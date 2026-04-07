Gelatina de café y avena: opción liviana, digestiva y sin azúcar refinada

Hay combinaciones que despiertan los sentidos y transforman un postre clásico en algo completamente nuevo.
La gelatina de leche de avena y café es suave, cremosa y con ese aroma inconfundible que solo el café puede aportar.
Es ideal para los amantes de los sabores intensos, para quienes buscan una opción sin lácteos y para quienes quieren sumar un toque original y energético a la mesa.
Esta receta es perfecta para servir como postre liviano, para la merienda o para sorprender en una reunión. La leche de avena aporta cremosidad y ligereza, y el café suma antioxidantes y energía natural, todo en una presentación fresca y diferente.
Receta de gelatina de leche de avena y café
La base es leche de avena y café fuerte (puede ser espresso o de filtro), endulzada a gusto y cuajada con agar-agar. El resultado es una gelatina color caramelo, suave y con un perfume irresistible.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas y 15 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Reposo en frío: 2 horas
Ingredientes
- 400 ml de leche de avena (sin azúcar)
- 150 ml de café fuerte (recién hecho)
- 2-3 cucharadas de azúcar, stevia o endulzante a gusto
- 1 y 1/2 cucharadita de agar-agar en polvo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Cómo hacer gelatina de leche de avena y café, paso a paso
- Preparar el café y dejar entibiar.
- En una olla, mezclar la leche de avena, el café, el azúcar y la esencia de vainilla.
- Llevar a fuego medio, revolviendo, y cuando esté caliente (sin hervir), añadir el agar-agar en forma de lluvia.
- Cocinar 2-3 minutos, siempre mezclando, hasta que el agar-agar se disuelva por completo.
- Retirar del fuego y verter la mezcla en moldes individuales o un molde grande.
- Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que cuaje.
- Desmoldar y servir frío, decorando con granos de café o cacao en polvo si te gusta.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 50
- Grasas: 1 g
- Carbohidratos: 10 g
- Proteínas: 1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado.