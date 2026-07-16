México

Candelabrum Metal Fest 2026: cartel completo, fechas y boletos para la quinta edición en León, Guanajuato

Con 21 bandas internacionales y 5 nacionales, el festival reúne este año un elenco que abarca subgéneros que van del black metal al doom, y del thrash al death

Guardar
Google icon
Candelabrum 2026
El festival regresa a la Velaría de la Feria de León los días 12 y 13 de septiembre con 26 bandas de metal underground, entre ellas Old Man's Child, Destruction y Bloodbath, en presentaciones exclusivas para México. (Facebook Candelabrum)

El Candelabrum Metal Fest celebra su quinta edición los días 12 y 13 de septiembre de 2026 en la Velaría de la Feria de León, Guanajuato, con un cartel de 26 bandas —21 internacionales y 5 nacionales— encabezado por Old Man’s Child, Destruction, Lifelover, Loudness y Bloodbath, entre otros actos del metal underground global. Los boletos están disponibles en la plataforma E-ticket.

26 bandas en la quinta edición del Candelabrum Metal Fest León 2026

El festival reúne este año a un elenco que abarca subgéneros que van del black metal al doom, del thrash al death. Junto a los cabezas de cartel, el programa incluye a The Haunted, Aura Noir, Solitude Aeturnus, And Oceans, Revenge, Warning, Cloven Hoof, Ved Buens Ende, Lik, Misþyrming, Impaled, Spiritus Mortis, Gehennah, Mournful Congregation, Nite, Phlebotomized, Under Moonlight Sadness, Vinnum Sabbathi, Voltax, Silent Tombs y Necronos.

PUBLICIDAD

Candelabrum 2026
Con 21 actos internacionales y 5 nacionales, el Candelabrum Metal Fest celebra su quinto aniversario en León, Guanajuato, con boletos disponibles en E-ticket desde 2,525 pesos por acceso individual. (Facebook Candelabrum Metal Fest)

Cada una de las agrupaciones confirmadas se presenta en exclusiva. El festival precisó que estas serán las únicas actuaciones de las bandas durante su estancia en México, lo que descarta cualquier posibilidad de verlas en otro escenario nacional durante las mismas fechas.

Prefiesta el 11 de septiembre en Guanajuato

La quinta edición arranca un día antes del festival principal. El 11 de septiembre, también en Guanajuato, se realiza la PreParty oficial con cuatro bandas internacionales —Weregoat, BlackFlow, Rottenness e Infernal Thorns— y dos nacionales: Voidgazer e Interceptor Band Official.

PUBLICIDAD

La PreParty suma además una conferencia a cargo del fotógrafo NecrosHorns, quien funge como fotógrafo oficial de esta edición y presenta una exposición de su obra durante los días del festival principal.

Candelabrum 2026
La PreParty, que se realiza un día antes del evento principal, extiende ese encuentro con bandas internacionales adicionales y permite a los asistentes convivir fuera del escenario. (Facebook Candelabrum)

Boletos y precios

Los boletos para el Candelabrum Metal Fest 2026 se adquieren a través de la plataforma E-ticket. Los precios corresponden a la primera etapa de venta:

  • Combo general para ambos días tiene un costo de 3 mil 950 pesos
  • Combo VIP de dos días se ofrece en 5 mil 400 pesos.

Para quienes prefieren asistir solo uno de los días, el acceso individual general —ya sea sábado o domingo— cuesta 2 mil 525 pesos, mientras que el individual VIP por día se ubica en 3 mil 775 pesos.

Cinco años de metal underground: la identidad del festival

A diferencia de festivales que priorizan nombres del circuito comercial, Candelabrum ha construido su reputación sobre bandas de culto, proyectos con trayectoria histórica y agrupaciones que forman parte del metal underground. Ese criterio de programación es, según los organizadores, el principal factor que explica la fidelidad del público a lo largo de cinco ediciones.

El festival mantiene además dos iniciativas de responsabilidad social: el apoyo a un albergue de animales y la campaña Héroes Sin Mata. También continúa con su exposición de arte y metal, un espacio abierto a artistas visuales cuyo trabajo dialoga con la estética del género.

Candelabrum Metal Fest 2025
León no es solo el escenario del festival: desde 2022, el Candelabrum convierte al Bajío en destino para fanáticos del metal que aprovechan la visita para recorrer la ciudad, probar su gastronomía y conocer los sitios del estado de Guanajuato. (Candelabrum 2025)

Cabe destacar que el Candelabrum Metal Fest nació en 2022 y en cuatro años dejó de ser un evento más en el calendario del metal latinoamericano para convertirse en una cita fija dentro de la escena. Su permanencia en el Bajío mexicano no es casual: León ofrece a los asistentes un entorno que va más allá del escenario. La gastronomía local, la arquitectura del centro histórico y los sitios del estado de Guanajuato forman parte de la experiencia para quienes viajan desde otras regiones del país o desde el extranjero.

El festival ha logrado reunir a seguidores del metal de distintas generaciones bajo un mismo techo. Aficionados que crecieron con el thrash de los ochenta comparten fila con oyentes que descubrieron el black metal o el doom en años recientes. Esa convivencia entre generaciones es uno de los rasgos que distinguen al Candelabrum de otros festivales del género en México.

Temas Relacionados

Candelabrum Metal FestGuanajuatoVelaria de la Feria Leónmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

25 años de Macabro FICH: cine de horror, IA y videojuegos en el festival de la Ciudad de México

Con funciones especiales, entrada libre en varias sedes y su incursión en los videojuegos, Macabro conmemora 25 años

25 años de Macabro FICH: cine de horror, IA y videojuegos en el festival de la Ciudad de México

Cártel de Juárez: historia, líderes y actividades criminales de la organización designada como terrorista por EEUU

Cincuenta años después de sus primeras operaciones en la frontera, el Cártel de Juárez es ahora una organización terrorista extranjera para Estados Unidos

Cártel de Juárez: historia, líderes y actividades criminales de la organización designada como terrorista por EEUU

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy jueves 16 de julio: consulta el pronóstico de lluvias para tu ciudad

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy jueves 16 de julio: consulta el pronóstico de lluvias para tu ciudad

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este jueves 16 de julio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este jueves 16 de julio

TV Azteca activa plan B para suplir Ventaneando ante crisis desatada por Pedro Sola, revela Jorge Carbajal

Diversas marcas retiraron su patrocinio del programa en rechazo a una serie de expresiones hechas por Sola a favor del maltrato animal

TV Azteca activa plan B para suplir Ventaneando ante crisis desatada por Pedro Sola, revela Jorge Carbajal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cártel de Juárez: historia, líderes y actividades criminales de la organización designada como terrorista por EEUU

Cártel de Juárez: historia, líderes y actividades criminales de la organización designada como terrorista por EEUU

“El Jando”, el piloto que trasladó a “El Mayo” Zambada a EEUU: cronología del vuelo, su detención y cómo la FGR descubrió tarde quién era

Jalisco va contra máquinas tragamonedas: proponen cárcel a quienes permitan su uso a menores de edad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

Autoridades anuncian histórico golpe al crimen en la Costa Chica de Oaxaca, desarticulan banda y aseguran armas

ENTRETENIMIENTO

25 años de Macabro FICH: cine de horror, IA y videojuegos en el festival de la Ciudad de México

25 años de Macabro FICH: cine de horror, IA y videojuegos en el festival de la Ciudad de México

TV Azteca activa plan B para suplir Ventaneando ante crisis desatada por Pedro Sola, revela Jorge Carbajal

Martha Figueroa lanza dardo contra Pedro Sola en medio de rumores de su salida de TV Azteca

“Aquí no es así” desata nueva controversia entre Caifanes y Alejandro Marcovich: hija lamenta explotación de su legado

Todo sobre el homenaje póstumo a Elsa Aguirre: proyección, conversatorio y exposición fotográfica de la leyenda del cine mexicano

DEPORTES

El Lokomotiv de Moscú habría rechazado oferta millonaria de Cruz Azul por César Montes

El Lokomotiv de Moscú habría rechazado oferta millonaria de Cruz Azul por César Montes

Canelo Álvarez revela su objetivo principal cuando se retire del boxeo profesional: “Hacer algo diferente”

Sebastián Abreu defiende a Gilberto Mora tras críticas por el gol de Inglaterra en el Mundial 2026

Este es el vínculo de Rafa Márquez con Lamine Yamal y Pau Cubarsí, jugadores que disputarán la final del Mundial 2026

América regresa al Estadio Banorte después del Mundial 2026: “De vuelta en casa”