CFE desmiente descuento con INAPAM: ¿Qué servicios sí cuentan con promoción para afiliados?

Una mujer adulta mayor examina una factura de CFE y su tarjeta INAPAM, lo que ilustra el desmentido de la empresa sobre descuentos a afiliados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) desmintió que exista algún convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que otorgue descuentos en el recibo de luz para los afiliados, a través de su página oficial. Tanto la dependencia del Gobierno Federal como la propia CFE afirmaron que es falsa la información que circula en redes sociales.

El rumor más extendido aseguraba que cambiar la titularidad del contrato de CFE al nombre de un adulto mayor afiliado al INAPAM generaría una reducción de hasta 50% en el recibo de electricidad.

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La CFE aclaró que no aplica descuentos especiales por edad ni por afiliación al instituto. Los únicos apoyos tarifarios vigentes son los subsidios por zonas de temperaturas extremas en verano, que se aplican de forma automática a todos los hogares de la región sin distinción de edad.

Ariadna Montiel/Facebook

La alerta oficial contra el fraude

#NoTeDejesEngañar | La CFE no tiene ningún convenio para ofrecer descuentos en el recibo de luz con la credencial @INAPAM para adultos mayores. ¡Protege tus datos personales!

Para más información comunícate al 071 o en la cuenta de Twitter @CFE_Contigo. pic.twitter.com/9XUqqn7DC2 — CFEmx (@CFEmx) December 21, 2022

En agosto de 2025, la CFE emitió una advertencia pidiendo a los ciudadanos no utilizar su credencial INAPAM en portales no oficiales bajo la promesa de activar supuestos subsidios en la luz. Las autoridades detectaron anuncios patrocinados falsos en redes sociales y cadenas de WhatsApp que solicitaban fotografías de la credencial por ambos lados, CURP y datos bancarios.

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El INAPAM reiteró que no solicita la tarjeta para ningún trámite relacionado con la CFE y que no cuenta con convenios activos para ese propósito. Ante cualquier mensaje que prometa ese beneficio, las autoridades recomiendan no compartir información personal ni financiera.

El INAPAM reiteró que no solicita la tarjeta para ningún trámite relacionado con la CFE y que no cuenta con convenios activos para ese propósito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué descuentos sí ofrece la credencial en servicios del hogar

Aunque el recibo de luz queda fuera del esquema de beneficios, la tarjeta INAPAM sí contempla apoyos en predial y agua potable en al menos 16 entidades federativas, según el Directorio de Beneficios 2026 del organismo. Los porcentajes varían por municipio y oscilan entre 10% y 50%.

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El inmueble debe estar registrado a nombre del titular de la credencial. Si la propiedad figura a nombre de otra persona, el beneficio no aplica aunque el adulto mayor resida en el domicilio.

INAPAM sí contempla apoyos en predial y agua potable en al menos 16 entidades federativas, según el Directorio de Beneficios 2026 del organismo. Los porcentajes varían por municipio y oscilan entre 10% y 50%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados y municipios con descuento confirmado en 2026

Puebla concentra una de las mayores coberturas: Zacatlán, Huauchinango, Libres, Zaragoza, Oriental y Tecali de Herrera, todos con reducciones de hasta 50%.

Hidalgo participa con Pachuca de Soto, Acaxochitlán, Atitalaquia, Nopala de Villagrán y Tolcayuca. Sonora aplica el beneficio en Cajeme, Bácum, Fronteras, San Luis Río Colorado y Ures —con hasta 50% en predial—; en Ures, el agua tiene una reducción del 15%.

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Tamaulipas lo ofrece en Matamoros y Nuevo Laredo con 50% en ambos servicios, y en Abasolo. Tlaxcala suma a Cuapiaxtla, Ixtacuixtla —50% en predial y 25% en agua— y San Lucas Tecopilco.

Zacatecas participa con Loreto y Noria de los Ángeles (50%), Nochistlán de Mejía (15%) y Vetagrande (10%). Veracruz incluye Naranjos Amatlán y Tepatlaxco, ambos con 20%. Oaxaca registra San Jacinto Amilpas, San Miguel del Puerto y San Pablo Villa de Mitla, los tres con 50%.

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Otros estados con municipios en el directorio son: Chiapas (Reforma y Suchiapa, 50%), Colima (capital y Tecomán), Estado de México (Chapultepec, con 34% en predial y 38% en agua), Guerrero (Mochitlán y Teloloapan, 50%), Jalisco (Acatic y San Sebastián del Oeste, 50%), Michoacán (Copándaro, 10%), Morelos (Xochitepec, 50%) y Nayarit (Ixtlán del Río, 50%).

Cómo tramitar el descuento

Los documentos requeridos son: credencial INAPAM vigente, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y boleta de predial o recibo de agua a nombre del solicitante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para hacer válido el beneficio, el afiliado debe acudir a la Tesorería municipal o la Secretaría de Finanzas local en el caso del predial, y a la oficina de Agua Potable del ayuntamiento para el servicio de agua. Algunos municipios también atienden en módulos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

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Los documentos requeridos son: credencial INAPAM vigente, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y boleta de predial o recibo de agua a nombre del solicitante. En varios ayuntamientos también se solicita llenar un formato específico de descuento para adultos mayores en la propia ventanilla.

El directorio completo de beneficios puede consultarse en el sitio oficial del instituto: gob.mx/inapam.

Cómo reducir el gasto en luz sin descuento tarifario

El INAPAM también difundió recomendaciones de ahorro energético para compensar la ausencia de un apoyo directo en el recibo de la CFE. Sustituir focos tradicionales por tecnología LED puede reducir el consumo por iluminación hasta 80%, con la ventaja adicional de una vida útil más prolongada.

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Desconectar aparatos en modo de espera —televisores, cargadores y cafeteras— elimina el llamado consumo vampiro, que puede representar hasta 10% del total del recibo bimestral. Mantener en buen estado los sellos del refrigerador evita que el motor trabaje de más y eleve el consumo eléctrico.