Estas son las 14 carreras de la UNAM con más lugares disponibles que aspirantes en 2026

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El proceso de admisión 2026 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revela una tendencia que favorece a quienes buscan ingresar a ciertas licenciaturas de ingeniería y ciencias exactas.

En varias de estas carreras, el número de lugares disponibles supera al de aspirantes registrados, una situación poco común en el contexto de alta demanda que caracteriza a la institución.

En el proceso de admisión 2026 de la UNAM, existen varias licenciaturas donde la cantidad de lugares supera al número de aspirantes. Estas carreras, en su mayoría del área de ingenierías y ciencias exactas, ofrecen una oportunidad favorable para quienes buscan asegurar su ingreso.

Las principales licenciaturas con más lugares disponibles que aspirantes son:

Aunque en 2025 la Comipems ya no realizará concurso de ingreso, las escuelas de la UNAM e IPN sí aplicarán examen. |Crédito: Cuartoscuro

Ingeniería de Minas y Metalurgia Ingeniería Geofísica Ingeniería Geológica Ingeniería en Telecomunicaciones Ingeniería Eléctrica Electrónica (en algunas sedes) Ingeniería en Computación (en sedes con baja demanda relativa) Ingeniería Industrial (en ciertas sedes) Ciencias de la Tierra Física Matemáticas Matemáticas Aplicadas Actuaría (en algunas sedes con menor demanda) Geografía Ciencias de Materiales

La concentración de la demanda estudiantil en carreras tradicionales como Medicina, Derecho o Psicología deja a estas opciones con menor competencia, lo que incrementa las probabilidades de aceptación para los aspirantes.

Carreras más difíciles de entrar en la UNAM

Estas concentran muchos aspirantes y requieren puntajes muy altos:

Medicina

Derecho

Psicología

Cirujano Dentista

Arquitectura

Administración

Contaduría

Relaciones Internacionales

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Claves:

Miles de aspirantes por pocos lugares

Suelen pedir 100 o más aciertos (o muy cerca del máximo)

Alta competencia en todas las sedes

Carreras de ingreso con dificultad media en la UNAM

Tienen buena demanda, pero con competencia más equilibrada:

Ingeniería en Computación

Ingeniería Industrial

Química

Biología

Ingeniería Civil

Ingeniería en Telecomunicaciones

Claves:

Competencia moderada

Puntajes intermedios

Mejores oportunidades si eliges sedes menos saturadas

Carreras más “fáciles” de entrar en la UNAM

Ingeniería de Minas y Metalurgia

Ingeniería Geológica

Ingeniería Geofísica

Geografía

Ciencias de la Tierra

Física

Matemáticas

Matemáticas Aplicadas

Ciencias de Materiales

Ingeniería Eléctrica Electrónica (algunas sedes)