades detectaron insumos contaminados, jeringas prellenadas y posibles irregularidades en la atención a pacientes. (Anayeli Tapia/Infobae)

Además, se han ejecutado cateos y diligencias en diversos puntos para su localización.

“Lo estamos buscando por homicidio culposo, por una mala praxis médica, y por supuesto que también configura una agravante por la responsabilidad médica y técnica”, puntualizó Salas Chávez.

Las alertas de búsqueda han sido emitidas a nivel nacional y también se notificó a autoridades de los Estados Unidos, sin que hasta el momento exista registro de que haya cruzado formalmente la frontera.

La FGJES ha señalado que el dispositivo de investigación para esclarecer el caso ha contenido más de 117 actos de investigación, entre los que se incluye n 51 entrevistas y declaraciones a víctimas directas e indirectas, así como a proveedores de los insumos médicos empleados.

Acciones sanitarias y análisis de insumos

La Secretaría de Salud del Estado de Sonora detalló en su más reciente comunicado, difundido el 7 de abril a las 16:20 horas del centro, que se mantienen acciones coordinadas con la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sonora (COESPRISSON), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la FGJES.

Tras la clausura del establecimiento donde se aplicaron los sueros, no se han generado nuevos casos. El monitoreo epidemiológico continúa y se ejecutaron verificaciones sanitarias, análisis de muestras y aseguramiento de medicamentos e insumos médicos.

Las soluciones y medicamentos localizados en el consultorio permanecen bajo análisis en la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), laboratorio nacional de referencia de la COFEPRIS, ubicado en la CDMX.

Las muestras aseguradas en Hermosillo serán sometidas a análisis especializados. Crédito: FGJES

Los resultados químicos, toxicológicos e histopatológicos buscan determinar la composición de las sustancias y su posible relación con los daños a la salud y defunciones reportadas.

Por otra parte, declaraciones oficiales de la FGJES indicaron en días pasados que un representante legal de la empresa señalada por suministrar los insumos médicos se presentó ante la sede de la fiscalía para declarar sobre el caso.