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Euro hoy en México: cotización de apertura del 10 de junio

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro cotiza a 20,13 pesos mexicanos, manteniendo el mismo nivel que en la sesión previa, con una variación porcentual de -0,02% en comparación con el precio de cierre anterior, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,08%, aunque en términos interanuales su valor ha descendido un 7,25%.

El tipo de cambio euro a peso mexicano presenta una tendencia negativa tras un día consecutivo de caída.

La volatilidad actual del 2,25% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia de 5,73%, lo que indica una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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