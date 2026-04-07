¿Pagaste dentista o psicólogo? El ticket que debes subir al SAT para que te devuelvan dinero en tu Declaración Anual

La Declaración Anual ante el SAT representa una oportunidad para quienes realizaron gastos médicos. Foto: IMSS.

La Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) representa una oportunidad para quienes realizaron gastos médicos, como consultas con un dentista o psicólogo, de obtener una devolución de dinero.

El plazo límite para presentar la Declaración Anual en 2026 es el 30 de abril.

De acuerdo con información de la autoridad fiscal, el SAT permite deducir gastos médicos personales y de familiares directos si cumplen los requisitos establecidos por la autoridad fiscal.

¿Qué gastos médicos puedes deducir ante el SAT?

Los gastos médicos deducibles incluyen honorarios pagados a profesionales como dentistas, psicólogos y nutriólogos, así como servicios hospitalarios, análisis clínicos, y compra de aparatos para rehabilitación.

Antonio Martínez Dadnino, titular del SAT, informó que la recaudación total (tributaria y no tributaria) en 2025 cerró en $6.045 billones de pesos. Una cifra histórica que refleja la actividad económica del año.

La deducción aplica para el contribuyente, su cónyuge o concubino, padres, abuelos, hijos y nietos, siempre que estos no hayan percibido un ingreso igual o superior al salario mínimo anual.

El SAT detalla que la deducción también cubre:

Honorarios médicos, dentales y de psicología

Gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de hospitales

Honorarios a enfermeras

Análisis y estudios clínicos

Compra o alquiler de aparatos de rehabilitación

Prótesis

Compra de lentes ópticos graduados hasta 2,500 pesos por persona

Primas por seguros de gastos médicos independientes o complementarios

Estos gastos solo serán deducibles si el profesional cuenta con título registrado ante las autoridades educativas y si el pago se realiza por medios electrónicos, cheque nominativo o tarjeta. Los pagos en efectivo quedan excluidos de la deducción.

La fecha límite para presentar la Declaración Anual 2026 es el jueves 30 de abril. Foto: VisualesIA/Infobae México.

¿Qué requisitos debe cumplir el ticket o factura?

Para que el SAT acepte la deducción y se puede realizar la Declaración Anual 2026, el comprobante fiscal debe cumplir varios requisitos:

Contener el nombre completo del contribuyente y su RFC

Describir el servicio recibido (ejemplo: consulta dental o psicológica)

Incluir la clave correcta del producto o servicio conforme al catálogo del SAT

Especificar el “Uso del CFDI” como “Gastos médicos”

El profesional debe contar con título registrado y cédula profesional vigente

El pago debió realizarse por transferencia bancaria, tarjeta o cheque nominativo

Consideraciones sobre los límites y montos deducibles

El monto total de las deducciones personales no debe exceder cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales o el 15% del ingreso anual del contribuyente, aplicándose el menor de ambos límites.

Los gastos por incapacidad o discapacidad pueden deducirse fuera de este tope si se cuenta con el certificado correspondiente.

Los gastos médicos deducibles incluyen honorarios pagados a profesionales como dentistas, psicólogos y nutriólogos, así como servicios hospitalarios, análisis clínicos, y compra de aparatos para rehabilitación. Foto: Archivo/Infobae México.

Presentar correctamente estos comprobantes puede resultar en un saldo a favor para el contribuyente.

Como se mencionó anteriormente, el periodo para realizar la Declaración Anual este 2026 concluye el 30 de abril.

Para obtener la devolución, es fundamental reunir y subir al portal del SAT todos los tickets y facturas electrónicas que cumplan con los requisitos mencionados.

Es importante visitar la página oficial de la autoridad fiscal para saber más detalles de cómo presentar la Declaración Anual 2026.

Para obtener la devolución, es fundamental reunir y subir al portal del SAT todos los tickets y facturas electrónicas. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.