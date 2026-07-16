Candelabrum Metal Fest 2026: cartel completo, fechas y boletos para la quinta edición en León, Guanajuato

El festival regresa a la Velaría de la Feria de León los días 12 y 13 de septiembre con 26 bandas de metal underground, entre ellas Old Man's Child, Destruction y Bloodbath, en presentaciones exclusivas para México. (Facebook Candelabrum)

El Candelabrum Metal Fest celebra su quinta edición los días 12 y 13 de septiembre de 2026 en la Velaría de la Feria de León, Guanajuato, con un cartel de 26 bandas —21 internacionales y 5 nacionales— encabezado por Old Man’s Child, Destruction, Lifelover, Loudness y Bloodbath, entre otros actos del metal underground global. Los boletos están disponibles en la plataforma E-ticket.

26 bandas en la quinta edición del Candelabrum Metal Fest León 2026

El festival reúne este año a un elenco que abarca subgéneros que van del black metal al doom, del thrash al death. Junto a los cabezas de cartel, el programa incluye a The Haunted, Aura Noir, Solitude Aeturnus, And Oceans, Revenge, Warning, Cloven Hoof, Ved Buens Ende, Lik, Misþyrming, Impaled, Spiritus Mortis, Gehennah, Mournful Congregation, Nite, Phlebotomized, Under Moonlight Sadness, Vinnum Sabbathi, Voltax, Silent Tombs y Necronos.

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Con 21 actos internacionales y 5 nacionales, el Candelabrum Metal Fest celebra su quinto aniversario en León, Guanajuato, con boletos disponibles en E-ticket desde 2,525 pesos por acceso individual. (Facebook Candelabrum Metal Fest)

Cada una de las agrupaciones confirmadas se presenta en exclusiva. El festival precisó que estas serán las únicas actuaciones de las bandas durante su estancia en México, lo que descarta cualquier posibilidad de verlas en otro escenario nacional durante las mismas fechas.

Prefiesta el 11 de septiembre en Guanajuato

La quinta edición arranca un día antes del festival principal. El 11 de septiembre, también en Guanajuato, se realiza la PreParty oficial con cuatro bandas internacionales —Weregoat, BlackFlow, Rottenness e Infernal Thorns— y dos nacionales: Voidgazer e Interceptor Band Official.

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La PreParty suma además una conferencia a cargo del fotógrafo NecrosHorns, quien funge como fotógrafo oficial de esta edición y presenta una exposición de su obra durante los días del festival principal.

La PreParty, que se realiza un día antes del evento principal, extiende ese encuentro con bandas internacionales adicionales y permite a los asistentes convivir fuera del escenario. (Facebook Candelabrum)

Boletos y precios

Los boletos para el Candelabrum Metal Fest 2026 se adquieren a través de la plataforma E-ticket. Los precios corresponden a la primera etapa de venta:

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Combo general para ambos días tiene un costo de 3 mil 950 pesos

Combo VIP de dos días se ofrece en 5 mil 400 pesos.

Para quienes prefieren asistir solo uno de los días, el acceso individual general —ya sea sábado o domingo— cuesta 2 mil 525 pesos, mientras que el individual VIP por día se ubica en 3 mil 775 pesos.

Cinco años de metal underground: la identidad del festival

A diferencia de festivales que priorizan nombres del circuito comercial, Candelabrum ha construido su reputación sobre bandas de culto, proyectos con trayectoria histórica y agrupaciones que forman parte del metal underground. Ese criterio de programación es, según los organizadores, el principal factor que explica la fidelidad del público a lo largo de cinco ediciones.

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El festival mantiene además dos iniciativas de responsabilidad social: el apoyo a un albergue de animales y la campaña Héroes Sin Mata. También continúa con su exposición de arte y metal, un espacio abierto a artistas visuales cuyo trabajo dialoga con la estética del género.

León no es solo el escenario del festival: desde 2022, el Candelabrum convierte al Bajío en destino para fanáticos del metal que aprovechan la visita para recorrer la ciudad, probar su gastronomía y conocer los sitios del estado de Guanajuato. (Candelabrum 2025)

Cabe destacar que el Candelabrum Metal Fest nació en 2022 y en cuatro años dejó de ser un evento más en el calendario del metal latinoamericano para convertirse en una cita fija dentro de la escena. Su permanencia en el Bajío mexicano no es casual: León ofrece a los asistentes un entorno que va más allá del escenario. La gastronomía local, la arquitectura del centro histórico y los sitios del estado de Guanajuato forman parte de la experiencia para quienes viajan desde otras regiones del país o desde el extranjero.

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El festival ha logrado reunir a seguidores del metal de distintas generaciones bajo un mismo techo. Aficionados que crecieron con el thrash de los ochenta comparten fila con oyentes que descubrieron el black metal o el doom en años recientes. Esa convivencia entre generaciones es uno de los rasgos que distinguen al Candelabrum de otros festivales del género en México.