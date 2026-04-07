México

Juan Soler explota ante rumores de un triángulo amoroso con Paulina Mercado y Claudia Lizaldi

El actor y la conductora de televisión tuvieron un tenso encuentro con reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México

Guardar
Un collage muestra tres retratos: Claudia Lizaldi sonriendo, Juan Soler serio con chaqueta de cuero, y Paulina Mercado con mano en la cabeza
Mecrado desestimó rumores que vinculan a su pareja, Juan Soler, con su compañera de obra, Claudia Lizaldi. (Claudia Lizaldi, Juan Soler, Paulina Mercado: Instagram )

Paulina Mercado y Juan Soler cortaron de tajo los rumores que vinculaban a la actriz Claudia Lizaldi como tercera en discordia en su relación. Al ser cuestionados por la prensa sobre la controversia que surgió en un programa de internet, la pareja abordó el tema desde posiciones diferentes.

Mercado, sin perder la calma, desestimó los rumores, al tiempo que dijo que no se prestaría a ninguna dinámica para denostar a otra mujer. “No hay que hablar de las otras mujeres. Como mujeres, nos tenemos que cuidar unas a otras. Claudia es una tipazazaza; la admiro, la quiero y la respeto. Ni es tema”.

Por su parte, el histrión argentino evidenció su molestia y llamó “resentidas” a las personas que especulan con su vida personal.

Montaje de dos imágenes: arriba, Juan Soler y Claudia Lizaldi conversando; abajo, Martha Figueroa en un estudio de radio, hablando por micrófono y gesticulando
De acuerdo con Figueroa, la actriz anda "muy volada" con Juan Soler. (Captura de pantalla: YouTube / Uuan Soler: Instagram)

¿Cómo surgió el rumor?

La periodista Martha Figueroa expuso el tema por primera vez en su programa de YouTube Así se hacen los Chismes. Según sus fuentes, personas ligadas a la obra de teatro El amante infiel, donde coinciden Soler y Lizaldi, hay una interacción inusual entre ellos.

“Hasta donde yo sé, estaba con Pedro Moctezuma… no sé si todavía porque me acaban de decir: ‘¿no será que Claudia Lizaldi le quiere bajar el novio a Paulina Mercado?’”, comentó Figueroa.

Durante las giras que el elenco ha tenido por el interior de la República, la convivencia entre Claudia Lizaldi y Juan Soler habría captado la atención del entorno. La fuente de Figueroa describió a la actriz como “muy confianzudita y muy encima”.

“Me dijeron: ‘Chécale ahí porque sentimos que anda muy volada Claudia Lizaldi con Juan Soler’… esa güera se lo está sonsacando, fueron los informes que me llegaron”.

Paulina Mercado lanza dardo contra Martha Figueroa

Un día después de ser cuestionados en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, Paulina Mercado profundizó sobre el tema en Sale el Sol. Durante un diálogo con Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado, la comunicadora lanzó una crítica contra ciertas voces de la prensa de espectáculos.

Un hombre de mediana edad con barba y gafas sentado en el asiento trasero de un coche oscuro, usando auriculares blancos y mirando su teléfono móvil
En medio de la controversia, Claudia Lizaldi compartió en Instagram un momento cotidiano de Pedro Moctezuma. (Claudia Lizaldi: Instagram)
“Claudia y Juan trabajan juntos en una obra de teatro, están yéndose por toda la República, están teniendo muchísimo éxito, son buenos compañeros. Ella me parece una gran mujer, me parece una chava responsable y aventar estas declaraciones así como si fuera aire se me hace peligroso”.

Mercado destacó que, aunque la conversación se centra en ella y Soler, las especulaciones también impactan la relación de Claudia Lizaldi con el empresario Pedro Moctezuma, con quien mantiene un noviazgo desde hace muchos años.

Aunque reconoció que hacer frente a los rumores son “gajes del oficio”, destacó que siempre buscará hacerlo desde el amor propio y en pareja. “No es un tema a hablar, porque confío en Claudia, confío en Juan, confío en mí y confío en mi relación”.

Temas Relacionados

Juan SolerClaudia LizaldiPaulina MercadoPedro MoctezumaMartha Figueroamexico-entretenimiento

Más Noticias

Pensión Mujeres Bienestar 2026: de cuánto dinero será el siguiente depósito a las beneficiarias

Se espera que el siguiente depósito del programa se realice en mayo

Pensión Mujeres Bienestar 2026: de cuánto dinero será el siguiente depósito a las beneficiarias

Pagos digitales en México rompen récord: ya representan 3 de cada 10 transacciones con tarjeta

Tras el anuncio de Sheinbaum de eliminar el efectivo en gasolineras y casetas, los pagos sin contacto escalan al 30% de las transacciones con tarjeta en México

Pagos digitales en México rompen récord: ya representan 3 de cada 10 transacciones con tarjeta

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 7 de abril de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 7 de abril de 2026

Carlota de café sin horno: receta fácil y cremosa que puedes preparar en casa

Un postre frío, práctico y lleno de sabor que se elabora con ingredientes básicos y sin complicaciones en la cocina

Carlota de café sin horno: receta fácil y cremosa que puedes preparar en casa

“Queremos ser un equipo dominante”: André Jardine previo al duelo ante Nashville en Concachampions

América abre la serie ante Nashville con la intención de tomar ventaja como visitante en los Cuartos de Final del torneo regional

“Queremos ser un equipo dominante”: André Jardine previo al duelo ante Nashville en Concachampions
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a 4 activistas indígenas de Guerrero cuando realizaban trabajos de albañilería: acusan a Los Ardillos del asedio a comunidades

Asesinan a 4 activistas indígenas de Guerrero cuando realizaban trabajos de albañilería: acusan a Los Ardillos del asedio a comunidades

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de abril

Con AR-15 y una Uzi: caen presuntos integrantes del CJNG en Chiapas

EEUU destaca desmantelamiento de pandillas en África ligadas al Cártel de Sinaloa e infiltración al CJNG

Identifican al noveno minero que fue secuestrado en Concordia, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué se pelearon Kimberly Loaiza, Kenia Os y Juan de Dios Pantoja? Así fue como terminó su amistad

¿Por qué se pelearon Kimberly Loaiza, Kenia Os y Juan de Dios Pantoja? Así fue como terminó su amistad

Tunden a Pepe Aguilar por discurso a Peso Pluma tras críticas a los corridos tumbados: “Es la nueva generación de la música mexicana”

Alfredo Adame reacciona a la detención de Alberto del Río ‘El Patrón’ por presunta violencia familiar

Christian Nodal reveló cómo Ángela Aguilar lo ha transformado: “La única persona que no me ha pedido nada a cambio”

De secuestro a violencia familiar: los 7 escándalos de Alberto del Río, ‘El Patrón’, exluchador de la WWE

DEPORTES

“Queremos ser un equipo dominante”: André Jardine previo al duelo ante Nashville en Concachampions

“Queremos ser un equipo dominante”: André Jardine previo al duelo ante Nashville en Concachampions

Querétaro vs Juárez: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido pendiente del Clausura 2026

Liga MX: así va la tabla de goleadores del Clausura 2026 previo a la Jornada 14

Aaron Ramsey dice adiós al futbol tras su paso por Pumas

Nashville vs América, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de Cuartos de Final de la Concachampions 2026