México

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 7 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Dólar hoy en México: cotización de apertura del 7 de abril
Dólar hoy en México: cotización de apertura del 7 de abril

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se cotiza en el día de hoy a 17,75 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,09% frente a los 17,77 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un descenso 1,05%, por ello desde hace un año aún mantiene una bajada del 9,39%.

Respecto a días previos, suma dos sesiones seguidas en negativo. La volatilidad de esta semana es inferior a los números logrados para el último año (8,81%), por lo tanto su cotización está presentando menos alteraciones de lo habitual en estas fechas.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

Precio del dólar en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Sheinbaum anuncia decreto presidencial para el Servicio Universal de Salud: ¿cuáles son los beneficios del programa?

La presidenta informó que el nuevo esquema permitirá atenderse en cualquier institución pública de salud y avanzará con credencialización nacional

Sheinbaum anuncia decreto presidencial para el Servicio Universal de Salud: ¿cuáles son los beneficios del programa?

Cómo preparar flan napolitano sin horno: una opción fácil, práctica y deliciosa

Este postre destaca por su sencillez y textura suave, logrado mediante un método al baño María fácil de realizar

Cómo preparar flan napolitano sin horno: una opción fácil, práctica y deliciosa

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os

Tal y como ocurrió en el año 2018, los influencer, youtubers y la cantante mexicana son tendencia

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de abril: carga vehicular en avenida Monterrey

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 7 de abril: carga vehicular en avenida Monterrey

“El 85”, fundador del CJNG enfrenta audiencia clave en Estados Unidos

Erick Valencia Salazar, alias “El 85”, uno de los fundadores del CJNG, se declarará culpable ante una corte federal en Washington como parte de un acuerdo con fiscales, según diversos medios

“El 85”, fundador del CJNG enfrenta audiencia clave en Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El 85”, fundador del CJNG enfrenta audiencia clave en Estados Unidos

“El 85”, fundador del CJNG enfrenta audiencia clave en Estados Unidos

Operación Enjambre: policía municipal de Toluca es procesado por secuestro exprés y presuntos vínculos con cártel de Michoacán

Asesinan a 4 activistas indígenas de Guerrero cuando realizaban trabajos de albañilería: acusan a Los Ardillos del asedio a comunidades

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de abril

Con AR-15 y una Uzi: caen presuntos integrantes del CJNG en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os

Juan Soler explota ante rumores de un triángulo amoroso con Paulina Mercado y Claudia Lizaldi

¿Por qué se pelearon Kimberly Loaiza, Kenia Os y Juan de Dios Pantoja? Así fue como terminó su amistad

Tunden a Pepe Aguilar por discurso a Peso Pluma tras críticas a los corridos tumbados: “Es la nueva generación de la música mexicana”

Alfredo Adame reacciona a la detención de Alberto del Río ‘El Patrón’ por presunta violencia familiar

DEPORTES

De policía en CDMX a campeona mundial: Irma García brilla en Reino Unido y retiene su título mundial con nocaut

De policía en CDMX a campeona mundial: Irma García brilla en Reino Unido y retiene su título mundial con nocaut

Exjugador de Chivas pronostica problemático cierre de temporada para el rebaño, esta es la razón

“Queremos ser un equipo dominante”: André Jardine previo al duelo ante Nashville en Concachampions

Querétaro vs Juárez: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido pendiente del Clausura 2026

Liga MX: así va la tabla de goleadores del Clausura 2026 previo a la Jornada 14