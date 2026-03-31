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¡Adiós Acapulco! Anuncian ‘Mazatlán Shore’: fecha de estreno, dónde ver y quiénes son sus polémicas estrellas

El sensual y controversial reality show que le dio fama a figuras como Karime Pindter y Manelyk González regresa renovado

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¡Adiós Acapulco! Anuncian ‘Mazatlán Shore’: fecha de estreno, dónde ver y quiénes son sus polémicas estrellas (Foto. Paramount+)
¡Adiós Acapulco! Anuncian ‘Mazatlán Shore’: fecha de estreno, dónde ver y quiénes son sus polémicas estrellas (Foto. Paramount+)

Paramount+ anunció la llegada de ‘Mazatlán Shore’, la nueva adaptación mexicana de la franquicia Shore.

El anuncio oficial fue realizado a través de las redes sociales de Paramount+ México, donde se publicó el primer vistazo y tráiler oficial del reality. La noticia marca el cierre de una era para Acapulco Shore y el inicio de una nueva etapa en la costa sinaloense.

Un mensaje directo a los seguidores: no más Acapulco Shore

En la comunicación difundida por Paramount+ México, la plataforma señaló:

“Plebes, ya que tanto lo pidieron y lo necesitaban, muy pronto la temporada de Mazatlán Shore solo por Paramount Plus. Quédense atentos porque esto se va a poner bien machín. #MazatlánShore muy pronto en sus pantallas, arre nomás!”.

Con este mensaje, la empresa confirmó lo que muchos seguidores sospechaban desde la difusión de rumores y filtraciones sobre el nuevo programa.

El programa estrenará en menosde un mes (Captura)
El programa estrenará en menosde un mes (Captura)

Fecha de estreno y dónde ver el programa Mazatlán Shore

Mazatlán Shore tendrá su estreno exclusivo el martes 21 de abril de 2026 en la plataforma Paramount+, según la información oficial compartida en sus cuentas de redes sociales.

De esta manera, la nueva apuesta de la franquicia estará disponible únicamente para los suscriptores del servicio de streaming, siguiendo la tendencia de lanzar contenido original y exclusivo que ha caracterizado a Paramount+ en los últimos años.

Un elenco renovado y diverso

Aunque la producción no ha revelado todos los detalles sobre los integrantes de este nuevo reality, diversas cuentas especializadas en la cobertura de programas de telerrealidad han adelantado parte del elenco. Según la cuenta Chisme Shore, dedicada al seguimiento de figuras emblemáticas del género, “Mazatlán Shore” contará con nuevas caras que buscarán replicar el éxito de su predecesor.

Entre los nombres mencionados se encuentran:

  • Aldo Arturo, creador de contenido digital.
  • Nancy Araiza.
  • Roxana Gastelum, maquilladora profesional.
  • Yaritza Lara, cantante.
  • Yuliana Preciado, hija del cantante mexicano Julio Preciado.
  • Brallan Martínez, conocido como “El Polimen” en TikTok.
  • Nayelli Rodríguez.

La producción aún no ha confirmado oficialmente la lista completa de participantes, pero la expectativa crece ante la posibilidad de que nuevos rostros impulsen la narrativa del programa.

El famoso reality show de MTV que ha lanzado al estrellato figuras como Manelyk González, Karime Pindter o Dania Méndez ahora buscará tener un giro “buchón” Crédito: Instagram/ Chisme Shore

Del éxito de Acapulco Shore a la apuesta en Mazatlán

La franquicia Shore, nacida con Jersey Shore en Estados Unidos en 2009, ha tenido adaptaciones en distintos países como España y Brasil. En México, el formato alcanzó notoriedad con Acapulco Shore, que debutó en 2014.

El programa documenta la convivencia de un grupo de jóvenes durante unas vacaciones, generando situaciones de conflicto, romance y discusiones que han acaparado la atención del público.

Acapulco Shore se convirtió en un fenómeno mediático, impulsando a varios de sus participantes a la fama y generando debates sobre la representación juvenil, la sexualidad y los límites del entretenimiento televisivo. Si bien el programa ha logrado altos niveles de audiencia, también ha sido criticado por organizaciones civiles y sectores de la audiencia, quienes han cuestionado la promoción de estereotipos y conductas riesgosas.

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