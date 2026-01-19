El Z-40, ex líder de Los Zetas, defiende su inocencia y acusa segregación y aislamiento en cárcel de Virginia

Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z-40', durante su detención en el 2013 (SEMAR / CUARTOSCURO)

Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40 y exlíder del cártel de Los Zetas, presentó ante una corte federal de Virginia un extenso recurso legal en el que denuncia haber sido sometido a condiciones de segregación y aislamiento extremo en una cárcel de ese estado, y en el que reitera su presunta inocencia en los procesos que enfrenta en Estados Unidos.

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, el documento de más de 45 páginas fue entregado por su defensa y cuestiona las medidas de encierro aplicadas desde hace más de 275 días en el centro de detención Northern Neck Regional Jail, donde Treviño Morales permanece recluido. Sus abogados aseguran que dichas restricciones administrativas, conocidas como “SAM”, carecen de justificación dado que no representa un riesgo para otros internos ni ha tenido conducta violenta desde su traslado.

Según la defensa, El Z-40 mantuvo contactos regulares con su familia y abogados durante los primeros meses de su reclusión, además de convivir con otros reclusos bajo medidas de seguridad ordinarias. Sin embargo, hacia la octava semana fue apartado de la población general, colocado en confinamiento solitario y con comunicaciones severamente limitadas, argumentan sus representantes.

En el escrito, los litigantes señalan que estas medidas están diseñadas para internos considerados de muy alto perfil peligroso, capaces de coordinar ilícitos desde prisión, pero sostienen que no hay evidencia de que su cliente haya incurrido en ese tipo de conductas durante los periodos en que tuvo comunicaciones supervisadas sin incidentes reportados.

La defensa también cuestiona el proceso de traslado forzoso desde México a Estados Unidos en febrero de 2025, señalando que este se llevó a cabo fuera del marco de un proceso formal de extradición y en contra de órdenes judiciales mexicanas que habrían prohibido tal acción. Asimismo, afirman que Treviño Morales ya había sido absuelto de cargos similares en México antes de su entrega a las autoridades estadounidenses.

El recurso legal detalla además el comportamiento dentro de prisión de El Z-40 durante más de una década en cárceles mexicanas, destacando actividades como la lectura de más de mil libros, la práctica de yoga y diversas actividades educativas y laborales sin reportes de incidentes.

Para la defensa, estas circunstancias refuerzan la tesis de que las actuales restricciones son “punitivas e inconstitucionales” y solicitan quedar bajo un régimen menos severo, ya sea regresando a la población general o reubicándolo en otro módulo con mayor interacción social y comunicación familiar.

La decisión sobre esta petición corresponderá al juez federal Trevor McFadden, quien analiza si revierte o modifica las condiciones de encarcelamiento teniendo en cuenta también la postura que presenten los fiscales estadounidenses.