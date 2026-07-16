México

Elsa Aguirre y Pedro Infante: la cachetada que le dio por besarla sin permiso pese a la atracción que había entre ambos

La actriz tenía 24 años cuando ocurrió el episodio en el camerino durante la filmación de ‘Cuidado con el amor’

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Elsa Aguirre y Pedro Infante
(Foto: X/@cine_mexicano)

Durante las filmaciones de Cuidado con el amor en 1954, Elsa Aguirre le dio una cachetada a Pedro Infante después de que el actor la besó en el camerino sin su consentimiento. Aguirre tenía 24 años y era la protagonista de la cinta junto a Infante, bajo la dirección de Miguel Zacarías.

El episodio ocurrió cuando la maquillista dejó el camerino con la puerta entreabierta, Infante entró, le ofreció un osito de juguete con un tamborcito y, al girar el sillón donde ella estaba sentada, le plantó un beso en la boca. Aguirre lo relató décadas después en el programa El minuto que cambió mi destino.

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La actriz falleció este miércoles 15 de julio de 2026 a los 95 años en Cuernavaca, Morelos. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó su deceso en las primeras horas del día.

Cuidado con el amor fue un éxito en taquilla y la escena donde Infante le canta Cien años a Aguirre frente a la cámara quedó grabada en la memoria del público mexicano.

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Elsa Aguirre y Pedro Infante sentían atracción

Elsa Aguirre y Pedro Infante
(Foto: Twitter/@fotograficamx)

Elsa Aguirre narró el episodio con detalle en el programa de Gustavo Adolfo Infante. Desde el primer día de rodaje había sentido atracción hacia Infante. Cada día, antes de entrar al camerino, él tocaba la puerta. Era una rutina que Aguirre ya conocía y, según confesó, esperaba.

El día del incidente, la maquillista la había dejado con el rostro cubierto de polvo, sin terminar el maquillaje, y había salido con la puerta entreabierta. Aguirre estaba frente al espejo grande, mirándose, preocupada precisamente por cómo se veía. Era el peor momento posible para recibir una visita.

Infante entró. Se paró detrás de ella y le presentó un osito con un tamborcito. Se lo puso al oído para que escuchara el sonido. Aguirre agradeció el regalo sin poder articular palabra. Entonces el actor giró el sillón y la dejó frente a frente con él.

“Y nada, que me planta el beso”, dijo Aguirre. Gustavo Adolfo Infante le preguntó si fue en la boca. “Ah, claro”, respondió ella. La reacción fue inmediata. “Una vez me quiso agarrar de la cintura y le planté una cachetada”, relató, fusionando ese episodio con otro momento del mismo rodaje en que Infante intentó tomarla de la cintura.

“Pedro me dijo: ‘Valió la pena’. Pero se puso como camarón”, contó Aguirre. La filmación continuó.

Aguirre sospechó que fue una trampa del director Miguel Zacarías

Elsa Aguirre y Pedro Infante
(Foto: Twitter/@Ultra_clasico)

Lo que Aguirre reveló va más allá del beso. La actriz dijo sospechar que el director Miguel Zacarías se ponía de acuerdo con Infante para propiciar esas situaciones. Su teoría era que el actor quería convencerla de casarse con él: “Él se ponía de acuerdo con Pedro y todo, y decía: ‘Natural, a lo mejor si le dejo que me dé el beso y todo, pues a lo mejor en el fondo tengo que para que se case conmigo’”, relató, tratando de reconstruir lo que habría pensado Infante.

La maquillista que salió del camerino en el momento preciso también le pareció sospechosa. Aguirre dijo en esa entrevista que “la maquillista, yo creo que se puso de acuerdo con él o algo”, porque su salida fue demasiado conveniente.

Zacarías era, según la propia Aguirre, “un hombre culto, poeta, inteligente, muy reconocido”. Eso hacía más llamativa su posible complicidad.

En El minuto que cambió mi destino la actriz confesó que esperaba con anticipación las escenas de beso. “Yo nada más estaba esperando la escena del beso, por Dios santo”, confesó.

Infografía que muestra una ilustración de Elsa Aguirre y Pedro Infante, acompañada de iconos relacionados con el cine y texto informativo.
Una infografía detalla la trascendencia de la actuación de Elsa Aguirre y Pedro Infante en la película "Cuidado con el amor" para la Época de Oro del cine mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa vida que vivía en los foros era, según ella misma explicó, la única forma que tenía de experimentar cosas que su crianza no le permitía. “Yo comencé a vivir en las películas”, dijo. Su madre era estricta, todos los actores con los que trabajaba estaban casados, y ella cargaba con una educación que no incluía ninguna conversación sobre sexualidad.

La cachetada no fue un acto de rechazo hacia Infante como persona. Fue, según su propio relato, una reacción casi refleja, aprendida de su madre: “Mi mamá siempre hablaba de eso y luego todo lo demás era prohibido”. Aguirre reconoció que en el fondo sabía que había “algo muy fuerte” entre ambos. El hijo de Infante se lo confirmó años después, cuando le dijo que su padre “estaba muy comprometido” y que veía en Aguirre a una joven demasiado ingenua para la situación. “Yo tenía veinticuatro años, pero mentalmente era muy ingenua”, dijo ella.

La película también tuvo su propia audacia en pantalla: Aguirre apareció en ropa interior frente a Infante en una escena que para la época fue considerada atrevida. Usó medias para no mostrar las piernas desnudas y un atuendo de seda que no permitía ver su figura, pero la escena circuló como una de las más ousadas del cine mexicano de los cincuenta.

Pedro Infante murió el 15 de abril de 1957 en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán, a los 39 años. Aguirre sobrevivió a casi todos sus coprotagonistas y murió este miércoles, 69 años después de aquella filmación, a los 95 años.

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