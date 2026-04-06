¿Qué pasa si tocas un Dragón Azul? Este pequeño molusco también podría llegar a Jalisco y Guerrero

En plenas vacaciones de Semana Santa, Protección Civil de Michoacán emitió una alerta a la población y turistas que tengan planeado acercarse a las playas debido a la presencia del "dragón azul“.

Las autoridades informaron que se encontró la presencia del dragón azul dentro de las playas de Maruata y Boca Apiza, por lo que se activó la instalación de bandera morada, la cual indica presencia de fauna marina peligrosa

El dragón azul (Glaucus atlanticus) es un diminuto molusco de apenas 3 a 4 centímetros que, pese a su apariencia llamativa, representa un riesgo para turistas durante temporadas vacacionales como Semana Santa. Su reciente avistamiento en playas mexicanas ha generado preocupación entre autoridades y visitantes.

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El dragón azul utiliza una burbuja de gas en su estómago para flotar y desplazarse con las corrientes marinas, lo que facilita su llegada a zonas costeras y su avistamiento en playas frecuentadas por turistas.

¿Por qué es tan peligroso este molusco?

El Glaucus atlanticus es un nudibranquio que flota en la superficie del océano gracias a una burbuja de gas en su organismo, lo que facilita que sea arrastrado por corrientes hasta la costa.

Su mecanismo de defensa es lo que lo vuelve especialmente peligroso:

Almacena células urticantes (nematocistos) de sus presas

Puede concentrar toxinas incluso más potentes

Libera veneno al contacto, sin necesidad de atacar

Esto lo convierte en un riesgo silencioso para quienes lo manipulan por curiosidad en la playa.

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¿Qué pasa si tocas un dragón azul?

Tocar un dragón azul puede provocar una picadura extremadamente dolorosa. Aunque no es agresivo, este organismo libera toxinas al mínimo contacto con la piel.

El peligro radica en que no produce su propio veneno, sino que lo acumula de especies altamente tóxicas, como la carabela portuguesa, concentrándolo en sus apéndices.

Entre los principales efectos en humanos destacan:

Dolor intenso y sensación de quemadura

Enrojecimiento, ampollas y ronchas

Picazón severa

Náuseas, vómitos y mareo

Reacciones alérgicas graves en casos extremos

Incluso, especialistas advierten que el contacto puede ser más doloroso que el de una medusa común y que el riesgo persiste aunque el animal esté muerto o seco en la arena, ya que sus toxinas siguen activas.

¿Puede llegar a Jalisco y Guerrero?

Sí. Expertos señalan que la presencia del dragón azul en costas mexicanas está relacionada con corrientes marinas, vientos y cambios en la temperatura del océano, factores que pueden desplazarlo a nuevas regiones.

Medidas de prevención para turistas y locales

Qué es el dragón azul y cómo identificar a la criatura venenosa que fue vista en playas durante Semana Santa (X: @pcmichoacan)

Por ello, no se descarta que en los próximos días o semanas:

Aparezca en playas de Jalisco

Se registre en zonas turísticas de Guerrero

Continúe su expansión en el Pacífico mexicano

Este fenómeno no es aislado y puede intensificarse por cambios ambientales globales.

¿Qué hacer si ves uno en la playa?

Una característica fundamental para su identificación es que suele aparecer en pequeños grupos, por lo que, si se observa uno, es probable que haya más cerca.

Ante una picadura, la Secretaría de Salud de Michoacán y Protección Civil recomiendan no frotar la zona afectada ni utilizar arena o toallas sobre la herida.

Se debe sumergir la zona en agua caliente, a unos 45℃ (113℉), durante 20 a 30 minutos para aliviar el dolor. En caso de persistencia de síntomas, aparición de signos de reacción alérgica o antecedentes de alergias graves, es indispensable buscar atención médica inmediata.

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Medidas de prevención:

No tocarlo bajo ninguna circunstancia

Evitar acercarse, incluso si parece inofensivo

Vigilar a niñas, niños y mascotas

Reportar su presencia a Protección Civil

En caso de contacto:

No frotar la piel afectada

Aplicar agua caliente para aliviar el dolor

Buscar atención médica si hay síntomas graves

El dragón azul puede parecer una criatura inofensiva o incluso atractiva, pero su contacto representa un riesgo real para la salud.