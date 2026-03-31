México

Danna Paola lanza polémicas declaraciones sobre una colega y usuarios señalan a Belinda o Kenia Os

La intérprete de “Oye Pablo” habló de comparaciones, solidaridad auténtica y de cómo cada quien avanza a su ritmo, dejando claro su deseo de unir talentos

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Danna Paola aparece en primer plano con ropa oscura, sobre un fondo de asientos rojos, mientras una imagen circular superpuesta muestra a tres mujeres
Danna Paola, la artista mexicana, ha reavivado el debate sobre las relaciones femeninas en el pop, aludiendo a la controversia detrás de 'Girl, so confusing' de Charli XCX y Lorde con una experiencia personal. (RS)

El sencillo “Girl, so confusing” de Charli XCX y Lorde fue el punto de partida para el debate sobre las relaciones entre mujeres en la música pop. Danna Paola reactivó la discusión tras compartir en Apple Music que vivió una situación personal semejante a la que ocurrió previo a la creación del remix.

“Esta canción que sigue tiene mucho que ver con algo que me pasó recientemente. Con todo lo que había sucedido de compararlas, pasa mucho en el pop, que nos comparan y creen que todas tenemos que ser amigas a fuerza o que esto que el otro. No todas son aliadas y amigas”, confesó la cantante.

Sus declaraciones no tardaron en generar conversación en redes sociales, donde diversos usuarios comenzaron a preguntarse a quién dirigía la artista sus palabras, mencionando a Belinda y Kenia Os como posibles destinatarias.

La cantante mexicana Danna Paola durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario)
Las declaraciones de Danna Paola sobre las relaciones entre mujeres en el pop reavivan el debate sobre alianzas y colaboraciones musicales. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

¿Por qué los internautas mencionaron a Belinda y Kenia Os?

Cabe mencionar que la sospecha de los internautas surge luego de que hace meses se hablara de una colaboración entre Danna y ambas cantantes, proyecto que no se ha materializado.

Sin embargo, pese a la presión mediática y el interés de los seguidores, la intérprete de éxitos como “Mala Fama” y “Oye Pablo” no ha revelado el nombre de la colega implicada en su experiencia.

Mientras tanto, la expectativa sobre la colaboración entre estas figuras del pop mexicano ha sido constante desde 2025. Ante el silencio y falta de avances, las especulaciones sobre posibles diferencias profesionales o dificultades para coincidir van en aumento.

(IG: @applemusic)
La colaboración entre Danna Paola, Belinda y Kenia Os sigue en pausa, causando expectativa entre los fanáticos del pop mexicano desde 2025. (IG: @applemusic)

Estado actual de la colaboración entre Danna, Belinda y Kenia Os

Durante su reciente visita a la Ciudad de México para el segmento “Música pa’ mandar a volar” del Vive Latino 2026, Danna Paola confirmó que la colaboración con Kenia Os y Belinda sigue pendiente.

De acuerdo con sus declaraciones a los medios, las agendas complicadas han impedido organizar el proyecto: “Belinda está grabando una serie en España, yo estoy preparando material nuevo y Kenia Os está enfocada en el lanzamiento de su álbum”, explicó.

Hasta ahora, no existe una fecha concreta para el lanzamiento de la colaboración, lo que mantiene a los fanáticos a la expectativa. Y pese a los dimes y diretes, la artista reiteró su deseo de trabajar juntas, pero subrayó que la coordinación es complicada mientras cada una avanza en sus propios proyectos.

Danna Paola aseguró que las complicadas agendas profesionales de Belinda, Kenia Os y ella dificultan materializar la esperada colaboración musical. (Instagram/Belinda)
Danna Paola aseguró que las complicadas agendas profesionales de Belinda, Kenia Os y ella dificultan materializar la esperada colaboración musical. (Instagram/Belinda)

Claves sobre la situación y la postura de Danna Paola

  • Danna Paola no ha revelado a quién aludían sus declaraciones, aunque los seguidores apuntan a Belinda o Kenia Os.
  • La colaboración entre las tres cantantes permanece en pausa por cuestiones de agenda.
  • La cantante insiste en que la solidaridad genuina y el reconocimiento mutuo fortalecen a las mujeres en el pop.

La experiencia compartida por Danna Paola y la atención sobre su posible colaboración con otras figuras del pop mexicano reflejan cómo las expectativas externas y los compromisos individuales influyen en las relaciones dentro de la industria.

Sin embargo, la artista sostiene que la unión real y la autenticidad siguen siendo fundamentales para avanzar en un ambiente competitivo.

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