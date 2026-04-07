Detuvieron a dos custodios por fuga de reo en Tamaulipas, era ex policía y sigue prófugo

José Arturo trabajó como policía, fue arrestado y se escapó del penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas el pasado 3 de abril Foto: FGJ

La búsqueda de un ex policía estatal que logró fugarse del Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria el pasado 3 de abril, después de haber sido vinculado a proceso por homicidio y otros delitos, mantiene en alerta a las autoridades de Tamaulipas y ha derivado en la detención de dos custodios señalados por facilitar su evasión. El despliegue de seguridad no se limita a la capital estatal y podría extenderse a municipios aledaños e incluso a otras entidades, en tanto la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública coordinan las investigaciones para su pronta recaptura.

El reo fugado se trata de José Arturo “A”, identificado como un ex agente de la Policía Estatal (grupo élite) y ex integrante del círculo cercano al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Estaba detenido desde el 30 de marzo de 2026 por cargos de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de sus funciones.

De acuerdo con las declaraciones del fiscal general de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, existen dos personas detenidas en relación directa con la fuga ocurrida la noche del miércoles 3 de abril, alrededor de las 23:12 horas. Ambos detenidos —identificados como policías procesales responsables de la custodia y traslado del inculpado— enfrentan cargos formales por evasión de presos y permanecen bajo investigación ante la sospecha de colaboración voluntaria en los hechos.

Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria Foto: Google maps

El operativo especial de búsqueda, encabezado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se mantiene vigente y abarca zonas urbanas y rurales de Ciudad Victoria, con patrullajes focalizados en el ejido Guadalupe y colonias vecinas. La acción coordinada de múltiples corporaciones busca restablecer el control y evitar que el fugitivo logre abandonar la región central del estado.

La fuga fue posible cuando el imputado, un ex integrante de la Policía Estatal de Tamaulipas recién puesto a disposición judicial, fue escoltado tras habérsele decretado la prisión preventiva por homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Según los reportes oficiales, durante el procedimiento de traslado desde el tribunal, el recluso forcejeó y logró escapar de los agentes procesales, evadiendo la vigilancia y huyendo a pie del edificio ubicado en la Avenida José Sulaimán Chagnón.

La detención de los custodios Rigoberto Mar Moreno y Estanislao Islas Hernández, ambos parte de la Guardia Estatal, señala un posible fallo de procedimiento y colaboración para la evasión del reo. El fiscal Govea Orozco ha indicado que las investigaciones también incluyen al círculo familiar del prófugo, sin descartar que otras personas puedan resultar implicadas en la facilitación de su fuga.

Hasta la fecha, no se ha confirmado la recaptura del individuo, y según explicó el titular del Secretariado Ejecutivo, Willy Zúñiga Castillo, el operativo se extiende “más allá de Ciudad Victoria” conforme a la “posible movilidad y antecedentes del fugitivo”. La estrategia puede ampliarse a varias regiones de Tamaulipas o incluso fuera del estado, atendiendo a las zonas y métodos habituales de desplazamiento del ex policía.

En relación a la posibilidad de ofrecer una recompensa que incentive la colaboración ciudadana y agilice la captura, Zúñiga Castillo puntualizó que dicha medida se evalúa “sin que hasta el momento exista un monto definido”, aunque permanece como opción abierta dentro de las acciones estatales de persecución penal.

La investigación administrativa continúa para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados en la custodia y traslado, así como para identificar posibles omisiones de protocolo. De acuerdo con el reporte oficial, la fuerza pública estatal se mantiene en alerta y asegura que dispone de recursos y personal “mucho más preparados” para enfrentar y controlar cualquier intento de fuga adicional.

El Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria, lugar de la evasión, permanece vigilado por elementos policiales mientras se revisan las circunstancias exactas que hicieron posible el escape y se monitorean las rutas de acceso y salida que pudieran haber servido al propósito.

La situación del fugitivo, considerado de alta peligrosidad debido a las acusaciones que enfrenta, ha llevado a que las autoridades intensifiquen los protocolos de seguridad y vigilancia, sin descartar futuras detenciones que deriven de las investigaciones ya en curso.

La Fiscalía de Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública sostienen que la pesquisa sobre la fuga continuará hasta esclarecer con precisión las causas, responsables y eventuales redes de apoyo que hayan facilitado la huida del imputado.

La fuga de un ex policía estatal intensifica el operativo y las investigaciones en Tamaulipas

El 3 de abril de 2026, un ex policía estatal acusado de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos en el ejercicio de sus funciones logró fugarse del Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria tras forcejear con sus custodios. Dos policías procesales, encargados de su traslado, fueron detenidos por presuntamente facilitar la evasión. La Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación, incluidas indagatorias sobre el entorno familiar del prófugo y no descarta la posible expansión del operativo de búsqueda a otras regiones de Tamaulipas o fuera del estado, además de contemplar la oferta de una recompensa por información que lleve a su captura.

El ex policía estatal fugado de Ciudad Victoria es buscado intensamente desde el 3 de abril de 2026, tras ser vinculado a proceso por homicidio.

Dos custodios responsables del traslado, Rigoberto Mar Moreno y Estanislao Islas Hernández, han sido detenidos y enfrentan cargos formales por evasión de presos.

El operativo de búsqueda, coordinado por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, podría extenderse fuera de Tamaulipas y evalúa ofrecer una recompensa.