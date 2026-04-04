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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de abril: Depto de Justicia de EEUU atribuye muerte de El Mencho a Pam Bondi

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

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04:22 hsAyer

Vinculan a proceso a Karina “N”, detenida con más de 5 mil pastillas de fentanilo en Quilá, Sinaloa

La captura fue realizada por agentes de la SSPC cuando realizaban recorridos de prevención

Karina "N" fue detenida tras un operativo de la SSPC. Crédito: FGR
Karina "N" fue detenida tras un operativo de la SSPC. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este sábado 4 de abril que logró la vinculación a proceso en contra de Karina “N”, acusada de posesión de 5 mil 705 pastillas de fentanilo con fines de comercio.

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01:50 hsAyer

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, por desaparición forzada

El presunto líder del grupo criminal La Barredora continuará preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Edomex

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López, fue capturado en Paraguay, acusado de ser el presunto líder de La Barredora (SSPC)
Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López, fue capturado en Paraguay, acusado de ser el presunto líder de La Barredora (SSPC)

Este sábado 4 de abril fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

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00:38 hsAyer

Policías de la CDMX se enfrentan a balazos con delincuentes en Lomas de Chapultepec: hay un muerto y un detenido

Según el reporte oficial, los sujetos se encontraban robando una casa en la lujosa colonia de la capital

En el sitio fueron aseguradas dos armas cortas. Crédito: SSC
En el sitio fueron aseguradas dos armas cortas. Crédito: SSC

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México frustraron un robo a casa habitación y se enfrentaron a balazos con presuntos delincuentes en la colonia Lomas de Chapultepec de la alcaldía Miguel Hidalgo.

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00:07 hsAyer

Ceci Flores se trasladará a Sinaloa para buscar a su otro hijo, desaparecido desde el 2015

La activista afirmó que, aunque cambie de estado, continuará como líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora

La madre buscadora confirmó sus planes mediante un video en sus redes sociales. | Jovany Pérez
La madre buscadora confirmó sus planes mediante un video en sus redes sociales. | Jovany Pérez

La activista Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, anunció que se trasladará a Sinaloa para continuar con la búsqueda de su hijo Alejandro Guadalupe, desaparecido desde el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis.

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23:27 hs04/04/2026

Aseguran 230 paquetes de diversas drogas escondidos en una camioneta en Sonora

En el municipio de Cajeme, Sonora, autoridades aseguraron 230 paquetes de diversas drogas ocultos en una camioneta tipo pickup y detuvieron a una persona durante un operativo efectuado en la comunidad de Esperanza.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó sobre el resultado de la acción a través de su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con el reporte, el decomiso se realizó como parte de una estrategia coordinada entre distintas corporaciones de la Mesa Estatal de Seguridad.

Durazo destacó que estos trabajos forman parte de los esfuerzos para enfrentar la delincuencia organizada en la región y fortalecer la seguridad en la entidad.

El operativo derivó también en el resguardo del vehículo involucrado, que permanece bajo resguardo de las autoridades.

El servidor no especificó qué tipo de ilícitos fueron localizados, pero por las imágenes compartidas se presume que podría tratarse de cocaína y metanfetamina.

Fotografía de los indicios y el detenido. Crédito: X - @AlfonsoDurazo
Fotografía de los indicios y el detenido. Crédito: X - @AlfonsoDurazo
22:48 hs04/04/2026

Caen cuatro miembros del CJNG con diversas dosis de metanfetamina en Chiapas

Cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron capturados por la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas (SSP Chiapas) durante un operativo interinstitucional en el tramo carretero de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de Las Casas.

Los detenidos, identificados como José “N”, Raúl “N”, Javier “N” y Miguel “N”, son originarios de Jalisco.

Durante la revisión, las fuerzas de seguridad aseguraron 50 bolsitas con material sólido cristalino con características de la metanfetamina, un una pickup de la marca Ford, modelo Ranger, además de dinero en efectivo y cinco teléfonos celulares.

Los cuatro sujetos, junto con los objetos incautados, quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para que se determine su situación jurídica conforme a la ley.

La SSP aseguró que mantendrá la colaboración con los tres niveles de gobierno para fortalecer las acciones de seguridad en Chiapas.

Las autoridades señalaron que las tareas fueron realizadas en coordinación con instituciones federales. Crédito: SSP Chiapas
Las autoridades señalaron que las tareas fueron realizadas en coordinación con instituciones federales. Crédito: SSP Chiapas
22:38 hs04/04/2026

Instalan tres kilómetros de cable en la mina Santa Fe de Sinaloa para avanzar en el rescate de trabajadores atrapados

Además, se reportaron trabajos de chifloneo en el techo de la mina, ubicada en El Rosario

Las acciones fueron realizadas por la madrugada de ese 4 de abril . Crédito: CNPC
Las acciones fueron realizadas por la madrugada de ese 4 de abril . Crédito: CNPC

Las autoridades continúan con labores de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, tras el accidente que mantiene a tres mineros atrapados desde el pasado 25 de marzo de 2026.

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21:14 hs04/04/2026

SSP Chiapas desmiente ataque armado contra elementos del FRIP en el Ejido Potrerillo

En redes sociales circularon diversas publicaciones afirmando el enfrentamiento, las cuales contenían imágenes de otros ataques

La falsa noticia circuló desde la mañana de este 4 de abril en redes sociales. (Foto: FGE Chiapas)
La falsa noticia circuló desde la mañana de este 4 de abril en redes sociales. (Foto: FGE Chiapas)

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas (SSP Chiapas) negó que se haya registrado un ataque armado contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en el Ejido Potrerillo, municipio de Amatenango de la Frontera.

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19:41 hs04/04/2026

Clausuran predio por tala ilegal de 52 árboles en Michoacán: buscaban sembrar agave sin permiso

El cambio de uso de suelo sin autorización provocó daños a la selva seca y podría derivar en sanciones que incluyen multas y hasta 9 años de prisión

La eliminación de la cubierta vegetal en zonas de selva seca genera una serie de impactos ambientales negativos. (Profepa)
La eliminación de la cubierta vegetal en zonas de selva seca genera una serie de impactos ambientales negativos. (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio ubicado en el paraje conocido como “Ojo de Agua” en Morelos, debido al cambio de uso de suelo en terreno forestal sin contar con la autorización correspondiente.

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15:03 hs04/04/2026

Departamento de Justicia de EEUU atribuye muerte de El Mencho y caída de El Mayo Zambada a Pam Bondi

Pam Bondi dejará de ser Fiscal General de Estados Unidos el próximo viernes 1 de mayo

Pam Bondi es fiscal General de EEUU hasta el próximo mes de mayo. REUTERS/Nathan Howard/File Photo
Pam Bondi es fiscal General de EEUU hasta el próximo mes de mayo. REUTERS/Nathan Howard/File Photo

Por medio de un mensaje en redes sociales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos destacó que gracias a Pam Bondi, fiscal General del país vecino del norte que dejará el cargo el próximo 1 de mayo, Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, fue abatido e Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de cargos federales en Estados Unidos.

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