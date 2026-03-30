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Clara Brugada, Citlalli Hernández y otras mujeres recuerdan a Margarita Maza en el bicentenario de su nacimiento

Funcionarias refirieron que la labor diplomática de la homenajeada evitó reconocimientos internacionales a grupos que amenazaban la soberanía nacional

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Mujeres de la política revindicaron el natalicio de Margarita Maza
El bicentenario de Margarita Maza reúne a Claudia Sheinbaum y otras autoridades federales en un homenaje oficial en la Ciudad de México. Crédito: Presidencia

El bicentenario del nacimiento de Margarita Maza fue conmemorado este domingo 29 de marzo en un homenaje encabezado por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con la presencia de autoridades federales, descendientes familiares y miembros de su gabinete.

La conmemoración, que incluyó la develación de una placa, buscó subrayar la relevancia histórica de Maza como figura esencial en la defensa de la República durante la Reforma y la intervención francesa, y reivindicar el papel protagónico de las mujeres en la construcción de la nación mexicana.

En sus redes sociales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, resaltó: “México mira y reconoce a las mujeres de la historia, con nombre propio y con el lugar que siempre les perteneció”. Brugada añadió que con la actual presidencia de Sheinbaum, “la memoria deja de ser silencio y se convierte en justicia.

Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, destacó que Margarita Maza es reconocida como la “primera embajadora histórica de la República Mexicana”, al haber actuado como defensora y figura diplomática durante la Segunda Intervención Francesa y el imperio de Maximiliano de Habsburgo.

Autoridades se reunieron para conmemorar el bicentenario del natalicio de Margarita Maza.
Clara Brugada destaca el reconocimiento a las mujeres en la historia nacional, subrayando la justicia en la memoria colectiva con Margarita Maza. Crédito: Presidencia.

En palabras de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, “gracias a su labor diplomática se evitó el reconocimiento de Estados Unidos a los franceses que nos invadían”.

Hernández enfatizó el carácter simbólico del homenaje al ser encabezado por “la primera mujer presidentadel país, y subrayó que Margarita Maza “trascendió de lo privado a lo público durante los años más duros de la Reforma, enfrentando el exilio y la adversidad sin haber ocupado un nombramiento oficial.

La jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, sintetizó su protagonismo afirmando que “su papel fue pieza clave para la supervivencia de la República frente a la intervención francesa, encabezada por Maximiliano”.

Durante el homenaje celebrado en la capital mexicana, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de visibilizar el aporte de figuras femeninas históricamente omitidas. La presidenta subrayó el compromiso de su administración de incorporar una perspectiva de género en el rescate de la memoria histórica, reivindicando que nombre y biografía de mujeres como Margarita Maza sean preservados en el relato nacional.

Margarita Maza, esposa de Benito Juárez y liberal del siglo XIX

Durante la Segunda Intervención Francesa, la esposa del presidente vivió en Nueva York para mantenerse a salvo de los enemigos de la república
El legado de Margarita Maza se enmarca por su labor social, política y diplomática en tiempos críticos, incluyendo el exilio y la adversidad familiar. Crédito: Wikimedia Commons

Nacida en Oaxaca el 29 de marzo de 1826, Margarita Eustaquia Maza Parada vivió los años más críticos de la historia nacional como organizadora social, figura política y símbolo de resiliencia.

La actividad de Margarita abarcó desde la conducción familiar en tiempo de guerra y exilio, hasta el ejercicio de la diplomacia informal en círculos políticos y financieros de Estados Unidos durante la intervención francesa.

A pesar de estar históricamente vinculada a su esposo, el presidente Benito Juárez, su papel fue ampliamente reconocido por haber sostenido la moral y la economía familiar en el extranjero, representando además la dignidad del gobierno republicano frente al avasallamiento imperial.

La trayectoria de Margarita Maza estuvo signada por la separación familiar y la pérdida de algunos de sus hijos, circunstancias que la consolidaron como ejemplo de fortaleza.

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