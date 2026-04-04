EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de abril: Depto de Justicia de EEUU atribuye muerte de El Mencho a Pam Bondi

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este sábado 4 de abril que logró la vinculación a proceso en contra de Karina “N”, acusada de posesión de 5 mil 705 pastillas de fentanilo con fines de comercio.

Este sábado 4 de abril fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco , Hernán Bermúdez Requena .

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México frustraron un robo a casa habitación y se enfrentaron a balazos con presuntos delincuentes en la colonia Lomas de Chapultepec de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La activista Cecilia Flores , fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora , anunció que se trasladará a Sinaloa para continuar con la búsqueda de su hijo Alejandro Guadalupe , desaparecido desde el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis .

23:27 hs

Aseguran 230 paquetes de diversas drogas escondidos en una camioneta en Sonora

En el municipio de Cajeme, Sonora, autoridades aseguraron 230 paquetes de diversas drogas ocultos en una camioneta tipo pickup y detuvieron a una persona durante un operativo efectuado en la comunidad de Esperanza.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó sobre el resultado de la acción a través de su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con el reporte, el decomiso se realizó como parte de una estrategia coordinada entre distintas corporaciones de la Mesa Estatal de Seguridad.

Durazo destacó que estos trabajos forman parte de los esfuerzos para enfrentar la delincuencia organizada en la región y fortalecer la seguridad en la entidad.

El operativo derivó también en el resguardo del vehículo involucrado, que permanece bajo resguardo de las autoridades.

El servidor no especificó qué tipo de ilícitos fueron localizados, pero por las imágenes compartidas se presume que podría tratarse de cocaína y metanfetamina.