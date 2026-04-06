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Declaraciones de Pepe Aguilar contra los corridos tumbados resurgen en redes: “Música mediocre”

La reciente colaboración reavivó en redes sociales el debate sobre los corridos tumbados y las críticas que Aguilar ha dirigido hacia el género y sus exponentes

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Pepe Aguilar
La reciente colaboración reavivó en redes sociales el debate sobre los corridos tumbados y las críticas que Aguilar ha dirigido hacia el género y sus exponentes. (@DonNataReturned / The Tonight Show / Facebook Pepe Aguilar)

Pepe Aguilar vuelve al centro de la controversia después de una aparición inesperada junto a Peso Pluma en San Antonio, Texas, donde ambos compartieron escenario ante más de 19 mil personas en el Frost Bank Center. El evento marcó un momento significativo para la música regional mexicana, aunque en redes sociales no tardaron en resurgir las fuertes críticas que Aguilar emitió en el pasado sobre los corridos tumbados, reavivando un antiguo enfrentamiento con Natanael Cano.

Durante el concierto, Doble P presentó a Pepe Aguilar con palabras de profundo respeto: “Para mí es un honor, yo lo admiro muchísimo, lo respeto con mi alma y con mi vida y mi corazón, es un artista que yo siempre he escuchado, desde que yo estaba niño, hasta hoy en día, y tengo la posibilidad y el honor de presentárselos hoy, esta noche, Pepe Aguilar”. Esta declaración contrastó con el recuerdo de los comentarios polémicos del hijo de Antonio Aguilar sobre los nuevos estilos musicales.

En una presentación que estuvo llena de reconocimiento por parte de ambos artistas, Peso Pluma y Pepe Aguilar interpretaron El Rey causando la euforia de todos los asistentes. (Crédito especial: X/ @auronchair34)

En una entrevista realizada en 2020 con el Escorpión Dorado, Pepe Aguilar manifestó su postura frente a las tendencias actuales del género: “Esta madre que está pasando ahorita con la música mediocre, chafa y pinche, va a generar que venga una bonanza de artistas como no te la vas a acabar, porque todos estos chavos, de esta generación, que realmente sí son talentosos, que realmente sí son músicos y que están creciendo con toda esta mierda, dicen ‘yo voy a hacer otra cosa’”. Estas palabras provocaron reacciones inmediatas, especialmente entre exponentes de los corridos tumbados.

El comentario de Aguilar no pasó inadvertido en aquel entonces para Natanael Cano, uno de los principales representantes de este subgénero. Cano respondió con un video en redes sociales donde expresó su inconformidad: “Neta, sí me *mp*t* de más. No me hubiera *mp*t*d* si hubiera dicho otras palabras diferentes, la neta. Pero las palabras que usó para describirnos... P*nch* vato c*g*d* a la v*rg*. De mi parte te puedes ir a la v*rg*. Ni a mi mamá le gustas, güey. Ni a mi jefa”.

La aparición de Pepe Aguilar en el concierto de Peso Pluma contrastó con las críticas del cantante hacia los corridos tumbados. (@variedades22a)

La polémica escaló cuando Pepe Aguilar defendió su postura y cuestionó la reacción del joven cantante: “¿Qué pensó, que estaba hablando de él? Okey, ¿qué tan poca autoestima tienes que tener para cuando un güey dice: ‘Se debe de dejar de hacer música pinche y chafa’, pienses que estás hablando de ti? Qué p*nch* autoestima tan bajita tienes, güey. Es nada más. Y oye, ¿a poco no haces música pinche ahorita? Y lo que estaba hablando no era ni siquiera de la música regional mexicana. Por el amor de Dios, hombre”.

El episodio en San Antonio, lejos de cerrar el capítulo, ha dado pie a un renovado interés por el intercambio de posturas entre las diferentes voces de la escena musical actual. Por su parte, Pepe Aguilar presumió en sus redes sociales su participación con Peso Pluma: “Una noche de puro orgullo mexicano. Ahora sí que Pura Doble P”, escribió.

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