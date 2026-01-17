Agencias

México extradita a EEUU al narco Roberto Nájera Gutiérrez para que sea juzgado en Atlanta por tráfico de cocaína

Las autoridades mexicanas han extraditado a EEUU al narcotraficante Roberto Nájera Gutiérrez, alias 'Kunfu Panda', para que sea juzgado en la ciudad de Atlanta por tráfico de cocaína, según ha informado el Departamento de Justicia de EEUU a última hora de este pasado viernes.

Nájera Gutiérrez ya ha comparecido ante el tribunal del Distrito Norte del estado de Georgia para declararse no culpable de un delito federal de manufacturación y distribución de cocaína, de acuerdo con el comunicado del departamento.

El detenido, de 48 años de edad y natural de la localidad de Tizimín, ha sido identificado como miembro del Cártel de Sinaloa y estaba al frente de la distribución de cocaína primero por barco desde Colombia y Ecuador hasta Honduras y Guatemala, y desde ahí a México para su entrega última en Atlanta, Chicago, y los estados de Florida, Nueva York y California.

Nájera Gutiérrez también coordinaba presuntamente la recaudación y remisión de las ganancias del narcotráfico a través de cuentas bancarias.

La extradición fue efectuada el pasado 8 de enero.

