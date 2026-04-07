Estas son las 14 carreras de la UNAM con más lugares disponibles que aspirantes en 2026

El proceso de admisión 2026 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revela una tendencia que favorece a quienes buscan ingresar a ciertas licenciaturas de ingeniería y ciencias exactas.
En varias de estas carreras, el número de lugares disponibles supera al de aspirantes registrados, una situación poco común en el contexto de alta demanda que caracteriza a la institución.
En el proceso de admisión 2026 de la UNAM, existen varias licenciaturas donde la cantidad de lugares supera al número de aspirantes. Estas carreras, en su mayoría del área de ingenierías y ciencias exactas, ofrecen una oportunidad favorable para quienes buscan asegurar su ingreso.
Las principales licenciaturas con más lugares disponibles que aspirantes son:
- Ingeniería de Minas y Metalurgia
- Ingeniería Geofísica
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería en Telecomunicaciones
- Ingeniería Eléctrica Electrónica (en algunas sedes)
- Ingeniería en Computación (en sedes con baja demanda relativa)
- Ingeniería Industrial (en ciertas sedes)
- Ciencias de la Tierra
- Física
- Matemáticas
- Matemáticas Aplicadas
- Actuaría (en algunas sedes con menor demanda)
- Geografía
- Ciencias de Materiales
La concentración de la demanda estudiantil en carreras tradicionales como Medicina, Derecho o Psicología deja a estas opciones con menor competencia, lo que incrementa las probabilidades de aceptación para los aspirantes.
Carreras más difíciles de entrar en la UNAM
Estas concentran muchos aspirantes y requieren puntajes muy altos:
- Medicina
- Derecho
- Psicología
- Cirujano Dentista
- Arquitectura
- Administración
- Contaduría
- Relaciones Internacionales
- Medicina Veterinaria y Zootecnia
Claves:
- Miles de aspirantes por pocos lugares
- Suelen pedir 100 o más aciertos (o muy cerca del máximo)
- Alta competencia en todas las sedes
Carreras de ingreso con dificultad media en la UNAM
Tienen buena demanda, pero con competencia más equilibrada:
- Ingeniería en Computación
- Ingeniería Industrial
- Química
- Biología
- Ingeniería Civil
- Ingeniería en Telecomunicaciones
Claves:
- Competencia moderada
- Puntajes intermedios
- Mejores oportunidades si eliges sedes menos saturadas
Carreras más “fáciles” de entrar en la UNAM
- Ingeniería de Minas y Metalurgia
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería Geofísica
- Geografía
- Ciencias de la Tierra
- Física
- Matemáticas
- Matemáticas Aplicadas
- Ciencias de Materiales
- Ingeniería Eléctrica Electrónica (algunas sedes)