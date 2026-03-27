“Les da miedo ver un sombrero en el Senado”: Grecia Quiroz condena actitud de morenistas que le gritaron “Morón”

Grecia Quiroz visitó el Senado mientras legisladores discutían el Plan B de Sheinbaum.

El reciente paso de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, por el Senado de la República ha reavivado la atención sobre el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025. La funcionaria ha mantenido su exigencia de que la investigación contemple posibles móviles políticos, apuntando de manera directa hacia figuras de Morena.

El contexto en la Cámara Alta estuvo marcado por la discusión del llamado Plan B de la reforma electoral, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la sesión, Quiroz fue recibida por invitación del senador Emmanuel Reyes Carmona, quien la presentó ante los legisladores.

Provocación política marca el paso de Grecia Quiroz por la Cámara Alta.

La tensión incrementó cuando un grupo de senadores de Morena entonó el grito de “¡Morón! ¡Morón!”, dirigiéndose al senador Raúl Morón Orozco.

En semanas recientes, la alcaldesa reiteró su petición para que la Fiscalía de Michoacán profundice en la línea política dentro de la investigación por el homicidio de Carlos Manzo. Dicha solicitud incluye señalamientos concretos contra actores de Morena, entre ellos el propio Morón Orozco.

Quiroz sostiene que las circunstancias del asesinato de su esposo requieren un análisis que no descarte la participación o complicidad de figuras políticas, motivo por el cual formalizó una denuncia ante la fiscalía estatal.

¿Qué contestó Grecia Quiroz?

Grecia Quiroz. Crédito: Gobierno municipal de Uruapan

En un encuentro con los medios de comunicación, Grecia Quiroz aseguró que “es el miedo lo que provoca el hecho de que hayan visto dentro del Senado un sombrero caminando. La gente se está dando cuenta”.

También añadió: “Mi presencia incomodó bastante y yo fui de una manera respetuosa, yo no fui a provocar a nadie. De manera directa me fui al curul del senador Emmanuel que me hizo la invitación. Fue lo único que yo hice, yo no fui a otro tema y se desataron cuestiones que no se tenían que desatar”.

Del mismo modo, condenó la actitud de los morenistas: “Creo que como políticos deben comportarse a la altura, sobre todo donde se encuentran, que es un lugar donde se debe de acordar en beneficio de los mexicanos y no para caer en estas bajezas”.