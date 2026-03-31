México

Así puedes visitar la escultura gigante de Frida Kahlo en CDMX

La estatua forma parte de los preparativos para la Copa Mundial 2026

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Escultura de cuerpo entero de Frida Kahlo en tono bronce, con ropa tradicional y trenzas, bajo un cielo azul, con un árbol y un edificio al fondo
La estatua fue develada hoy 30 de marzo (X/@Alcaldia_Coy)

El legado de Frida Kahlo ha encontrado una nueva y monumental expresión en la Ciudad de México.

Una escultura de aproximadamente siete metros, creada por Pedro Ponzanelli, fue develada en la glorieta de Avenida del Imán, San Guillermo y Boulevard Gran Sur, en la zona del Pedregal de Santa Úrsula.

Este homenaje busca reconocer la fortaleza femenina y dar la bienvenida a los miles de visitantes que arribarán durante la Copa Mundial 2026.

Vista aérea de una escultura de bronce de Frida Kahlo en un pedestal. Está rodeada de jardineras, bancos, farolas y una calle con vehículos
La estatua forma parte de los preparativos para la Copa del Mundo (X/@Alcaldia_Coy)

La obra, que destaca por su acabado en bronce y un atuendo inspirado en elementos del Museo Anahuacalli, se ha convertido en el punto de acceso visual al Estadio Azteca.

Según el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, la pieza no solo embellece el entorno sino que proyecta la identidad cultural mexicana al mundo. “Frida Kahlo es símbolo de lucha y visión adelantada a su tiempo”, subrayó la autoridad local.

Cómo llegar a la estatua de Frida Kahlo

La escultura monumental se encuentra en la glorieta conformada por Avenida del Imán, San Guillermo y Boulevard Gran Sur, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán.

Esta ubicación estratégica la coloca a pocos minutos del Estadio Azteca, facilitando el acceso tanto para habitantes de la ciudad como para turistas que asistan a eventos deportivos o culturales.

Para visitar la estatua, basta con dirigirse a la intersección mencionada en la alcaldía Coyoacán.

Estatua de bronce de Frida Kahlo en una glorieta ajardinada. La calle con tráfico y edificios se extiende al fondo bajo un cielo de atardecer rosado
La estatua de bronce de Frida Kahlo se alza majestuosamente (X/@Alcaldia_Coy)

El espacio ha sido renovado con banquetas, iluminación tipo LED, pasos peatonales elevados y mobiliario urbano, lo que garantiza seguridad y accesibilidad para todos los visitantes.

La dirección exacta es: glorieta de Av. del Imán, San Guillermo y Boulevard Gran Sur, colonia Pedregal de Santa Úrsula, Ciudad de México.

Quién fue Frida Kahlo

Frida Kahlo fue una artista mexicana cuya obra y figura han alcanzado relevancia internacional, tanto en el ámbito artístico como en el social y cultural.

Nacida en Coyoacán, Ciudad de México, Kahlo enfrentó desde joven problemas de salud derivados de la poliomielitis y un grave accidente de tránsito, circunstancias que influyeron en su perspectiva y en la temática de su pintura.

Su producción artística se caracteriza por el uso de elementos simbólicos, referencias a la cultura mexicana y una exploración profunda de la identidad, el dolor y la condición femenina.

Kahlo formó parte de los círculos intelectuales y políticos de la primera mitad del siglo XX en México, mantuvo una relación intensa y pública con el muralista Diego Rivera y participó activamente en movimientos sociales y políticos de izquierda.

Vista cenital de una glorieta transitada en Coyoacán, México, con una escultura en el centro, múltiples coches, pasos de cebra y edificios
Una vista aérea muestra la emblemática glorieta de Coyoacán donde está la escultura (X/@Alcaldia_Coy)

A partir de la segunda mitad del siglo XX recibió reconocimiento internacional, convirtiéndose en un símbolo de la cultura mexicana y del feminismo.

Entre sus pinturas más conocidas se encuentran:

  • Las dos Fridas (1939)
  • Autorretrato con collar de espinas (1940)
  • La columna rota (1944)
  • El venado herido (1946)
  • Hospital Henry Ford (1932)
  • El marco (1938)
  • Unos cuantos piquetitos (1935)
  • Autorretrato con mono (1938)

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