México

Gobierno de México informa de la entrega de pago de más 1 mil 800 millones de pesos a campesinos de maíz

La dispersión de recursos de la Secretaría de Agricultura beneficia a más de 31 mil productores

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El gremio agricultor junto con el transportista harán un paro de labores el lunes 24 de noviembre
La Secretaría de Agricultura dispersó más de mil 897 millones de pesos a 31 mil 767 productores de maíz en ocho estados. Crédito: JUAN PABLO ZAMORA/SADER/CUARTOSCURO

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dispersó más de mil 897 millones de pesos a 31 mil 767 productores de maíz blanco y amarillo en ocho estados de México, impulsando medidas eficaces para agilizar los apoyos y consolidar la soberanía alimentaria, en cumplimiento de una instrucción directa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para simplificar los requisitos y reglas operativas, según informó el propio organismo en su comunicado del pasado 31 de marzo.

El monto total entregado por Agricultura corresponde a la comercialización de 2 millones 498 mil 437 toneladas de maíz durante los ciclos Primavera-Verano y Otoño-Invierno 2025, conforme precisa el comunicado de la dependencia.

En el caso de Guanajuato, la entidad que recibió la mayor distribución individual, el número de campesinos beneficiados ascendió a 12 mil 077, quienes accedieron a un total de 580 millones 137 mil 136 pesos en apoyos económicos.

Por su parte, Jalisco reunió 8 mil 265 productores con pagos por 497 millones 645 mil 649 pesos; Michoacán sumó 7 mil 752 beneficiarios y 374 millones 873 mil 005 pesos, mientras que en Campeche se otorgaron 108 millones 342 mil 634 pesos para 1 mil 856 personas dedicadas al ciclo Primavera-Verano 2025 de maíz blanco.

El gremio agricultor junto con el transportista harán un paro de labores el lunes 24 de noviembre
El programa de AGRICULTURA cubrió la comercialización de 2.5 millones de toneladas de maíz blanco y amarillo durante los ciclos Primavera-Verano y Otoño-Invierno 2025. Crédito: ISABEL MATEOS/CUARTOSCURO

Otras entidades incluidas en este esquema fueron: Chihuahua con 1 mil 254 beneficiarios y 298 millones 976 mil 011 pesos; Querétaro con 343 y 20 millones 639 mil 884 pesos; Tamaulipas con 51 y 5 millones 752 mil 305 pesos; y Tlaxcala, donde 169 productores recibieron 10 millones 772 mil 388 pesos.

La instrucción de Claudia Sheinbaum para transformar el procedimiento operativa tuvo como meta principal eliminar barreras burocráticas y permitir a los productores acceder a los recursos con mayor flexibilidad.

Según el comunicado de Agricultura, el nuevo esquema no solo simplificó el acceso a los apoyos, sino que también garantizó una dispersión oportuna, reforzando el compromiso presidencial de asegurar “una comercialización ágil para sus cosechas y sin intermediarios.

Agricultura compra también trigo y arroz a campesinos mexicanos

La sequía en México - 19042021
El esquema de Agricultura extendió incentivos a otros granos, con pagos superiores a mil 890 millones de pesos para trigo y 235 millones para arroz en 2025. FOTO: ARCHIVO /CUARTOSCURO.COM

La acción fue acompañada por incentivos a otros granos: Agricultura informó el pago de mil 890 millones 764 mil 189 pesos a 7 mil 697 productores de trigo por un volumen de 495 mil 265 toneladas y la entrega de 235 millones 109 mil 747 pesos a 1 mil 248 beneficiarios de arroz, correspondiente a 91 mil 183 toneladas.

El acuerdo más reciente anunciado por la dependencia establece que, en Sinaloa, los productores de maíz blanco contarán para la cosecha iniciada desde abril y mayo con “una base de 65 dólares por tonelada y una compra de hasta 3.5 millones de toneladas por parte de la industria harinera, almidonera y pecuaria”, según el comunicado del 31 de marzo. Este compromiso busca dar certeza a los ingresos rurales y fortalecer el ordenamiento del mercado.

Transportistas y campesinos se dividen sobre la próxima manifestación en varias vías de la república

El gremio agricultor junto con el transportista harán un paro de labores el lunes 24 de noviembre.
Más del 90% de los incentivos al maíz para 2025 ya se encuentra cubierto, según el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense. Crédito: JOAQUÍN SANLUIS /CUARTOSCURO

La división entre organizaciones de autotransporte y asociaciones agrícolas ha marcado la víspera del paro nacional convocado para el 6 de abril por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Mientras la ANTAC insiste en la necesidad de paralizar actividades como respuesta a una crisis estructural, la mayoría de los principales actores del sector han expresado su rechazo a los bloqueos carreteros, priorizando la defensa del abastecimiento y el diálogo con autoridades.

Más del 90% de los incentivos al maíz correspondientes a 2025 ya han sido cubiertos por el gobierno, según informó el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense. El dato, presentado en un comunicado emitido a pocas horas del inicio del paro, busca desactivar la percepción de urgencia en el campo y justificar la decisión de ese gremio agrícola de mantenerse al margen de la movilización, a pesar de reconocer la existencia de demandas no resueltas en el sector.

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