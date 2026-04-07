Juan Soler explota ante rumores de un triángulo amoroso con Paulina Mercado y Claudia Lizaldi

Mecrado desestimó rumores que vinculan a su pareja, Juan Soler, con su compañera de obra, Claudia Lizaldi. (Claudia Lizaldi, Juan Soler, Paulina Mercado: Instagram )

Paulina Mercado y Juan Soler cortaron de tajo los rumores que vinculaban a la actriz Claudia Lizaldi como tercera en discordia en su relación. Al ser cuestionados por la prensa sobre la controversia que surgió en un programa de internet, la pareja abordó el tema desde posiciones diferentes.

Mercado, sin perder la calma, desestimó los rumores, al tiempo que dijo que no se prestaría a ninguna dinámica para denostar a otra mujer. “No hay que hablar de las otras mujeres. Como mujeres, nos tenemos que cuidar unas a otras. Claudia es una tipazazaza; la admiro, la quiero y la respeto. Ni es tema”.

Por su parte, el histrión argentino evidenció su molestia y llamó “resentidas” a las personas que especulan con su vida personal.

De acuerdo con Figueroa, la actriz anda "muy volada" con Juan Soler. (Captura de pantalla: YouTube / Uuan Soler: Instagram)

¿Cómo surgió el rumor?

La periodista Martha Figueroa expuso el tema por primera vez en su programa de YouTube Así se hacen los Chismes. Según sus fuentes, personas ligadas a la obra de teatro El amante infiel, donde coinciden Soler y Lizaldi, hay una interacción inusual entre ellos.

“Hasta donde yo sé, estaba con Pedro Moctezuma… no sé si todavía porque me acaban de decir: ‘¿no será que Claudia Lizaldi le quiere bajar el novio a Paulina Mercado?’”, comentó Figueroa.

Durante las giras que el elenco ha tenido por el interior de la República, la convivencia entre Claudia Lizaldi y Juan Soler habría captado la atención del entorno. La fuente de Figueroa describió a la actriz como “muy confianzudita y muy encima”.

“Me dijeron: ‘Chécale ahí porque sentimos que anda muy volada Claudia Lizaldi con Juan Soler’… esa güera se lo está sonsacando, fueron los informes que me llegaron”.

Paulina Mercado lanza dardo contra Martha Figueroa

Un día después de ser cuestionados en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, Paulina Mercado profundizó sobre el tema en Sale el Sol. Durante un diálogo con Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado, la comunicadora lanzó una crítica contra ciertas voces de la prensa de espectáculos.

En medio de la controversia, Claudia Lizaldi compartió en Instagram un momento cotidiano de Pedro Moctezuma. (Claudia Lizaldi: Instagram)

“Claudia y Juan trabajan juntos en una obra de teatro, están yéndose por toda la República, están teniendo muchísimo éxito, son buenos compañeros. Ella me parece una gran mujer, me parece una chava responsable y aventar estas declaraciones así como si fuera aire se me hace peligroso”.

Mercado destacó que, aunque la conversación se centra en ella y Soler, las especulaciones también impactan la relación de Claudia Lizaldi con el empresario Pedro Moctezuma, con quien mantiene un noviazgo desde hace muchos años.

Aunque reconoció que hacer frente a los rumores son “gajes del oficio”, destacó que siempre buscará hacerlo desde el amor propio y en pareja. “No es un tema a hablar, porque confío en Claudia, confío en Juan, confío en mí y confío en mi relación”.