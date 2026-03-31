México

Filtran nuevas imágenes de Belinda personificada como la emperatriz Carlota

La cantante y actriz se despide por completo de su imagen pop para sumergirse en la piel de su nuevo personaje en la producción rodada en España

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Belinda posa con un vestido brillante y el cabello suelto, junto a una imagen circular de ella caracterizada como Carlota de Habsburgo en vestuario de época
La actriz y cantante Belinda sorprende con su nueva imagen para interpretar a la emperatriz Carlota de Habsburgo en una serie de HBO Max. ( REUTERS/Stephanie Lecocq / El Gordo y La Flaca)

Belinda volvió a generar revuelo entre el público y la prensa con su interpretación de Carlota de Habsburgo en la serie que prepara HBO Max.

La reciente filtración de fotos y videos, exhibidos en el programa El Gordo y La Flaca, muestra una transformación radical de la artista, quien abandona su imagen de estrella pop para encarnar a la emperatriz del siglo XIX.

En las fotografías difundidas se observa a la intérprete de “Cactus” con el cabello teñido de castaño, recogido en un chongo alto y luciendo un vestido azul oscuro y sombrero de época. Dichos detalles refuerzan el compromiso de la producción en la recreación de la década de 1860.

Actores Belinda y Miguel Ángel Silvestre en vestuario de época, rodeados de caballos y carruaje en rodaje al aire libre con árboles
Los actores Belinda y Miguel Ángel Silvestre fueron vistos durante la filmación de la nueva serie 'Carlota', rodeados de caballos, carruajes y actores vestidos con atuendos de época. ( El Gordo y La Flaca)

El impacto de las imágenes filtradas en redes sociales

Las imágenes filtradas y replicadas rápidamente en redes sociales, muestran a la actriz junto a Miguel Ángel Silvestre, quien encarna a Maximiliano de Habsburgo, en una escena que incluye caballos y trajes confeccionados en telas oscuras y pesadas.

El material presentado por Jordi Martin en El Gordo y La Flaca muestra la transformación física y radical de Belinda para el personaje, pues además de adaptarse a una época distinta, tuvo que cambiar de residencia para el proyecto:

  • Rodaje en locaciones de España, donde la artista reside temporalmente.
  • Vestuario y dirección de arte con énfasis en la fidelidad histórica.
  • Participación de actores reconocidos, como Miguel Ángel Silvestre y Bárbara de Regil.
En un set de filmación, Belinda vestida como Carlota de Habsburgo interactúa con un actor en uniforme junto a un caballo negro, mientras un técnico sostiene un micrófono
La producción ha apostado por una recreación fiel del México de 1860 y ha sorprendido por el rigor en el diseño de arte. (X: @@BelindaAccess)

La producción y el desafío de reconstruir el México imperial

La Emperatriz del Final es el título provisional de la serie, cuyo estreno está previsto para mediados de 2027. La apuesta de HBO Max incluye una reconstrucción minuciosa del contexto político y social del México del siglo XIX, y no solo la historia de amor entre Carlota y Maximiliano.

De acuerdo con algunos medios, la ambientación cuida detalles relacionados con la autenticidad visual, incorporando elementos como el uso de crinolina en los vestidos y un diseño de arte que traslada al espectador a la corte imperial.

El elenco, liderado por Belinda y Silvestre, suma también a Jaime Lorente, Bárbara de Regil y Sebastián Zurita, quienes de acuerdo con Variety, deleitarán al público a lo largo de 10 episodios y buscarán profundizar en las intrigas y tensiones políticas del proyecto.

Belinda tiene un crush con el actor español
Miguel Ángel Silvestre acompaña a Belinda en escenas de la serie, interpretando a Maximiliano de Habsburgo junto a un elenco reconocido. (IG/miguelangelsilvestre)

Belinda y el reto de interpretar a Carlota de Habsburgo

Tras un periodo centrado en la música, Belinda anunció en mayo de 2025 su entusiasmo por dar vida a la última emperatriz de México: “Hace más de dos años que soñaba con este proyecto, y hubo momentos en los que pensé que no pasaría. Hoy es una realidad”, compartió en redes sociales.

El cambio implicó también una mudanza temporal a Madrid, desde donde la artista inició las grabaciones y compartió en sus perfiles digitales la emoción por un nuevo reto actoral, pues la serie representa la oportunidad de mostrar una faceta desconocida.

“Voy a interpretar a Carlota, la última emperatriz de México, y no tengo palabras para describir lo que esto significa para mí”, dijo la actriz tras el anuncio del proyecto.

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