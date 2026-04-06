México

Cómo hacer gorditas de leche condensada suaves y esponjosas en casa

Una opción dulce y casera perfecta para acompañar bebidas calientes, con textura suave y preparación sencilla

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Dulce típico mexicano, repostería artesanal con nata y harina, merienda tradicional servida en platos rústicos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las gorditas de leche condensada son una opción casera ideal para acompañar bebidas calientes en desayunos o meriendas. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gorditas de leche condensada se han convertido en una opción casera ideal para acompañar una bebida caliente. Su textura suave y su sabor dulce las hacen perfectas para compartir en cualquier momento del día.

Esta receta destaca por su sencillez y por el uso de ingredientes básicos que, bien integrados, logran una masa manejable y agradable al paladar. El reposo breve permite mejorar la consistencia y facilita su manipulación.

El resultado final depende tanto de la mezcla como de la cocción a fuego bajo, lo que garantiza una cocción uniforme sin resecar la masa.

Preparación de la masa paso a paso

Dulce típico mexicano, repostería artesanal con nata y harina, merienda tradicional servida en platos rústicos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El reposo breve de la masa permite que las gorditas de leche condensada tengan una textura flexible y sean fáciles de manipular. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso inicia con la integración de los ingredientes líquidos, asegurando una base homogénea antes de añadir los secos. Esto ayuda a evitar grumos y mejora la textura final.

Al incorporar la harina y los agentes leudantes, la masa comienza a tomar forma. Es importante trabajarla hasta que deje de pegarse en las manos.

El reposo breve permite que los ingredientes se asienten, logrando una masa más flexible y fácil de manejar al momento de formar las piezas.

Receta de gorditas de leche condensada

Dulce típico mexicano, repostería artesanal con nata y harina, merienda tradicional servida en platos rústicos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de comal o cazuela con tapa influye en la cocción, obteniendo gorditas de leche condensada suaves y listas para disfrutar al momento. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograr estas gorditas, es fundamental respetar las proporciones y seguir el orden de cada paso. Esto asegura un resultado equilibrado en sabor y textura. La preparación la puedes encontrar disponible en el perfil de TikTok de PinaEnLaCocinaa_.

La cocción lenta es clave para que queden bien cocidas por dentro sin quemarse por fuera, manteniendo su suavidad característica.

A continuación, los ingredientes y el procedimiento completo:

Ingredientes

  • 1 leche condensada
  • 90 gramos de mantequilla sin sal
  • 2 huevos
  • 1 cucharada de vainilla
  • 3 tazas y media de harina de todo uso
  • 2 cucharadas de polvo para hornear
  • Una pizca de sal

Preparación

  • Mezclar la leche condensada , mantequilla, huevos y vainilla hasta integrar
  • Agregar la harina, el polvo para hornear y la sal
  • Mezclar hasta obtener una masa que no se pegue en la mano
  • Dejar reposar diez minutos
  • Formar las gorditas extendiendo la masa o haciendo bolitas
  • Cocinar a temperatura baja durante cuatro minutos por cada lado
  • También se puede usar comal, con un tiempo de ocho a diez minutos por lado

Cocción y resultado final

Dulce típico mexicano, repostería artesanal con nata y harina, merienda tradicional servida en platos rústicos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de gorditas de leche condensada se distingue por su sencillez y el uso de ingredientes básicos al alcance de todos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma de cocción puede variar según el utensilio utilizado, pero siempre se recomienda mantener una temperatura baja para evitar que se doren demasiado rápido.

El uso de una cazuela con tapa ayuda a conservar el calor y cocinar de manera más uniforme. En comal, el proceso requiere mayor atención en los tiempos.

Al final, se obtienen gorditas suaves, ligeramente doradas y listas para acompañar con una bebida caliente, ideales para disfrutar recién hechas.

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