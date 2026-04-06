Gobierno de México informa de la entrega de pago de más 1 mil 800 millones de pesos a campesinos de maíz

La Secretaría de Agricultura dispersó más de mil 897 millones de pesos a 31 mil 767 productores de maíz en ocho estados. Crédito: JUAN PABLO ZAMORA/SADER/CUARTOSCURO

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dispersó más de mil 897 millones de pesos a 31 mil 767 productores de maíz blanco y amarillo en ocho estados de México, impulsando medidas eficaces para agilizar los apoyos y consolidar la soberanía alimentaria, en cumplimiento de una instrucción directa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para simplificar los requisitos y reglas operativas, según informó el propio organismo en su comunicado del pasado 31 de marzo.

El monto total entregado por Agricultura corresponde a la comercialización de 2 millones 498 mil 437 toneladas de maíz durante los ciclos Primavera-Verano y Otoño-Invierno 2025, conforme precisa el comunicado de la dependencia.

En el caso de Guanajuato, la entidad que recibió la mayor distribución individual, el número de campesinos beneficiados ascendió a 12 mil 077, quienes accedieron a un total de 580 millones 137 mil 136 pesos en apoyos económicos.

Por su parte, Jalisco reunió 8 mil 265 productores con pagos por 497 millones 645 mil 649 pesos; Michoacán sumó 7 mil 752 beneficiarios y 374 millones 873 mil 005 pesos, mientras que en Campeche se otorgaron 108 millones 342 mil 634 pesos para 1 mil 856 personas dedicadas al ciclo Primavera-Verano 2025 de maíz blanco.

El programa de AGRICULTURA cubrió la comercialización de 2.5 millones de toneladas de maíz blanco y amarillo durante los ciclos Primavera-Verano y Otoño-Invierno 2025. Crédito: ISABEL MATEOS/CUARTOSCURO

Otras entidades incluidas en este esquema fueron: Chihuahua con 1 mil 254 beneficiarios y 298 millones 976 mil 011 pesos; Querétaro con 343 y 20 millones 639 mil 884 pesos; Tamaulipas con 51 y 5 millones 752 mil 305 pesos; y Tlaxcala, donde 169 productores recibieron 10 millones 772 mil 388 pesos.

La instrucción de Claudia Sheinbaum para transformar el procedimiento operativa tuvo como meta principal eliminar barreras burocráticas y permitir a los productores acceder a los recursos con mayor flexibilidad.

Según el comunicado de Agricultura, el nuevo esquema no solo simplificó el acceso a los apoyos, sino que también garantizó una dispersión oportuna, reforzando el compromiso presidencial de asegurar “una comercialización ágil para sus cosechas y sin intermediarios”.

Agricultura compra también trigo y arroz a campesinos mexicanos

El esquema de Agricultura extendió incentivos a otros granos, con pagos superiores a mil 890 millones de pesos para trigo y 235 millones para arroz en 2025. FOTO: ARCHIVO /CUARTOSCURO.COM

La acción fue acompañada por incentivos a otros granos: Agricultura informó el pago de mil 890 millones 764 mil 189 pesos a 7 mil 697 productores de trigo por un volumen de 495 mil 265 toneladas y la entrega de 235 millones 109 mil 747 pesos a 1 mil 248 beneficiarios de arroz, correspondiente a 91 mil 183 toneladas.

El acuerdo más reciente anunciado por la dependencia establece que, en Sinaloa, los productores de maíz blanco contarán para la cosecha iniciada desde abril y mayo con “una base de 65 dólares por tonelada y una compra de hasta 3.5 millones de toneladas por parte de la industria harinera, almidonera y pecuaria”, según el comunicado del 31 de marzo. Este compromiso busca dar certeza a los ingresos rurales y fortalecer el ordenamiento del mercado.

Transportistas y campesinos se dividen sobre la próxima manifestación en varias vías de la república

Más del 90% de los incentivos al maíz para 2025 ya se encuentra cubierto, según el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense. Crédito: JOAQUÍN SANLUIS /CUARTOSCURO

La división entre organizaciones de autotransporte y asociaciones agrícolas ha marcado la víspera del paro nacional convocado para el 6 de abril por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Mientras la ANTAC insiste en la necesidad de paralizar actividades como respuesta a una crisis estructural, la mayoría de los principales actores del sector han expresado su rechazo a los bloqueos carreteros, priorizando la defensa del abastecimiento y el diálogo con autoridades.

Más del 90% de los incentivos al maíz correspondientes a 2025 ya han sido cubiertos por el gobierno, según informó el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense. El dato, presentado en un comunicado emitido a pocas horas del inicio del paro, busca desactivar la percepción de urgencia en el campo y justificar la decisión de ese gremio agrícola de mantenerse al margen de la movilización, a pesar de reconocer la existencia de demandas no resueltas en el sector.