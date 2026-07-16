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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 16 de julio

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

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El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

En la ciudad de Veracruz, sectores como el transporte marítimo y aéreo requieren información anticipada sobre el clima para garantizar operaciones seguras y eficientes, reduciendo el riesgo de retrasos o accidentes derivados de fenómenos meteorológicos severos.

Consultar el pronóstico meteorológico permite prever escenarios adversos y planificar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes o celebraciones relevantes.

Para este jueves se pronóstica una temperatura máxima de 26° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 10 km/h , por su parte, la nubosidad será de 40% con probabilidad de lluvia del 20% antes del anochecer.

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El clima promedio en Veracruz

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

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En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

El mejor momento para visitar el puerto de Veracruz

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur) los meses con mayor afluencia turística en el puerto de Veracruz suelen coincidir con las temporadas vacacionales y algunas festividades importantes. Durante la Semana Santa, que ocurre entre marzo y abril, la ciudad recibe una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales que aprovechan el clima cálido para disfrutar de las playas.

Los meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano, también son un pico en el turismo. Las familias suelen elegir Veracruz como destino por su combinación de historia, playas y actividades recreativas. En esta temporada, es común que los principales atractivos turísticos, como el Acuario de Veracruz, el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón, registren alta concurrencia.

En febrero, durante la celebración del Carnaval de Veracruz, se vive otro importante flujo turístico. Este evento, considerado uno de los carnavales más destacados de México, atrae a miles de visitantes debido a sus desfiles, conciertos y diversas actividades culturales. La combinación de estas festividades y periodos vacacionales convierte a estos meses en los de mayor turismo en la región.

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