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Estas son las 14 carreras de la UNAM con más lugares disponibles que aspirantes en 2026

La institución tiene licenciaturas muy demandadas, pero otras con lugares desiertos

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FB//UNAM.MX.Oficial
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El proceso de admisión 2026 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revela una tendencia que favorece a quienes buscan ingresar a ciertas licenciaturas de ingeniería y ciencias exactas.

En varias de estas carreras, el número de lugares disponibles supera al de aspirantes registrados, una situación poco común en el contexto de alta demanda que caracteriza a la institución.

En el proceso de admisión 2026 de la UNAM, existen varias licenciaturas donde la cantidad de lugares supera al número de aspirantes. Estas carreras, en su mayoría del área de ingenierías y ciencias exactas, ofrecen una oportunidad favorable para quienes buscan asegurar su ingreso.

Las principales licenciaturas con más lugares disponibles que aspirantes son:

La SEP destacó que todos los alumnos tendrán un lugar asegurado en algún plantel de bachillerato
Aunque en 2025 la Comipems ya no realizará concurso de ingreso, las escuelas de la UNAM e IPN sí aplicarán examen. |Crédito: Cuartoscuro
  1. Ingeniería de Minas y Metalurgia
  2. Ingeniería Geofísica
  3. Ingeniería Geológica
  4. Ingeniería en Telecomunicaciones
  5. Ingeniería Eléctrica Electrónica (en algunas sedes)
  6. Ingeniería en Computación (en sedes con baja demanda relativa)
  7. Ingeniería Industrial (en ciertas sedes)
  8. Ciencias de la Tierra
  9. Física
  10. Matemáticas
  11. Matemáticas Aplicadas
  12. Actuaría (en algunas sedes con menor demanda)
  13. Geografía
  14. Ciencias de Materiales

La concentración de la demanda estudiantil en carreras tradicionales como Medicina, Derecho o Psicología deja a estas opciones con menor competencia, lo que incrementa las probabilidades de aceptación para los aspirantes.

Carreras más difíciles de entrar en la UNAM

Estas concentran muchos aspirantes y requieren puntajes muy altos:

  • Medicina
  • Derecho
  • Psicología
  • Cirujano Dentista
  • Arquitectura
  • Administración
  • Contaduría
  • Relaciones Internacionales
  • Medicina Veterinaria y Zootecnia

Claves:

  • Miles de aspirantes por pocos lugares
  • Suelen pedir 100 o más aciertos (o muy cerca del máximo)
  • Alta competencia en todas las sedes

Carreras de ingreso con dificultad media en la UNAM

Tienen buena demanda, pero con competencia más equilibrada:

  • Ingeniería en Computación
  • Ingeniería Industrial
  • Química
  • Biología
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería en Telecomunicaciones

Claves:

  • Competencia moderada
  • Puntajes intermedios
  • Mejores oportunidades si eliges sedes menos saturadas

Carreras más “fáciles” de entrar en la UNAM

  • Ingeniería de Minas y Metalurgia
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería Geofísica
  • Geografía
  • Ciencias de la Tierra
  • Física
  • Matemáticas
  • Matemáticas Aplicadas
  • Ciencias de Materiales
  • Ingeniería Eléctrica Electrónica (algunas sedes)

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