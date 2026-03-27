México

“Les da miedo ver un sombrero en el Senado”: Grecia Quiroz condena actitud de morenistas que le gritaron “Morón”

La alcaldesa de Uruapan criticó lo ocurrido con legisladores de Morena

Guardar
Grecia Quiroz visitó el Senado mientras legisladores discutían el Plan B de Sheinbaum.
Grecia Quiroz visitó el Senado mientras legisladores discutían el Plan B de Sheinbaum.

El reciente paso de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, por el Senado de la República ha reavivado la atención sobre el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025. La funcionaria ha mantenido su exigencia de que la investigación contemple posibles móviles políticos, apuntando de manera directa hacia figuras de Morena.

El contexto en la Cámara Alta estuvo marcado por la discusión del llamado Plan B de la reforma electoral, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la sesión, Quiroz fue recibida por invitación del senador Emmanuel Reyes Carmona, quien la presentó ante los legisladores.

Provocación política marca el paso de Grecia Quiroz por la Cámara Alta.
Provocación política marca el paso de Grecia Quiroz por la Cámara Alta.

La tensión incrementó cuando un grupo de senadores de Morena entonó el grito de “¡Morón! ¡Morón!”, dirigiéndose al senador Raúl Morón Orozco.

En semanas recientes, la alcaldesa reiteró su petición para que la Fiscalía de Michoacán profundice en la línea política dentro de la investigación por el homicidio de Carlos Manzo. Dicha solicitud incluye señalamientos concretos contra actores de Morena, entre ellos el propio Morón Orozco.

Quiroz sostiene que las circunstancias del asesinato de su esposo requieren un análisis que no descarte la participación o complicidad de figuras políticas, motivo por el cual formalizó una denuncia ante la fiscalía estatal.

¿Qué contestó Grecia Quiroz?

Grecia Quiroz; Carlos Manzo
Grecia Quiroz. Crédito: Gobierno municipal de Uruapan

En un encuentro con los medios de comunicación, Grecia Quiroz aseguró que “es el miedo lo que provoca el hecho de que hayan visto dentro del Senado un sombrero caminando. La gente se está dando cuenta”.

También añadió: “Mi presencia incomodó bastante y yo fui de una manera respetuosa, yo no fui a provocar a nadie. De manera directa me fui al curul del senador Emmanuel que me hizo la invitación. Fue lo único que yo hice, yo no fui a otro tema y se desataron cuestiones que no se tenían que desatar”.

Del mismo modo, condenó la actitud de los morenistas: “Creo que como políticos deben comportarse a la altura, sobre todo donde se encuentran, que es un lugar donde se debe de acordar en beneficio de los mexicanos y no para caer en estas bajezas”.

Temas Relacionados

Grecia QuirozCarlos ManzoPolítica mexicanaRaúl Morón Orozcomexico-noticias

Más Noticias

Javier Aguirre revela el motivo por el que descartó a Lainez en la convocatoria

El cuerpo técnico priorizó la observación de otros jugadores para la Fecha FIFA, dejando fuera a “Factor” pese a su gran momento con Tigres

Javier Aguirre revela el motivo por el que descartó a Lainez en la convocatoria

Fátima Bosch habría dejado de seguir a Andrea Meza y Lupita Jones tras polémicas declaraciones

La representante de Miss Universo 2026 sorprendió con sus sinceras palabras en El Salvador, provocando reacciones entre internautas e importantes figuras

Fátima Bosch habría dejado de seguir a Andrea Meza y Lupita Jones tras polémicas declaraciones

Este es el tipo de alimentación que debes tener para combatir el hígado graso

Una manera práctica de enfrentar este problema incluye replantear el menú diario con opciones naturales y evitar excesos en azúcares y procesados

Este es el tipo de alimentación que debes tener para combatir el hígado graso

Estadio Monterrey: Samuel García presume encuentro con Gianni Infantino

El gobernador de Nuevo León le obsequió al presidente de la FIFA un jersey oficial de la Selección Mexicana del Mundial 2026

Estadio Monterrey: Samuel García presume encuentro con Gianni Infantino

Peso Pluma conquista el top 10 de las canciones mas escuchadas en Spotify México hoy

Estos son los éxitos en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público mexicano

Peso Pluma conquista el top 10 de las canciones mas escuchadas en Spotify México hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Wendy Delaith Amaral: mujer ligada al CJNG y sancionada por terrorismo en Argentina

Quién es Wendy Delaith Amaral: mujer ligada al CJNG y sancionada por terrorismo en Argentina

Estos son los líderes del CJNG sancionados por terrorismo en Argentina

Con auto, dinero y droga: detienen a “El Caballero” y a Osiel “N”, presuntos integrantes del CJNG en Puebla

Desmantelan call center que estafaba haciéndose pasar por ejecutivos bancarios en Jalisco: hay 5 detenidos

Con un cocodrilo y hasta ajolotes: así detuvieron a seis narcomenudistas en la alcaldía Venustiano Carranza de CDMX

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch habría dejado de seguir a Andrea Meza y Lupita Jones tras polémicas declaraciones

Fátima Bosch habría dejado de seguir a Andrea Meza y Lupita Jones tras polémicas declaraciones

Carlos Villagrán afirma que fue Florinda Meza quien lo invitaba a su casa y se enamoró de él: “Ni me gustaba”

Eduardo Verástegui quiso “ayudar” a Noelia Castillo, la joven española que se sometió a eutanasia

Alexander Acha anuncia esta nueva fecha de concierto en la CDMX en 2026

Marcela Mistral aclara supuesta polémica con la mamá de Poncho de Nigris por su triunfo en Ring Royale

DEPORTES

Javier Aguirre revela el motivo por el que descartó a Lainez en la convocatoria

Javier Aguirre revela el motivo por el que descartó a Lainez en la convocatoria

Estadio Monterrey: Samuel García presume encuentro con Gianni Infantino

Cristiano Ronaldo desata críticas tras reportarse con el Al-Nassr a dos días del México vs Portugal

Luis Ángel Malagón reaparece en redes y comparte foto de su recuperación

En un dramático encuentro definido en penales, República Checa se impone a Irlanda y logra el pase para enfrentar a Dinamarca