México

Clima: las temperaturas que predominarán este 5 de abril en Acapulco de Juárez

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Secretaría de Turismo)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Secretaría de Turismo)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la predicción para las próximas horas de este domingo en Acapulco de Juárez, México.

El tiempo para este domingo en Acapulco de Juárez alcanzará los 31 grados, mientras que la temperatura mínima será de 24 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 12.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 3%, con una nubosidad del 2%, durante el día; y del 3%, con una nubosidad del 5%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

El atractivo clima de Acapulco que seduce a celebridades

Acapulco de Juárez, uno de los lugares más turísticos de México ubicado en Guerrero, tiene un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el planeta.

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso suben hasta 36 grados con sensación térmica de 41 grados.

En contraste, las temperaturas más bajas oscilan entre los 23 grados, aunque raras veces han llegado a disminuir hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de precipitación.

Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)
Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Acapulco de JuárezClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas de Guadalajara rescató un empate 2-2 ante Pumas UNAM en la Jornada 13 de la Liga MX, con un penal en tiempo agregado que marcó el desenlace del encuentro

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El equipo de Guadalajara terminó el encuentro 2 - 2 ante los universitarios y les arrebataron la ventaja que mantuvieron a lo largo del juego

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

La UNAM explica el origen del estigma sobre los gatos negros y la razón de su pelaje

Las investigaciones recientes reconocen beneficios asociados al tono oscuro del pelo, como mejor protección solar y mayor sociabilidad

La UNAM explica el origen del estigma sobre los gatos negros y la razón de su pelaje

CDMX suspende temporalmente ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México revelaron cuándo volverá a abrir sus puertas este recinto para las actividades de Semana Santa

CDMX suspende temporalmente ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Las tres personas fueron capturada en la alcaldía Gustavo A. Madero

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Cae presunto “halcón” de la Familia Michoacana que habría participado en bloqueos por la Operación Liberación

Tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Nayarit, procesan a 18 personas detenidas con un arsenal y explosivos

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada?

Por qué “El Chapo Isidro” podría tomar el control de los negocios de la facción fundada por “El Mayo”, según Jesús Lemus

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

Frida Sofía enciende las redes con un video junto a un misterioso acompañante y desata rumores de embarazo

Supernova Génesis 2026: así se encendió la rivalidad entre Lupita Villalobos y Kim Shantal rumbo al combate

¿Backrooms mexicanos? los memes de reparaciones en la Línea 2 del Metro CDMX

Fernando Delgadillo anuncia seis próximos conciertos en México: estas son las fechas y ciudades

DEPORTES

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El mensaje que Lucas Ocampos dedicó a la afición de Rayados tras polémica: “No fue hacia ustedes”

Álvaro Morales confesó por qué se convirtió en director técnico de Peluche Caligari en la Kings League

El día que Pumas venció a Chivas en una final de Liga Mx