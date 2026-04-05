Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Necesito el folio para poder realizar el registro de abril?

El programa Mujeres con Bienestar entrega un apoyo bimestral de $2,500 pesos a mujeres de 18 a 59 años que viven en el Estado de México (Gob. Edomex)

El programa Mujeres con Bienestar entrega un apoyo bimestral de $2,500 pesos a mujeres de 18 a 59 años que viven en el Estado de México, con la finalidad de fortalecer sus ingresos, proporcionar acceso a servicios médicos y favorecer la conclusión de sus estudios.

A partir de marzo de 2026, brigadas de servidores públicos que portan la debida identificación recorren hogares en distintos municipios para recolectar y actualizar la información, con el objetivo de que todas las posibles beneficiarias accedan a los apoyos y no queden excluidas por falta de datos actualizados.

Esta etapa de atención directa es coordinada por la Secretaría de Bienestar del Estado de México y está dirigida tanto a quienes ya forman parte de la iniciativa como a quienes buscan integrarse, a través de un registro de actualización de datos que actualmente se efectúa en los hogares de las mexiquenses.

Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

¿Es necesario tener el folio para realizar el registro a Mujeres con Bienestar?

El folio no constituye un requisito durante la validación que se efectúa en las visitas domiciliarias. El personal autorizado puede verificar los datos y atender las dudas que las beneficiarias tengan respecto al estatus de su apoyo.

Sin embargo, para agilizar el registro cuando se reanuden las visitas, la Secretaría de Bienestar del Estado de México recomienda tener a la mano la credencial de elector INE y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

INE vigente: Original y copia CURP certificado Datos de contacto: Un número de teléfono y correo electrónico

En este caso, si alguna persona no cuenta con su folio de prerregistro de 2023 o 2024, no perderá su oportunidad de registro.

En este caso, si alguna persona no cuenta con su folio de prerregistro de 2023 o 2024, no perderá su oportunidad de registro. Los servidores pueden localizar el expediente con solo presentar los documentos personales solicitados.

Dudas frecuentes y recomendaciones oficiales

La entrega de apoyos y los trámites de registro para nuevas beneficiarias se realizan sin costo alguno. Resulta fundamental que las personas identifiquen a los verdaderos Servidores del Pueblo a través de su gafete oficial y comprueben que ningún trámite implica algún tipo de cobro.

Ante cualquier duda o posible anomalía, las beneficiarias tienen la opción de acudir a los módulos municipales o a los Centros de Distribución (CEDIS) para validar la información recibida. La Secretaría de Bienestar del Estado de México subraya la importancia de no realizar pagos ni entregar datos personales a individuos no autorizados, y recuerda que la autenticidad de los brigadistas puede confirmarse mediante credenciales oficiales y respaldo institucional.

Mujeres con Bienestar 2 (Gob. Edomex)

Por otra parte, cabe indicar que al término de la pausa por Semana Santa, las beneficiarias podrán reanudar sus gestiones, con la certeza de que el acceso al programa permanece asegurado sin necesidad de intermediarios ni pagos.