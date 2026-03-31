México

El Museo Regional de Tlaxcala renueva su colección tras 45 años de historia

Con la incorporación de piezas emblemáticas y la restauración de 2014, el museo reafirma su compromiso con la difusión de la memoria histórica y cultural de la región

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Óleo enmarcado de una monja coronada con hábito negro y tocado floral, sosteniendo un libro y un rosario, expuesto en una sala del Museo Regional de Tlaxcala
El Museo Regional de Tlaxcala presenta el óleo de 1827 de la monja coronada Manuela de Mesa, una de las piezas que renueva su colección permanente en la sala de Historia Religiosa. (INAH)

El Museo Regional de Tlaxcala celebró sus 45 años de existencia con un recuento de los logros y la historia que lo han consolidado como un referente cultural en el estado. Cada año, el recinto recibe a cerca de 25,000 visitantes y resguarda más de 3,500 bienes culturales, de los cuales 200 piezas forman parte de su exhibición permanente.

Ubicado en el antiguo claustro del Ex Convento Franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, el museo fue inaugurado el 28 de marzo de 1981. Este edificio, iniciado en el siglo XVI, es testimonio de la llegada de la orden franciscana y la evangelización en la Nueva España.

Vista exterior de una pared de tonalidad salmón de un edificio histórico, con ventanas enrejadas y puertas de madera, parte de un patio verde y una fuerte sombra diagonal
La fachada del histórico Ex Convento Franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, sede del Museo Regional de Tlaxcala, se ilumina bajo el sol durante la conmemoración de su 45 aniversario. (INAH)

Actualmente, el inmueble cuenta con doble protección jurídica: fue declarado Zona de Monumentos Históricos en 1986 y, desde 2021, es reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco al formar parte de los “Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl”.

El aniversario motivó la entrega de reconocimientos a quienes han contribuido de manera significativa al desarrollo del museo. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó: “A 45 años de su fundación, es reflejo del trabajo sostenido que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del INAH, realiza en los territorios para garantizar la protección integral del patrimonio cultural”.

El Museo Regional de Tlaxcala se ha consolidado como un núcleo de identidad estatal y un espacio obligado para la investigación histórica y académica sobre Tlaxcala. Cuenta con la Biblioteca Andrés Angulo y ofrece trece salas que recorren la historia local desde el Paleolítico hasta el siglo XX.

Bandera histórica mexicana enmarcada, con franjas verticales verde, blanca y roja. En la franja blanca, un águila con una serpiente y texto antiguo
La bandera tricolor del ejército de San Bernardino Contla, utilizada durante la Revolución Mexicana, es exhibida enmarcada como parte de la colección del Museo Regional de Tlaxcala. (INAH)

El director del Centro INAH Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera, entregó distinciones a colaboradores del recinto durante la ceremonia conmemorativa. En tanto, el titular del museo, Diego Martín Medrano, subrayó que el espacio se transformó en un símbolo de orgullo para la comunidad: “El espacio se ha convertido en un núcleo de identidad y orgullo del estado”, aseguró.

El museo actualizó recientemente su colección permanente con dos nuevas piezas: un óleo sobre tela de 1827, que representa a la monja coronada Manuela de Mesa, y una bandera tricolor utilizada durante la Revolución Mexicana por Pablo Xelhuantzi y el ejército de San Bernardino Contla. Ambas piezas fortalecen la narrativa histórica de las salas “Historia religiosa de Tlaxcala” y “Porfiriato y siglo XX”.

Para quienes se preguntan por la importancia del Museo Regional de Tlaxcala, el recinto ha jugado un papel fundamental en la preservación de la memoria local y en la difusión de la historia regional, albergando piezas y documentos que permiten comprender la evolución social, religiosa y política del estado.

Vista exterior de una pared de tonalidad salmón de un edificio histórico, con ventanas enrejadas y puertas de madera, parte de un patio verde y una fuerte sombra diagonal
La fachada del histórico Ex Convento Franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, sede del Museo Regional de Tlaxcala, se ilumina bajo el sol durante la conmemoración de su 45 aniversario. (INAH)

El historiador Jaime Sánchez Sánchez, uno de los pioneros en el montaje de las colecciones, participó en la ceremonia y recordó la complejidad de ese proceso inicial. Compartió anécdotas y gestiones junto con exdirectores como Andrés Santana Sandoval y Laura Guzmán Vázquez, quienes aportaron relatos sobre la consolidación del museo.

Una de las acciones más relevantes fue la restauración realizada en 2014 y la reapertura del museo en 2015, que incorporó un nuevo guion curatorial y museográfico, permitiendo una visión renovada de la historia de Tlaxcala.

El museo está abierto al público de lunes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, en la calzada San Francisco, colonia Centro, en la ciudad de Tlaxcala.

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