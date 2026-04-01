México

Reportan asesinato de Héctor Bartolo Zamudio, síndico de Tepuche en Culiacán

La unidad quedó con varios impactos de bala

Guardar
Reportan asesinato Héctor Bartolo, síndico de Tepuche en Culiacán, Sinaloa
(Facebook/La Capital)

El 31 de marzo fue reportado el asesinato del síndico de Tepuche, Héctor Bartolo Zamudio Ríos, en Culiacán, Sinaloa. De confirmarse la identidad del hombre se trata de un sujeto que estaba a un día de dejar el cargo.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran un vehículo de color blanco con logotipos del Ayuntamiento de Culiacán em el cual hay varios impactos de bala en la zona del conductor.

Reportes de medios locales indican que el ataque armado en contra del funcionario fue realizado en la colonia Villa Universidad, en la capital de la entidad y si bien la agresión fue registrada alrededor de las 5:30 de la tarde, fue horas después que comenzó a circular el nombre de la víctima.

asesinato Héctor Bartolo, síndico de Tepuche en Culiacán, Sinaloa
La unidad quedó con diversos impactos de arma de fuego (X/@SOYCINDYBELTRAN)

Los responsables de la agresión llegaron al lugar y accionaron sus armas en contra de la camioneta. Tras estas acciones, al sitio acudieron elementos de seguridad para resguardar el sitio luego de que fue hallada la persona sin signos vitales.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánTepuchemexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

EN VIVO| México vs Bélgica: se empata el partido 1 - 1 en el inicio del segundo tiempo

La Selección Mexicana se adelantó en el marcador desde el primer tiempo y mostró una actitud diferente para jugar más a la ofensiva

EN VIVO| México vs Bélgica: se empata el partido 1 - 1 en el inicio del segundo tiempo

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: marcha continua sobre Avenida 20 de Noviembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: marcha continua sobre Avenida 20 de Noviembre

Cercano de AMLO va de Aduanas a Gobernación: el nuevo destino de Rafael Marín Mollinedo en Yucatán

Autoridades federales alistan un encargado interino mientras se define al relevo definitivo

Cercano de AMLO va de Aduanas a Gobernación: el nuevo destino de Rafael Marín Mollinedo en Yucatán

Ni valeriana ni melatonina: el suplemento ideal que combate el estrés de manera natural

Se trata de una sustancia natural que promete ayudar a gestionar la ansiedad sin causar somnolencia, según estudios recientes

Ni valeriana ni melatonina: el suplemento ideal que combate el estrés de manera natural

Cuándo y a qué hora termina la Ley Seca en la CDMX

La medida se extenderá en algunas partes de la CDMX

Cuándo y a qué hora termina la Ley Seca en la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al “Comandante Galindo”, presunto líder de célula del CJNG ligada a asesinatos en Edomex

Procesan al “Comandante Galindo”, presunto líder de célula del CJNG ligada a asesinatos en Edomex

Alistan entrega de los restos de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores: será velado y sepultado en Bahía de Kino

Así fue la detención de “El Bolillo”, expolicía y miembro del CJNG en Colima

“El Vaquero”, segundo al mando del Cártel del Golfo, se declara culpable en EEUU

Procesan al secretario de Seguridad de Matehuala y a exfuncionario, presuntamente ligados a la desaparición de electricistas

ENTRETENIMIENTO

Lyn May comete fuerte indiscreción: revela a dónde iba Aracely Arámbula con sus hijos cuando los captaron en aeropuerto

Lyn May comete fuerte indiscreción: revela a dónde iba Aracely Arámbula con sus hijos cuando los captaron en aeropuerto

Esteban Macías se defiende tras asistir con tacones y maquillaje a evento de Meryl Streep: "Retrógradas y reprimidos"

Como agua para chocolate: Louis David Horné habla del impacto que tiene Juan Alejandrez en la nueva temporada de la serie

Sabo Romo, ex Caifanes, considera la eutanasia para su vejez: “No quiero a nadie cambiándome el pañal”

Danna Paola lanza polémicas declaraciones sobre una colega y usuarios señalan a Belinda o Kenia Os

DEPORTES

EN VIVO| México vs Bélgica: se empata el partido 1 - 1 en el inicio del segundo tiempo

EN VIVO| México vs Bélgica: se empata el partido 1 - 1 en el inicio del segundo tiempo

El Estadio Guadalajara se convierte en testigo del pase de RD Congo a un Mundial tras más de medio siglo

México vs Bélgica: cuántas veces se han enfrentado y quién ganó la última vez

¿Qué opinan en Bélgica sobre Guillermo Ochoa?: esto dijo una de sus figuras

Gilberto Mora vuelve a los entrenamientos con Xolos: ¿llegará al Mundial?