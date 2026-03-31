México anuncia posible reunión con China por aranceles y otros temas comerciales

Marcelo Ebrard. REUTERS/Henry Romero

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard anunció que prevé mantener conversaciones con el gobierno de China en donde se abordarán los aranceles y otros temas comerciales que han causado controversia en las últimas semanas.

Durante conferencia de prensa el funcionario aseguró que el dialogo ocurrirá a lo largo de este año, aunque no dio una fecha exacta para el encuentro entre ambas naciones, se sabe que se realizarán “unas allá y otras acá“.

“Con China tenemos conversación permanentemente. Este año habrá varias reuniones, sobre todo la del grupo de alto nivel, porque corresponde llevarla a cabo”, declaró.

Por otro lado, el titular de la SE informó que México será uno de los participantes en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) el cual tendrá sede en el país asiático. Se espera que durante este evento se ponga sobre la mesa el primer punto de la agenda económica, el cual está vinculado con analizar las dificultades que enfrentan las exportaciones mexicanas dentro territorio chino.

“Comparar cuáles son los procesos y la complejidad cuando ellos nos exportan a nosotros, vis-à-vis cuando nosotros exportamos para allá”, señaló.

Entre los sectores impactados por los gravámenes se encuentran textiles, calzado, acero y vehículos. EFE/Edgar Avila/ARCHIVO

México implementa aranceles a China tras prácticas desleales que afectan la industria nacional

Hace unos días, Marcelo Ebrard dio a conocer que México implementó aranceles a productos importados desde China para contrarrestar condiciones desfavorables que afectan a la industria nacional.

Entre los sectores impactados por los gravámenes se encuentran textiles, calzado, acero y vehículos, ya que estos productos llegan al país a precios considerablemente bajos, en ocasiones por debajo de los costos de producción local, debido a subsidios otorgados por el gobierno chino. El funcionario explicó que tales diferencias generan una competencia injusta y ponen en riesgo la supervivencia de empresas mexicanas.

La medida busca equilibrar las condiciones comerciales y proteger a los productores nacionales, argumentando que es un derecho del país y una práctica legítima dentro de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio.

Por otro lado, rechazó las declaraciones chinas que critican la decisión mexicana y defendió la facultad de las autoridades para modificar tarifas de los gravámenes cuando existan prácticas desleales.

Durante la Asamblea Anual de la CAINTRA, Ebrard aseguró que la estrategia arancelaria ha permitido a México mantener una posición favorable en el comercio internacional, destacando que el país es actualmente el principal exportador hacia Estados Unidos, lo que lo coloca en una situación ventajosa frente a otras economías afectadas por aranceles globales.