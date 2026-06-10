Euro hoy en México: cotización de apertura del 10 de junio

En la apertura de la jornada, el euro cotiza a 20,13 pesos mexicanos, manteniendo el mismo nivel que en la sesión previa, con una variación porcentual de -0,02% en comparación con el precio de cierre anterior, según datos de Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,08%, aunque en términos interanuales su valor ha descendido un 7,25%.
El tipo de cambio euro a peso mexicano presenta una tendencia negativa tras un día consecutivo de caída.
La volatilidad actual del 2,25% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia de 5,73%, lo que indica una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.
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