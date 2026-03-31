Polémica por la “Ley Cazzu”: Alex Rodríguez defiende a Nodal y acusa a la cantante argentina de mentir

Sandra Arreola Ruiz, autora de la iniciativa, subrayó que su prioridad es garantizar procesos más ágiles y justos para el bienestar de niños y niñas afectados por el abandono parental. (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

El periodista Alex Rodríguez enfrenta una oleada de críticas tras publicar una entrevista en su canal de YouTube con la diputada mexicana Sandra Arreola Ruiz, coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la que se debatió la polémica “Ley Cazzu” y se cuestionó el uso del nombre de la cantante en la propuesta legislativa. El comunicador defendió abiertamente a Christian Nodal y acusó a Cazzu de mentir en torno al conflicto de custodia y manutención de su hija.

Durante la conversación, Arreola Ruiz explicó que su iniciativa busca agilizar los trámites administrativos para que madres y padres puedan obtener permisos relacionados con la movilidad y el bienestar de menores en casos de abandono parental. La diputada señaló que la problemática afecta a millones de familias en México, especialmente en estados como Michoacán, donde la migración y los divorcios han incrementado los casos de menores sin apoyo económico ni presencia paterna.

El periodista generó controversia al defender a Nodal y señalar que Cazzu supuestamente ha mentido sobre la manutención y custodia de su hija. (@speedynodal, Instagram).

El foco del debate surgió cuando el comunicado Alex Rodríguez puso en duda la pertinencia de llamar “Ley Cazzu” a la propuesta, argumentando que el caso entre Nodal y Cazzu no ha sido juzgado y que presuntamente existen datos falsos circulando en redes sociales. “Estamos utilizando el nombre de Cazzu para ponerle a una ley y yo quiero darle una información que yo no sé si usted conoce o no. Hay una persona que se llama Cazzu que cuando ha venido a México se ha contradicho en varias ocasiones”, manifestó.

El periodista subrayó que “lo que se ha filtrado en redes sociales es una mentira para generar odio y de pronto ver a una diputada que se acoge a eso que han contado que es falso para crear una Ley Cazzu es un poco fuerte”.

Rodríguez aseguró que Christian Nodal cumple con sus obligaciones económicas y que “está pagando un dineral mensualmente, sin que un juez lo diga, como es su deber, por supuesto, y está dispuesto a pagar”. Añadió: “Quiere ver a la niña, pero no le dejan ver a la niña. Y por eso ha iniciado ese proceso. Quiere pagar, paga un dineral, que ahora es verdad que ese dinero está yendo al juzgado, pero parece que no hay ningún tipo de acuerdo”.

Usuarios en redes sociales acusaron al periodista de parcialidad y desinformación, inundando de comentarios su cuenta de TikTok tras la publicación del diálogo con la diputada michoacana. (Captura de pantalla Alex Rodríguez TV)

La postura del periodista, defendiendo a Nodal y cuestionando la veracidad de las declaraciones de Julieta Cazzuchelli, generó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes lo acusaron de parcialidad y desinformación. Comentarios en la cuenta de TikTok de Rodríguez reflejaron el malestar de internautas que consideraron ofensiva la defensa del cantante y la descalificación de la versión de la artista argentina.

“¿Pero no fue él quien dijo que le quedaba muy lejos ir a ver a la niña?“, ”Defender lo indefendible", “Pareces un fan”, “Primero que este tipo demuestre lo que está diciendo”, “Defiende a Nodal como nadie”, “Pero Nodal dijo que Argentina estaba muy lejos”, se lee en los comentarios de la plataforma.

En el tramo final de la entrevista, Rodríguez insistió: “Llamar a esa ley ‘Ley Cazzu’ con un papá mexicano que ha demandado a Cazzu porque dice que no está diciendo la verdad, que está desesperado porque quiere ver a la niña y porque no le dejan, porque está pagando un dineral y porque quiere llegar a un acuerdo y parece que la justicia no avanza, me parece una falta de respeto. Esa ley tiene que cambiar urgentemente de nombre, porque es muy necesaria, pero este nombre, en un caso que no ha sido juzgado, no puede ser así”.

La diputada Arreola Ruiz reiteró que está abierta a modificar el nombre de la ley y que su prioridad es resolver la burocracia que afecta a los menores, independientemente del caso mediático que inspiró el debate.