México

Pronóstico del clima en Monterrey este 1 de abril: temperatura, lluvias y viento

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son prácticas que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco acertados.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Monterrey para este miércoles:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 32 grados, la previsión de lluvia será del 2%, con una nubosidad del 14%, mientras que las ráfagas de viento serán de 39 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 10.

Para la noche, la temperatura llegará a los 16 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 4%, con una nubosidad del 17%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 35 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)

La sequía de Monterrey

La mejor temporada para ir a la capital regia es de enero a agosto y de octubre a diciembre, temporada en la que se registra un clima cálido o caluroso, donde apenas hay lluvias y con temperaturas que van de los 27 a 35 grados.

Debido a que en el verano las temperaturas son extremadamente altas, la capital vive una sequía que llega a su apogeo entre julio o agosto, un tiempo que también es conocida como “canícula”.

En contraste, la época de lluvia comienza en el otoño, siendo el noveno mes del año el de más precipitaciones, no obstante, ha habido ocasiones en las que han ocurrido tormentas que dejan severas inundaciones entre abril y junio. En enero, el mes más frío, el termómetro disminuye a una media de 14 grados aunque el “día más frío” usualmente se registra en febrero.

Según las marcas, la temperatura mínima registrada en la historia de la ciudad fue la de 1983, cuando el termómetro marcó -7.5 grados, mientras que la última nevada ocurrió en diciembre de 2004; en contraste, el día más caluroso se registró el 24 de abril de 1958, cuando se alcanzaron los 48 grados.

Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)
Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)

Cuál es el clima en México

México es un país beneficiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer fracciona al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son excesivamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MonterreyClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Tras guerra de declaraciones, Samo anuncia fecha en que pondría fin a su reencuentro con Camila

Las razones del artista se entrelazan con decisiones de los promotores, acuerdos legales previos y la presión del público sobre el futuro de la banda

Tras guerra de declaraciones, Samo anuncia fecha en que pondría fin a su reencuentro con Camila

¡Que no te engañen! Estas son las reglas que tu jefe NO puede romper en Jóvenes Construyendo el Futuro

Este miércoles 1 de abril se abrirá una nueva etapa de registro para quienes quieran formar parte de este programa social

¡Que no te engañen! Estas son las reglas que tu jefe NO puede romper en Jóvenes Construyendo el Futuro

Tren Suburbano - AIFA vuelve a atrasar apertura, Sheinbaum explica la razón

La presidenta de México aceptó que la obra presentó retrasos que complicaron su inauguración para este periodo vacacional de Semana Santa

Tren Suburbano - AIFA vuelve a atrasar apertura, Sheinbaum explica la razón

Aarón Mercury revela la cifra de dinero que habría perdido durante el asalto a mano armada que vivió en CDMX

El influencer mexicano se sinceró sobre la pérdida de objetos con gran valor sentimental y económico, revelando cómo afronta el impacto emocional junto a su madre

Aarón Mercury revela la cifra de dinero que habría perdido durante el asalto a mano armada que vivió en CDMX

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza este 1 de abril

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza este 1 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo de Operaciones Especiales detiene a 4 sujetos con rifles de alto poder en Culiacán, Sinaloa

Grupo de Operaciones Especiales detiene a 4 sujetos con rifles de alto poder en Culiacán, Sinaloa

Procesan al “Comandante Galindo”, presunto líder de célula del CJNG ligada a asesinatos en Edomex

Alistan entrega de los restos de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores: será velado y sepultado en Bahía de Kino

Así fue la detención de “El Bolillo”, expolicía y miembro del CJNG en Colima

“El Vaquero”, segundo al mando del Cártel del Golfo, se declara culpable en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury revela la cifra de dinero que habría perdido durante el asalto a mano armada que vivió en CDMX

Aarón Mercury revela la cifra de dinero que habría perdido durante el asalto a mano armada que vivió en CDMX

¿Qué es un embarazo ectópico, la emergencia médica que sufrió Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández?

Super Mario Galaxy: estos serán los formatos en los que llegará al cine la segunda parte de la película animada

Morenistas aplauden a Meryl Streep por elogiar a Claudia Sheinbaum durante el tour de El Diablo Viste a la Moda 2 en CDMX

Lupita D’Alessio se habría negado a participar en el estreno de Juego de Voces 2026, temporada de “Hermanos y Rivales”

DEPORTES

NFL en México: este sería el rival de San Francisco en el Estadio Banorte

NFL en México: este sería el rival de San Francisco en el Estadio Banorte

México empata 1 - 1 ante Bélgica en su preparación rumbo al Mundial 2026

Gobierno de Clara Brugada va por sanción a Cuauhtémoc Blanco por circular en camioneta de lujo sin placas

Sudáfrica cae ante Panamá en su gira rumbo al Mundial 2026 y despierta dudas de cara al duelo inaugural contra México

El Estadio Guadalajara se convierte en testigo del pase de RD Congo a un Mundial tras más de medio siglo