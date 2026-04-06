México

Tras homicidio en sus instalaciones, La Salle Cuernavaca suspende actividades y pide información oficial

El plantel lamenta la muerte de un guardia y mantiene coordinación con la Fiscalía estatal

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La Salle Cuernavaca confirmó el asesinato de dos guardias en el Centro Deportivo Amanalco.
La Salle Cuernavaca confirmó el asesinato de dos guardias en el Centro Deportivo Amanalco.

La institución educativa La Salle Cuernavaca confirmó el asesinato de un guardia de seguridad en el Centro Deportivo y Cultural Amanalco y anunció la suspensión de actividades mientras continúan las investigaciones.

A través de un comunicado oficial, el plantel expresó su posicionamiento ante los hechos ocurridos durante la madrugada de este domingo 5 de abril.

“Con profunda tristeza y consternación, lamentamos confirmar los hechos ocurridos durante la madrugada de este domingo en las instalaciones del Centro Deportivo y Cultural Amanalco”, informó la institución.

Asimismo, reiteró su respaldo a las autoridades y a la empresa de seguridad involucrada.

“Nos solidarizamos profundamente con los afectados en este lamentable evento y seguimos brindando el apoyo necesario a las autoridades y a la empresa de seguridad en todo momento”, señala el documento.

Suspensión de actividades y colaboración con Fiscalía de Morelos

La universidad detalló que desde que se tuvo conocimiento del caso se estableció contacto con autoridades de seguridad y la Fiscalía General del Estado de Morelos para contribuir en las investigaciones.

La Salle Cuernavaca emitió un comunicado tras el asesinato de dos guardias en Amanalco.
La Salle Cuernavaca emitió un comunicado tras el asesinato de dos guardias en Amanalco.

Indicó que el Centro Deportivo Amanalco permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, ya que la zona continúa bajo resguardo pericial.

“Las actividades en estas instalaciones quedarán suspendidas hasta nuevo aviso para permitir las labores de investigación que la autoridad solicite”, precisó.

Además, hizo un llamado a la comunidad a informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas.

Hallan a primer guardia sin vida en caseta de vigilancia

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo inicial ocurrió durante el cambio de turno la mañana de este domingo, cuando compañeros del vigilante ingresaron a la caseta tras no obtener respuesta.

El trabajador fue localizado inconsciente y posteriormente paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hallan muertos a dos guardias de seguridad La Salle Cuernavaca Morelos
Al sitio acudieron las autoridades (Facebook/Reporte M)

Presentaba huellas de violencia, estaba atado de manos y tenía múltiples golpes, lo que apunta a un ataque directo ocurrido durante la madrugada.

Investigación apunta a posible robo y genera cierre vial en Cuernavaca

Aunque las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación, de manera preliminar se presume que el crimen podría estar relacionado con un intento de robo en las instalaciones.

Elementos de la policía municipal y estatal acudieron al lugar de los hechos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM
Elementos de la policía municipal y estatal acudieron al lugar de los hechos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

Elementos de la policía municipal y estatal acordonaron la zona, mientras peritos realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de ambos cuerpos.

El operativo provocó afectaciones en la vialidad:

  • Cierre total de la avenida Paseo del Conquistador durante varias horas
  • Presencia de fuerzas de seguridad en la zona norte de Cuernavaca
  • Resguardo del inmueble por servicios periciales
  • Extensión del operativo hasta la tarde por el difícil acceso a la barranca
  • Suspensión indefinida de actividades en el Centro Amanalco

El caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía de Morelos para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.

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