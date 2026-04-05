Gobierno sin respuesta eficaz ante el auge del reclutamiento juvenil en plataformas digitales por parte del crimen organizado

Víctor Ruiz es analista y consultor en temas relacionados con ciberseguridad. (Silikn)

El reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado en México no solo persiste, sino que se ha sofisticado. Lo que antes ocurría en calles y comunidades hoy se desarrolla en entornos digitales, donde las organizaciones criminales operan con mayor alcance, precisión y anonimato.

Plataformas como TikTok y Facebook, así como servicios de mensajería cifrada, han convertido la captación en un proceso masivo, segmentado y difícil de rastrear.

Frente a este cambio, la respuesta del gobierno mexicano ha quedado desfasada: sus estrategias no han logrado adaptarse al ritmo de la transformación tecnológica, dejando un amplio margen de acción a los cárteles.

Desigualdad y precariedad: el caldo de cultivo

El fenómeno no puede entenderse sin considerar las fallas estructurales que lo sostienen. Aunque las estadísticas oficiales proyectan estabilidad laboral, la realidad es que más de la mitad de la población ocupada se encuentra en la informalidad, con ingresos precarios y sin acceso a derechos básicos.

Este entorno, marcado por la desigualdad y la falta de movilidad social, se ha convertido en terreno propicio para que las organizaciones criminales ofrezcan alternativas económicas inmediatas.

A diferencia de otros grupos delictivos con motivaciones ideológicas, los cárteles apelan directamente al incentivo financiero, explotando la frustración de jóvenes que ven en estas redes una vía rápida para mejorar su nivel de vida.

Expansión urbana e internacional del reclutamiento

Lejos de limitarse a zonas marginadas, el reclutamiento ha penetrado en áreas urbanas densamente pobladas, donde la precariedad convive con una alta conectividad digital.

Esta combinación ha permitido a los grupos criminales ampliar su radio de acción y acceder a nuevos perfiles. Incluso han extendido sus operaciones fuera del país, utilizando empresas fachada para atraer personal en otras naciones de América Latina.

La diversificación de métodos contrasta con la falta de contención efectiva por parte de las autoridades, que no han logrado frenar la expansión de estas redes.

Narcocultura y narrativa aspiracional

Una de las señales más preocupantes es que, en muchos casos, la captación ya no depende de la coerción. La difusión constante de contenidos que glorifican la narcocultura —lujo, poder y dinero fácil— ha generado una narrativa aspiracional que seduce a miles de jóvenes.

Impulsados por algoritmos que amplifican este tipo de publicaciones, numerosos usuarios no solo consumen estos mensajes, sino que buscan activamente integrarse a estas organizaciones. La frontera entre propaganda y reclutamiento se ha diluido, mientras las plataformas digitales facilitan el contacto directo y el anonimato.

Segmentación algorítmica y anonimato

El salto hacia modelos de reclutamiento basados en segmentación algorítmica ha redefinido el problema. Los cárteles ya no dependen de intermediarios físicos: ahora identifican y contactan potenciales reclutas según sus intereses, hábitos y comportamiento en línea.

Una vez establecido el primer vínculo, las conversaciones migran a canales cifrados, lo que dificulta cualquier intervención institucional. A ello se suma el uso de lenguaje codificado —emojis, abreviaturas y símbolos— que les permite evadir los sistemas de moderación.

Ofertas falsas y captación encubierta

Las tácticas también han evolucionado en su presentación. Bajo la apariencia de ofertas laborales legítimas, los grupos criminales difunden anuncios que prometen ingresos elevados, beneficios extraordinarios y condiciones flexibles.

El objetivo es atraer a jóvenes con habilidades tecnológicas que puedan participar en actividades ilícitas como fraude, lavado de dinero o ataques cibernéticos. Este tipo de mensajes se infiltra incluso en espacios frecuentados por menores, como videojuegos en línea o redes sociales efímeras, ampliando el alcance del reclutamiento.

Reclutamiento y desapariciones: alerta internacional

De igual forma, el vínculo entre estas prácticas y la crisis de desapariciones en México ha sido señalado a nivel internacional. En 2025, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU activó un mecanismo excepcional para analizar la situación del país, y en su resolución de 2026 advirtió que existen indicios de desapariciones generalizadas y sistemáticas, con niveles alarmantes de impunidad.

Entre los patrones identificados, el reclutamiento digital ocupa un lugar relevante: jóvenes captados mediante engaños en línea son trasladados a zonas controladas por grupos criminales, donde son obligados a integrarse o desaparecen si intentan resistirse.

Respuesta estatal insuficiente

Pese a ello, la postura oficial ha sido minimizar el alcance del problema, atribuyéndolo exclusivamente a la delincuencia organizada y rechazando la existencia de responsabilidad estatal estructural.

Sin embargo, organismos internacionales y especialistas en derechos humanos sostienen que la omisión también implica responsabilidad: la falta de prevención, investigación eficaz y protección a las víctimas ha permitido que estas prácticas se consoliden. En este sentido, la inacción o respuesta insuficiente del Estado ha contribuido a que el fenómeno crezca sin contención real.

Políticas fragmentadas y sin impacto

Las políticas públicas implementadas hasta ahora han resultado fragmentadas y reactivas. Ni la vigilancia de plataformas, ni los intentos de regulación, ni las campañas de prevención han logrado frenar un fenómeno que combina tecnología, desigualdad y aspiraciones sociales insatisfechas.

Casos recientes de centros clandestinos vinculados al reclutamiento evidencian que las autoridades siguen llegando tarde: muchas de las víctimas habían sido captadas previamente a través de redes sociales.

Algoritmos que amplifican el problema

A esto se suma un factor clave: el propio diseño de las plataformas digitales favorece la difusión de contenidos que generan interacción, sin distinguir entre entretenimiento y propaganda criminal.

Así, los mensajes que exaltan la violencia o el lujo ilícito encuentran audiencias cada vez más amplias, especialmente entre jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Un desafío estructural sin resolver

El resultado es un escenario en el que el crimen organizado no solo disputa territorios, sino también oportunidades. Con una alta rotación de integrantes debido a la violencia, los cárteles necesitan un flujo constante de nuevos reclutas, y han encontrado en el entorno digital una herramienta eficaz para garantizarlo. En contraste, el Estado no ha logrado ofrecer alternativas reales ni contener el avance de estas estrategias.

En última instancia, el problema trasciende la dimensión tecnológica. Mientras persistan la desigualdad, la precariedad laboral y la falta de perspectivas para millones de jóvenes, cualquier esfuerzo limitado al ámbito digital será insuficiente.

La evidencia apunta a un rezago estructural: en la era de los algoritmos, el gobierno mexicano no solo enfrenta a organizaciones criminales más adaptables, sino que sigue sin responder con la misma velocidad y profundidad que exige la crisis.

----* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst.

X:https://x.com/victor_ruiz

Instagram:https://www.instagram.com/silikn

YouTube:https://www.youtube.com/@silikn7599

** Las expresiones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien las escribe y no necesariamente coinciden con la línea editorial de Infobae México, respetando la libertad de expresión de expertos.