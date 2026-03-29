México

Ceci Flores aún no confirma restos de su hijo: deterioro óseo complica identificación tras siete años de búsqueda

El proceso de identificación de Marco Antonio enfrenta dificultades debido al desgaste y descalcificación de los huesos hallados

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La activista publicó un mensaje dirigido a los cárteles de Sonora, Ceci Flores, madre buscadora, Sonora
La madre buscadora Ceci Flores informa avances en la identificación de restos hallados en Sonora.

Tras cinco días del hallazgo de los restos óseos que serían de su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, quien fue desaparecido en 2019; Cecilia Flores Armenta, madre buscadora fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó desde su cuenta oficial en ‘X’ los avances en la identificación.

Explicó que aunque la Fiscalía General de la República (FGR) realiza el proceso correspondiente, la activista reconoce que el estado de los restos hallados complica la identificación debido a que permanecieron a la intemperie durante varios años, lo que “hace difícil la investigación”, pues existe desgaste y descalcificación en los huesos.

Flores manifestó su disposición a esperar el tiempo que sea necesario para obtener resultados concluyentes: “He esperado casi siete años, creo que unos pocos días más no debe desgastar mi vida. Debo mantenerme firme, mantenerme de pie”.

La madre buscadora subrayó que el hallazgo “no corresponde ni a la mitad del cuerpo de su hijo”, señaló que “merece un hijo completo, no un hijo a medias”. Ceci Flores reiteró que seguirá buscando el resto de su hijo, apoyada por las autoridades, quienes participan en la investigación, búsqueda y localización,

Manifestó que conserva la fe y continuará esperando los resultados de las pruebas genéticas, ya que el estado de los huesos a dificultado la obtención de ADN.

La desaparición de Marco Antonio impulsó la consolidación del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. (Facebook: Madres Buscadoras de Sonora/Cuartoscuro)
La desaparición de Marco Antonio impulsó la consolidación del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. (Facebook: Madres Buscadoras de Sonora/Cuartoscuro)

“Me han estado dando la información, el porqué no se ha podido sacar el ADN de los huesos. De verdad están, muy, muy, muy desgastados, muy descalcificados”.

La activista expresó que no descansará hasta que le entreguen los restos de Marco Antonio, y que cualquier avance será comunicado a través de sus redes sociales. Agradeció a quienes han seguido de cerca la situación y esperan junto a ella el resultado positivo de la prueba genética que permita la entrega formal de los restos por parte de la Fiscalía.

Ceci Flores cumplió su promesa en la búsqueda de su hijo

El pasado 24 de marzo, la activista localizó restos óseos en la carretera 26, a la altura del kilómetro 46 en Hermosillo.

En un video difundido en sus redes sociales, se mostró sosteniendo huesos en su mano y expresó la esperanza de que correspondan a su hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha.

Flores relató que los restos estaban dispersos en un área extensa, lo que dificultó la tarea de localización. Según sus propias palabras, el sitio es “inmenso” y el trabajo de búsqueda continúa en la medida de lo posible.

La madre buscadora señaló que únicamente pudo hallar huesos y que ella quería encontrar el cuerpo completo (X/@CeciPatriciaF)

Ceci Flores admitió la incertidumbre sobre la posibilidad de hallar más indicios, pero compartió que, por ahora, solo pudo “abrazar un puño de huesos que he encontrado y que al parecer puede ser Marco Antonio”.

“He cumplido mi promesa de encontrarte”, refiriéndose al hallazgo, aunque lamentó no haber podido recuperar el cuerpo completo.

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