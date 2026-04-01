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Estos son los daños a la salud que puede causar usar una paleta de sombras caducada

Un cambio en el aspecto y la textura puede ser señal de un peligro oculto que la mayoría pasa por alto al maquillarse

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una paleta fuera de fecha puede ponerte en riesgo de infecciones, alergias y molestias que van más allá de lo estético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maquillaje vencido, en especial las paletas de sombras para ojos, puede convertirse en una fuente de problemas para la salud ocular y cutánea.

Aunque muchas personas pasan por alto la fecha de caducidad de estos productos, el uso de sombras viejas aumenta el riesgo de infecciones, irritaciones y reacciones alérgicas.

La acumulación de bacterias y la degradación de los ingredientes hacen que aplicar maquillaje caducado en la zona de los ojos deje de ser una práctica segura.

Maquillaje ojos
El maquillaje vencido en paletas de sombras para ojos representa riesgos elevados de infecciones oculares y cutáneas, según expertos.

Cuáles son los riesgos a la salud de usar paletas de sombra viejas o caducadas

El uso de paletas de sombra para ojos viejas o caducadas puede implicar varios riesgos para la salud, especialmente en la delicada zona ocular.

De acuerdo con Mayo Clinic, entre sus los principales riesgos para la salud se encuentran los siguientes:

  • Infecciones oculares: El maquillaje caducado puede albergar bacterias, hongos y otros microorganismos que al entrar en contacto con los ojos pueden causar conjuntivitis, blefaritis u otras infecciones.
  • Reacciones alérgicas: Los componentes del maquillaje pueden degradarse con el tiempo, provocando irritación, enrojecimiento, picazón o hinchazón en los párpados y la piel circundante.
  • Irritación de la piel: Los conservantes y fragancias pueden perder eficacia, facilitando la aparición de dermatitis o brotes cutáneos.
  • Pérdida de eficacia y textura: Las sombras pueden endurecerse, volverse polvorientas o perder pigmentación, dificultando su aplicación y aumentando la fricción sobre la piel.
  • Riesgo de lesiones: El maquillaje envejecido puede desprender partículas más gruesas que irriten o dañen la superficie ocular.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las reacciones alérgicas por maquillaje caducado incluyen irritación, enrojecimiento y picazón en los párpados y la piel cercana a los ojos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cuidados se debe tener con la paleta de maquillaje para prevenir daños a la salud

Para prevenir estos problemas, es recomendable desechar las paletas de sombra una vez caducadas o al notar cambios en su olor, color o textura, y evitar compartir productos de maquillaje.

Se recomienda cambiar la paleta de sombras para ojos cada 12 a 24 meses después de abierta, dependiendo de la marca y las indicaciones del fabricante.

La mayoría de los productos de maquillaje incluyen un símbolo en el envase (un tarro abierto con un número) que indica el periodo de vida útil tras la apertura.

Cuidados para prevenir daños a la salud:

  • Conserva las sombras en un lugar seco y fresco: Evita exponerlas a la humedad y el calor, ya que esto favorece el crecimiento de bacterias y hongos.
  • Lava regularmente las brochas y aplicadores: La limpieza frecuente previene la acumulación de microorganismos que pueden transferirse a los ojos.
  • No compartas maquillaje: Compartir productos aumenta el riesgo de transmitir infecciones.
  • Cierra bien el envase después de usarlo: Así se evita la contaminación y el deterioro del producto.
  • Revisa olor, color y textura: Si presentan cambios, deséchalas aunque no haya pasado la fecha recomendada.
  • Evita aplicar maquillaje si tienes infecciones o irritaciones: Interrumpe su uso hasta que la zona esté sana.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Estos cuidados ayudan a reducir el riesgo de infecciones, alergias e irritaciones en la delicada zona de los ojos.

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