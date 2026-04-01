Reportan asesinato de Héctor Bartolo Zamudio, síndico de Tepuche en Culiacán

(Facebook/La Capital)

El 31 de marzo fue reportado el asesinato del síndico de Tepuche, Héctor Bartolo Zamudio Ríos, en Culiacán, Sinaloa. De confirmarse la identidad del hombre se trata de un sujeto que estaba a un día de dejar el cargo.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran un vehículo de color blanco con logotipos del Ayuntamiento de Culiacán em el cual hay varios impactos de bala en la zona del conductor.

Reportes de medios locales indican que el ataque armado en contra del funcionario fue realizado en la colonia Villa Universidad, en la capital de la entidad y si bien la agresión fue registrada alrededor de las 5:30 de la tarde, fue horas después que comenzó a circular el nombre de la víctima.

La unidad quedó con diversos impactos de arma de fuego (X/@SOYCINDYBELTRAN)

Los responsables de la agresión llegaron al lugar y accionaron sus armas en contra de la camioneta. Tras estas acciones, al sitio acudieron elementos de seguridad para resguardar el sitio luego de que fue hallada la persona sin signos vitales.

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