El Diablo Viste a la Moda 2: evento hecho para influencers y artistas como Yalitza Aparicio deja fuera a fans (RS)

La Ciudad de México se transformó este lunes en el centro de atención internacional con la llegada de Anne Hathaway y Meryl Streep para la presentación de El Diablo Viste a la Moda 2.

La capital mexicana fue elegida como punto de inicio del tour de prensa de la esperada secuela. No obstante, la emoción generada por el regreso de este título contrastó con la decepción de cientos de seguidores que quedaron fuera del evento, reservado únicamente para figuras del espectáculo e influencers.

Influencers y celebridades, los únicos invitados

El evento, según diversas publicaciones en redes sociales, destacó por su carácter privado. Solo personas vinculadas al entretenimiento y creadores de contenido digital tuvieron acceso a las actividades, lo que ha generado molestia entre los seguidores de la franquicia.

Varias voces en plataformas como X y TikTok lamentaron que “el press tour de El Diablo Viste a la Moda 2 en México haya sido un evento privado al que solo gente del espectáculo e influencers tuvieron acceso. ¿Y los fans? ¿Dónde quedan los fans?”, citó un usuario.

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Entre los invitados figuraron nombres como Regina Blandón, Violeta Isfel, Mariana Botas, Yalitza Aparicio y Tamy Parra, además de otros influencers con presencia relevante en plataformas digitales.

La selección de invitados incluyó a figuras con gran número de seguidores, aunque algunos de ellos no cuentan con reconocimiento en medios tradicionales. Este criterio de selección fue motivo de críticas en redes, donde se cuestionó la ausencia de espacios para el público general.

Dos recintos emblemáticos, una experiencia exclusiva

Las actividades centrales se dividieron entre dos espacios representativos de la capital. La jornada comenzó en el Museo Frida Kahlo, donde Anne Hathaway y Meryl Streep ofrecieron una conferencia de prensa para medios de comunicación e influencers. Ambas actrices compartieron detalles inéditos sobre la secuela, expresando su entusiasmo por retomar sus personajes tras leer el guion.

La agenda continuó en el Museo Anahuacalli, que sirvió como escenario para un evento enfocado en el cruce entre cine y moda. En este recinto, las protagonistas fueron recibidas con una pasarela que reunió a 10 diseñadores mexicanos, quienes presentaron piezas inspiradas en el universo estilístico de la película. Los asistentes presenciaron, además, la proyección exclusiva de los primeros 20 minutos de la cinta, un adelanto que no había sido mostrado en ninguna otra parte del mundo.

La actrices estadounidense Meryl Streep (i) y Anne Hathaway participan durante una pasarela de moda este lunes, en el Museo Anahuacalli de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Reacciones de los seguidores y ambiente exterior

Mientras las celebridades disfrutaban del evento, decenas de fanáticos permanecieron en los alrededores de los museos con la esperanza de conseguir una foto o un saludo.

Publicaciones en redes sociales reflejaron la frustración de algunos admiradores, quienes señalaron que los equipos de seguridad de ciertos artistas evitaron cualquier tipo de interacción. La situación generó incomodidad entre quienes se congregaron a las afueras de los recintos, al considerar que los seguidores de la franquicia fueron ignorados en la organización del evento.

Próximo estreno y expectativas

El Diablo Viste a la Moda 2 llegará a los cines de México el próximo 30 de abril, posicionándose como uno de los estrenos más esperados del año. El regreso de Anne Hathaway y Meryl Streep a sus emblemáticos personajes ha generado expectativas tanto en la industria como entre el público.

La gira de prensa continuará en otras ciudades, aunque no se han dado detalles sobre posibles encuentros con fanáticos en futuras fechas.