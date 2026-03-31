Critican a Angélica Fuentes por recibir el Fashion Forward 2026 Gala pese a señalamientos de deuda con el SAT

Critican a Angélica Fuentes por recibir el Fashion Forward 2026 Gala pese a señalamientos por su situación fiscal en México (Foto: RS)

La entrega del reconocimiento a Angélica Fuentes en la Fashion Forward 2026 Gala, celebrada en Nueva York, generó reacciones en diversos sectores, ya que mientras se le premiaba por su impulso al cambio económico, en México persiste un señalamiento de presunto adeudo fiscal con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Un reconocimiento internacional en medio de cuestionamientos

Durante la gala organizada por Mercado Global, Fuentes fue distinguida por su trayectoria empresarial. En su discurso, relató su historia de superación y el legado familiar que ha marcado su carrera. La ceremonia reunió a figuras del ámbito empresarial y social en Estados Unidos, y el evento fue difundido en las redes oficiales tanto de la empresaria como de la organización.

Pese al reconocimiento público y la narrativa centrada en el empoderamiento y el cambio económico, en México la situación fiscal de Fuentes sigue generando debate.

(Foto. Facebook/Angélica Fuentes )

El adeudo con el SAT y el contexto judicial

El SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino, incluyó a Fuentes en la lista de responsables de grandes empresas con presuntos adeudos fiscales durante 2021 y 2022. Fuentes, ex accionista del Corporativo Grupo Imperial, acumuló una deuda superior a los mil millones de pesos según datos dados por la misma institución. La autoridad fiscal mexicana aplicó embargos sobre cerca de 50 marcas que habían sido declaradas en quiebra por la empresaria.

Sobre la situación judicial, la información disponible indica que existió un fallo que determinó una posible administración fraudulenta contra Grupo Omnilife Chivas. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si la deuda fue saldada ni el estado actual de los procesos legales relacionados.

Reacciones en redes sociales

La noticia del premio concedido a Fuentes generó múltiples comentarios en redes sociales. En los perfiles oficiales de Angélica Fuentes se observan mensajes de felicitación, aunque también se han compartido publicaciones que recuerdan el historial fiscal pendiente de la empresaria en México.

Parte de las críticas surgen porque la distinción internacional se otorga mientras persisten dudas sobre la situación fiscal y judicial de Fuentes en su país de origen. La empresaria no ha hecho declaraciones públicas recientes sobre el tema ni ha respondido a los señalamientos sobre el adeudo.

La entrega del reconocimiento, celebrada en Nueva York, generó reacciones negativas en redes (RS)

El entorno empresarial y legal

Fuentes fue accionista del Corporativo Grupo Imperial y figura relevante en el entorno empresarial mexicano. Su trayectoria ha estado marcada tanto por reconocimientos internacionales como por litigios y cuestionamientos legales. La reciente premiación en Nueva York reactivó el debate sobre el papel de empresarios con señalamientos fiscales en eventos de alto perfil.

La información sobre el estado actual de la deuda y los procesos judiciales continúa siendo objeto de interés público. Ni la empresaria ni las autoridades han confirmado nuevas actualizaciones en torno a estos temas.