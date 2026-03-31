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Sheinbaum reitera apoyo a Grecia Quiroz tras gritos a favor de Morón en el Senado, señala posible disputa política rumbo a elecciones

La presidenta afirmó que las autoridades correspondientes deben definir si es violencia política de género

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Grecia Quiroz aseguró que no se arrodillará ante el crimen organizado y que su gobierno no pactará con nadie.
Grecia Quiroz aseguró que no se arrodillará ante el crimen organizado y que su gobierno no pactará con nadie.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su solidaridad con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, ante la situación que vivió la edil durante su visita al Senado, donde varios legisladores morenistas le comenzaron a gritar el nombre de Raúl Morón, quien ha sido señalado de estar involucrado con la muerte de Carlos Manzo.

La mandataria afirmó que a la alcaldesa se le debe tener “una solidaridad especial” por la situación que atraviesa, a partir del asesinato de su esposo y exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre pasado.

“A Grecia Quiroz hay que tenerle una solidaridad especial, perdió a su esposo en una situación muy grave y estamos atendiendo Uruapan, a ella y a Michoacán, en su conjunto como tod el mundo lo sabe y pues hay que ser solidario con ella por al stuación que ha vivido”, dijo en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo destacó que esto último se debe separar de los temas políticos, al señalar la disputa “permanente” que se genera conforme el avance del proceso electoral rumbo al 2027.

Sin embargo, evitó definir si el acto en contra de la alcaldesa se podría considerar violencia política de género, pues enfatizó que eso es labor de las autoridades correspondientes.

“Y otro lado son los temas más políticos, que tienen que ver con la disputa política permanente qe hay y más ahora que se viene el periodo electoral, si esto es violencia política o no pues ya tendrán que revisarlo las autoridades competentes”, agregó.

La presidenta insistió en que su gobierno apoya a Grecia Quiroz y al municipio de Uruapan, aunque advirtió que conforme avance el actual proceso electoral se podrían generar situaciones de disputas políticas en el Congreso.

“Son dos temas distintos, nuestra solidaridad siempre con Grecia nuestro apoyo, todo el apoyo que necesite, por la condición en la que vive y por qué es nuestra responsabilidad apoyar a Uruapan.

“Y ya en la parte más política, cuando se dé el proceso electoral o vayas a un lugar como el Senado o la Cámara de Diputados pues ya también hay otros temas políticos que se involucran ahí y ya le deja a las autoridades que evalúen si es violencia política de género o no”, concluyó.

El 25 de marzo pasado, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, visitó el Senado durante la discusión del Plan B de la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum.

La funcionaria ha exigido que la investigación del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, contemple posibles móviles políticos y ha señalado a figuras de Morena, incluido el senador Raúl Morón Orozco.

Durante su presencia en el Senado, invitada por el senador Emmanuel Reyes Carmona, se generó tensión cuando senadores de Morena gritaron “¡Morón! ¡Morón!” en referencia a Raúl Morón Orozco.

Tras lo ocurrido, Quiroz reiteró su petición para que la Fiscalía de Michoacán profundice en la posible implicación política en el homicidio y formalizó una denuncia ante la fiscalía estatal.

En declaraciones a medios, la alcaldesa afirmó que su presencia causó incomodidad y condenó la actitud de los senadores morenistas, señalando que los políticos deben comportarse con altura y buscar acuerdos en beneficio del país.

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