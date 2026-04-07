México

Gelatina de café y avena: opción liviana, digestiva y sin azúcar refinada

Te decimos la receta completa para que la prepares desde casa

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gelatina de café y avena -México- 7 abril
(Gemini)

Hay combinaciones que despiertan los sentidos y transforman un postre clásico en algo completamente nuevo.

La gelatina de leche de avena y café es suave, cremosa y con ese aroma inconfundible que solo el café puede aportar.

Es ideal para los amantes de los sabores intensos, para quienes buscan una opción sin lácteos y para quienes quieren sumar un toque original y energético a la mesa.

Esta receta es perfecta para servir como postre liviano, para la merienda o para sorprender en una reunión. La leche de avena aporta cremosidad y ligereza, y el café suma antioxidantes y energía natural, todo en una presentación fresca y diferente.

Receta de gelatina de leche de avena y café

La base es leche de avena y café fuerte (puede ser espresso o de filtro), endulzada a gusto y cuajada con agar-agar. El resultado es una gelatina color caramelo, suave y con un perfume irresistible.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas y 15 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Reposo en frío: 2 horas

Ingredientes

  1. 400 ml de leche de avena (sin azúcar)
  2. 150 ml de café fuerte (recién hecho)
  3. 2-3 cucharadas de azúcar, stevia o endulzante a gusto
  4. 1 y 1/2 cucharadita de agar-agar en polvo
  5. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
gelatina de café y avena -México- 7 abril
(Gemini)

Cómo hacer gelatina de leche de avena y café, paso a paso

  1. Preparar el café y dejar entibiar.
  2. En una olla, mezclar la leche de avena, el café, el azúcar y la esencia de vainilla.
  3. Llevar a fuego medio, revolviendo, y cuando esté caliente (sin hervir), añadir el agar-agar en forma de lluvia.
  4. Cocinar 2-3 minutos, siempre mezclando, hasta que el agar-agar se disuelva por completo.
  5. Retirar del fuego y verter la mezcla en moldes individuales o un molde grande.
  6. Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que cuaje.
  7. Desmoldar y servir frío, decorando con granos de café o cacao en polvo si te gusta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 50
  • Grasas: 1 g
  • Carbohidratos: 10 g
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

café, café molido, maquina-VisualesIA
(Imagen ilustrativa infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado.

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