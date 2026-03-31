Novia de Esteban Macías le eligió unos tacones de aguja para la alfombra de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′ y así desfiló (Fotos: Instagram/Esteban Macías)

La llegada de Esteban Macías a la premiere de “El Diablo Viste a la Moda 2” en Ciudad de México atrajo las miradas por una elección poco convencional: el conductor desfiló con unos tacones de aguja rojos elegidos por su novia, Daniela Gómez.

El evento, que tuvo lugar el lunes 30 de marzo en el Museo Anahuacalli de Coyoacán, reunió a importantes figuras del espectáculo y a celebridades internacionales como Anne Hathaway y Meryl Streep.

La selección del calzado no fue casual. Daniela Gómez acompañó a Esteban en la elección del look, buscando resaltar su actitud de apertura en temas de moda y su rechazo a los estereotipos de género.

El propio Macías ha manifestado en diferentes ocasiones que no siente limitaciones al experimentar con prendas consideradas femeninas. La pareja compartió en redes sociales un mensaje que subraya el apoyo mutuo: “Es que eres lo máximo, mi amor. Estilazo, talentazo, todo! Te amo”, expresó Gómez al ver el resultado final del atuendo.

Esteban Macías llegó con tacones rojos a evento con Meryl Streep; ¡Su novia le eligió el look! (Instagram/Esteban Macías)

Además de los tacones, Esteban Macías optó por un vestuario en tonos oscuros y un delineado de ojos que complementaron el conjunto.

Un evento de alto perfil y acceso restringido

La premiere en la Ciudad de México marcó el inicio del tour internacional de la esperada secuela, según detalló Infobae. La jornada comenzó con una conferencia de prensa en el Museo Frida Kahlo, donde Anne Hathaway y Meryl Streep compartieron con medios e influencers algunos detalles sobre el regreso de sus personajes.

Posteriormente, el evento principal se trasladó al Museo Anahuacalli, donde los asistentes presenciaron una pasarela especial con piezas de diez diseñadores mexicanos, inspiradas en el universo visual de la película. Como parte de la experiencia, se presentó en exclusiva un adelanto de los primeros 20 minutos de la cinta.

(RS)

Invitados, polémicas y ausencia de fans

Entre los invitados figuraron nombres destacados como Regina Blandón, Violeta Isfel, Mariana Botas, Yalitza Aparicio y Tamy Parra, además de influencers con presencia relevante en plataformas digitales.

La selección de los asistentes, limitada a figuras del espectáculo y creadores de contenido, generó inconformidad. El press tour de El Diablo Viste a la Moda 2 en México fue un evento privado al que solo gente del espectáculo e influencers tuvieron acceso. ¿Y los fans? ¿Dónde quedan los fans?”, reclamó un usuario en X.

Las actividades, tanto en el Museo Frida Kahlo como en el Museo Anahuacalli, se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad que impidieron el acceso y la interacción de los seguidores.

Decenas de fanáticos permanecieron en los alrededores de los recintos con la esperanza de ver de cerca a los protagonistas o conseguir una fotografía, aunque reportaron que los equipos de seguridad evitaron cualquier tipo de contacto.