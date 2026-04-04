EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de abril: Depto de Justicia de EEUU atribuye muerte de El Mencho a Pam Bondi

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este sábado 4 de abril que logró la vinculación a proceso en contra de Karina “N”, acusada de posesión de 5 mil 705 pastillas de fentanilo con fines de comercio.
Este sábado 4 de abril fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México frustraron un robo a casa habitación y se enfrentaron a balazos con presuntos delincuentes en la colonia Lomas de Chapultepec de la alcaldía Miguel Hidalgo.
La activista Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, anunció que se trasladará a Sinaloa para continuar con la búsqueda de su hijo Alejandro Guadalupe, desaparecido desde el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis.
En el municipio de Cajeme, Sonora, autoridades aseguraron 230 paquetes de diversas drogas ocultos en una camioneta tipo pickup y detuvieron a una persona durante un operativo efectuado en la comunidad de Esperanza.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó sobre el resultado de la acción a través de su cuenta oficial en la red social X.
De acuerdo con el reporte, el decomiso se realizó como parte de una estrategia coordinada entre distintas corporaciones de la Mesa Estatal de Seguridad.
Durazo destacó que estos trabajos forman parte de los esfuerzos para enfrentar la delincuencia organizada en la región y fortalecer la seguridad en la entidad.
El operativo derivó también en el resguardo del vehículo involucrado, que permanece bajo resguardo de las autoridades.
El servidor no especificó qué tipo de ilícitos fueron localizados, pero por las imágenes compartidas se presume que podría tratarse de cocaína y metanfetamina.
Cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron capturados por la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas (SSP Chiapas) durante un operativo interinstitucional en el tramo carretero de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de Las Casas.
Los detenidos, identificados como José “N”, Raúl “N”, Javier “N” y Miguel “N”, son originarios de Jalisco.
Durante la revisión, las fuerzas de seguridad aseguraron 50 bolsitas con material sólido cristalino con características de la metanfetamina, un una pickup de la marca Ford, modelo Ranger, además de dinero en efectivo y cinco teléfonos celulares.
Los cuatro sujetos, junto con los objetos incautados, quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para que se determine su situación jurídica conforme a la ley.
La SSP aseguró que mantendrá la colaboración con los tres niveles de gobierno para fortalecer las acciones de seguridad en Chiapas.
Las autoridades continúan con labores de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, tras el accidente que mantiene a tres mineros atrapados desde el pasado 25 de marzo de 2026.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas (SSP Chiapas) negó que se haya registrado un ataque armado contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en el Ejido Potrerillo, municipio de Amatenango de la Frontera.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio ubicado en el paraje conocido como “Ojo de Agua” en Morelos, debido al cambio de uso de suelo en terreno forestal sin contar con la autorización correspondiente.
Por medio de un mensaje en redes sociales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos destacó que gracias a Pam Bondi, fiscal General del país vecino del norte que dejará el cargo el próximo 1 de mayo, Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, fue abatido e Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de cargos federales en Estados Unidos.