Sin resguardo de la escena y con una necropsia que no evidenció la violencia: exigen justicia por el feminicidio de Ana Febe en CDMX

Ana Fede Rojas se graduó de la licenciatura de Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM. Foto: Infobae

Ana Febe Rojas es descrita por su hermana, Axa Liliana, como una joven creativa interesada en el bienestar de las personas, lo que la llevó a estudiar la licenciatura de Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, para después dedicarse a enseñar a niños con discapacidad.

Entre lagrimas, su hermana recuerda que ambas soñaban con salir del país y tener hijos, pero a sus 28 años y después de cinco meses de haberse casado con Christian Felipe “N”, de 37 años, Ana Febe fue localizada sin vida y con signos de violencia en el baño de su casa de la alcaldía Cuajimalpa en la Ciudad de México.

En entrevista con Infobae México, Axa Liliana contó que su hermana pudo informar a su familia tan solo doce días antes de su muerte la violencia que su esposo ejercía en su contra desde el primer día que se casaron; sin embargo, diversos indicios de esta situación también fueron percibidos al notar un cambio de comportamiento en Ana Febe.

Axa Liliana explicó que su hermana comenzó a dejar de publicar en redes sociales pese a que le gustaba interactuar con sus conocidos y amigos. (Crédito: Ale Huitron / Infobae México)

El caso de Ana Febe es denunciado por sus familiares debido a las irregularidades constantes que percibieron desde el momento en el que fueron notificados de su fallecimiento, las cuales continúan debido a que la carpeta de investigación está dirigiendo la causa de muerte a una posible intoxicación y no fue enviada a la fiscalía de feminicidios.

Tanto sus padres, Fidel Rojas y Ma. Isabel Vega, así como Axa Liliana, relataron a esta casa editorial la angustia y falta de atención que han recibido por parte de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) al solicitar las circunstancias del asesinato de Ana Febe, quien a pesar de presentar indicios de violencia, en la carpeta de investigación no se mencionan.

De la falta de resguardo del inmueble hasta la participación de los pastores de su congregación

Foto: Facebook / Justicia Para Febe

El asesinato de Ana Febe no se puede entender sin la congregación cristiana “El Remanente”, ubicada en la alcaldía Cuajimalpa. En este sitio la joven se casó con Christian Felipe “N” debido a que él pertenecía a ella y era cercano a los pastores, identificados como Jorge “N” y Verónica “N”.

El 24 de marzo, el día en que Ana Febe murió, sus padres recibieron una llamada por parte de los pastores decirles que su hija había tenido un percance en el baño alrededor de las 21:00 horas, y que se encontraba muy grave.

De acuerdo con sus declaraciones, Ana Febe se estaba pintando el cabello cuando sufrió una caída, la cual le provocó vomito y que le fuera realizada la técnica de RCP.

Los familiares de la joven explicaron que durante las diligencias notaron irregularidades que hasta el día de hoy no les ha permitido que el caso sea catalogado como feminicidio. (Crédito: Ale Huitron / Infobae México)

Cuerpo de Ana Febe presentaba huellas de violencia que no fueron integrados a la carpeta

La hermana de Ana Febe relató que mientras esperaban a los peritos, un policía se encontraba restringiendo la zona, pero sin un protocolo adecuado debido a que en ningún momento acordonó el lugar y él declaró que sí lo hizo.

La situación de irregularidades no solo ocurrió con la presencia tanto de familiares de Christian Felipe “N” y de los pastores de la congregación, sino que Axa Liliana pudo observar al arribo de los peritos el cuerpo con huellas de violencia de su hermana.

Ana Febe fue localizada sin vida en el baño de su casa. Los pastores de la congregación a la que asistía fueron los responsables de notificar a sus padres mientras su esposo declaraba. (Crédito: Ale Huitron / Infobae México)

Axa comentó que al rendir su declaración pudo comentar la violencia que su hermana vivía por parte de Christian Felipe “N”, pero aún así el caso no se trasladó a la Fiscalía de Feminicidios y se inició la carpeta por el delito de homicidio doloso, la cual permanece igual hasta el momento de la publicación de esta nota.

Al tener que identificar el cuerpo de su hermana en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), Axa pudo observar aún más signos de violencia.

“Soy yo quien la reconoce, y vuelvo a ver estas lesiones, también como en el cráneo, sangre en ojos, en nariz, orejas, boca. Después de que se hizo la necropsia me dan los resultados preliminares, pero sacan un resultado de la causa de muerte en donde no se menciona violencia, donde no mencionan estas marcas, estos hallazgos que tanto mis padres como yo vimos al momento de ver el cuerpo”, comentó.

Sobre los resultados faltantes de laboratorio, las autoridades le informaron que le serían entregadas dentro de un mes; sin embargo, Axa y sus padres ya cuentan con el acta de defunción de Ana Febe, la cual establece como causa de muerte una congestión visceral generalizada.

Foto: Cortesía

Ana Febe alertó a sus padres de la violencia que sufría doce días antes

El padre de Ana Febe comentó que su hija los llamó el 12 de marzo para que la recogieran de su casa porque Christian Felipe “N” la había “corrido a empujones”, por lo que la llevaron a su hogar.

Durante una semana, la joven pudo informar a sus padres la violencia que su esposo ejercía en su contra, donde utilizaba almohadas para evitar dejarle marcas en el cuerpo.

“Ella nos dijo ‘vengan por mí, porque me corrió a empujones (su esposo). Estuvo aquí hasta el 18 de marzo, platicamos con ella. Nos informó que le ponía una almohada para golpearla y que no se notaran los golpes (…) Yo le dije: ‘Ani, ¿qué quieres tú, hija? Ten cuidado con esto, con lo otro’. Y ella de cierta forma, con cierto enojo, realmente, tengo que decirlo, así contra mí, como que yo estaba exagerando, dijo: ‘No, no va a pasar nada, no me va a lastimar, no va a ser capaz de más’”, comentó su padre.

Los padres de Ana Febe pudieron conocer de la violencia física, psicológica y verbal que su hija sufría. (Crédito: Ale Huitron / Infobae México)

Al respecto, su madre también señaló que Ana Febe le dijo que derivado de un golpe le habría lastimado el tabique de la nariz: “Si le examinan su nariz y por alguna razón tuvieran que tener que volver a hacerlo, su nariz se le veía chueca, su tabique. Hasta me dijo: ‘Mamá, creo que me lastimó el tabique’”.

Los familiares detallaron que Ana Febe regresó con Christian Felipe “N” dos días antes de ser localizada sin vida en su propia casa. Durante esa semana que permaneció con ellos, también descubrieron -por personas de la congregación- que el sujeto había tenido un matrimonio previo, donde su exesposa también sufrió violencia.

Foto: Cortesía

Ante los hechos, la familia de Ana Febe exige a las autoridades que se realice un peritaje adecuado, que les den claridad en los resultados de la necropsia y que la carpeta de investigación sea trasferida a la Fiscalía de Feminicidios para que la muerte de la joven tenga justicia.